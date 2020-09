Ascendente 2021: as previsões para sua carreira profissional

O que o Ano Novo vai pedir, profissionalmente, de cada um de nós? As previsões para o seu Ascendente em 2021 foram feitas com base nos principais trânsitos que vão ativar setores específicos do Mapa Astral.

2021 terá enfâse em Aquário porque Júpiter e Saturno transitarão por esse signo durante o ano. Como todos os Ascendentes vão se movimentar dentro do Céu Geral do novo ano, é importante entendê-los na sua carreira profissional.

Com Aquário dando o tom, podemos dizer que o cenário coletivo poderá ter muitas inovações, novos pensamentos, relevância de redes sociais e movimentos de grupos, exigindo olhar atento às previsões.

Além disso, Júpiter e Saturno vão fazer aspecto de tensão com Urano em Touro em 2021. Com isso, podemos viver um período de instabilidade, sobretudo financeira, com impacto em empregos. Empresas e profissionais provavelmente terão de se modernizar e se reformular rapidamente para não perder espaço – foco e esforço são requisitados.

As datas mencionadas nas interpretações consideram sua Casa 1 do seu Mapa Astral (que é a casa do seu Ascendente) e os trânsitos de Marte, que pode trazer questões para o campo profissional.

Vale complementar a leitura consultando os seus trânsitos astrológicos pessoais no Horóscopo Personalizado, para entender quais tendências estarão evidenciadas ou amenizadas.

Ascendente 2021: Áries

O ano pedirá a habilidade de trabalhar em grupo e a capacidade de pensar em projetos de médio e longo prazos para quem tem Ascendente em Áries. As fontes de estímulo tendem a vir de grupos, por meio de trocas de informações e debates.

A participação em congressos e eventos estará favorecida. Você poderá receber propostas por se manter na direção certa ao acompanhar as tendências do mercado.

É provável que os meses de janeiro e fevereiro demandem cuidado com questões financeiras . Nessa fase, sobretudo no primeiro mês, a implantação de projetos inovadores pode ser mais demorada que o previsto, pedindo muita persistência até a concretização.

. Nessa fase, sobretudo no primeiro mês, a implantação de projetos inovadores pode ser mais demorada que o previsto, pedindo muita persistência até a concretização. A fase que talvez vá exigir mais autocontrole e gestão emocional, até para não atrapalhar no trabalho, será entre final de abril e os primeiros dez dias de junho , com seu momento mais intenso a partir do final de maio.

, com seu momento mais intenso a partir do final de maio. Já o período de meados de agosto até setembro tende a envolver lidar com detalhes em suas tarefas e ter várias a cumprir.

tende a envolver lidar com detalhes em suas tarefas e ter várias a cumprir. O período de 17 a 26 de agosto sugere inovação e criatividade , sendo propício a modernizações ou mesmo para a troca de emprego.

, sendo propício a modernizações ou mesmo para a troca de emprego. Podem surgir tensões em relacionamentos profissionais de 17 a 26 de outubro – embora haja também a possibilidade de oportunidades de expansão nesse período –, bem como crises e/ou surpresas de 6 a 21 de novembro.

Ascendente em Touro 2021

Para todos com Ascendente em Touro, 2021 tende a ser um ano com muito potencial de sucesso e destaque profissional – junto a muito trabalho e responsabilidades.

Quem tiver trabalhado para ter sucesso em algo enfim poderá ter sua chance, seja de passar em um concurso, receber uma promoção ou ter outro tipo de realização profissional almejado.

O taurino de Ascendente pode ser confrontado com a necessidade de mudanças em janeiro.

De 4 de março a 22 de abril chega uma fase de muitos resultados positivos para taurinos autônomos ou que ganham comissões.

para taurinos autônomos ou que ganham comissões. O lado comunicador de quem tem Ascendente em Touro pode estar a mil entre 23 de abril e 11 de junho, favorecendo negociações e comunicações .

. Podem surgir tensões em parcerias de 6 a 21 de novembro.

Ascendente em Gêmeos e 2021

De modo geral, 2021 tende a ser um ano muito positivo profissionalmente para quem tem Ascendente em Gêmeos, que pode ter propostas envolvendo o Exterior ou se dedicar a especializações

Este signo Ascendente poderá notar mais motivação por expansão, além de por conexão com outras pessoas. Uma atmosfera de otimismo tende a imperar, mesmo que ocorram problemas ou excesso de trabalho, por conta da empolgação com novas possibilidades de ação.

Inícios pessoais, novos impulsos e renovação da energia podem ocorrer entre 4 de março e 22 de abril.

O já comunicativo nativo de Ascendente em Gêmeos tende a estar especialmente expressivo de 11 de junho a 29 de julho.

Entre 26 de junho e 9 de julho, talvez seja necessário ter mais cuidado com as palavras.

As parcerias estarão especialmente ativadas desde a segunda quinzena de dezembro até 24 de janeiro de 2022.

Ascendente 2021: Câncer

O ano de 2021 pode trazer algumas crises ou exigir aprofundamento em questões profissionais para quem tem Ascendente em Câncer.

Há, no entanto, a tendência a tirar partido dessas reviravoltas e a amadurecer com elas – por exemplo, passar por processos de coaching que levem a reorientação de carreira.

Existe também a possibilidade de participar de projetos que envolvam sociedades ou parcerias financeiras. Será necessária maior atenção às finanças, pois pode haver oscilação entre momentos de ganhos e perdas.

Não raro, o coletivo pode interferir nisso, por exemplo, você pode pertencer a um grupo empresarial que passará por turbulências.

Em janeiro, pode haver projetos trabalhosos envolvendo grupos e/ou focados em possíveis ganhos, com inovações e implantação de modernizações.

e/ou focados em possíveis ganhos, com inovações e implantação de modernizações. Em fevereiro, o trabalho em grupo e a prospecção do futuro também serão importantes.

É possível que o período de 23 de abril a 10 de junho envolva começos importantes para quem tem Ascendente em Câncer, mas alguns desafios podem surgir em relação a parcerias entre 31 de maio a 10 de junho.

para quem tem Ascendente em Câncer, mas alguns em relação a parcerias entre 31 de maio a 10 de junho. Já a fase de 29 de julho a 13 de setembro tende a ser muito produtiva intelectualmente e para a área de comunicações, em especial de 17 a 26 de agosto, com inovações em projetos coletivos e em parcerias.

Ascendente em Leão

O foco de 2021 para quem tem Ascendente em Leão tende a ser lidar com pessoas e parcerias. Muitas coisas poderão surgir por meio do famoso networking, como propostas auspiciosas e parcerias com possibilidade de ganhos e exploração de novos horizontes. Há tendência a sucesso em eventos com público em um ano profissional muito sociável

O primeiro mês do ano pode ter sobrecarga na implantação de mudanças em algo importante, resultando em estresse pessoal e/ou imprevistos.

De março até quase o final de abril, eventos coletivos e atividades em grupo vão dar o tom, sendo um momento de ouro para o networking .

De março até quase o final de abril, eventos coletivos e atividades em grupo vão dar o tom, sendo um . Depois de tanta atividade, o período de 23 de abril a 10 de junho será mais favorável para planejar projetos nos bastidores.

Uma boa fase para assuntos relacionados à comunicação ocorre de 14 de setembro a 16 de outubro.

Mais à frente, de 6 a 21 de novembro, poderá ser um tanto estressante conciliar assuntos familiares, pessoais e profissionais.

Ascendente em Virgem em 2021

Pessoas com Ascendente em Virgem podem esperar muito trabalho em 2021, com o desafio de ter de reestruturar métodos e tarefas, mas também com a empolgação decorrente disso. Mudanças de emprego e/ou área de trabalho estão favorecidas.

Em janeiro e fevereiro surgirão possibilidades de expansão , mas o primeiro mês demandará bastante esforço de sua parte bem como prontidão para possíveis imprevistos.

, mas o primeiro mês demandará bastante esforço de sua parte bem como prontidão para possíveis imprevistos. De março a 22 de abril, será hora de investir totalmente no âmbito profissional , com muita iniciativa.

, com muita iniciativa. O único período menos produtivo dessa fase vai de 4 a 14 de abril, quando será melhor não iniciar projetos, que podem sofrer certo atraso ou algum problema.

dessa fase vai de 4 a 14 de abril, quando será melhor não iniciar projetos, que podem sofrer certo atraso ou algum problema. De 23 de abril a 30 de maio, estarão indicadas atividades em grupo e também qualquer outra coisa que envolva pensar no futuro.

Os virginianos de Ascendente tenderão a notar mais disposição no período que vai de 29 de julho a 13 de setembro – exceto de 29 de agosto a 7 de setembro –, podendo, nessa fase, lançar-se em novos empreendimentos.

Ascendente em Libra em 2021

O ano de 2021 promete criatividade e trabalhos prazerosos para as sociáveis pessoas com Ascendente em Libra. Existe a tendência de maior autoestima e disposição a correr riscos.

O céu estará oferecendo a chance de se destacar e se expressar. Se você faz trabalhos criativos e autorais, tenderá a vivenciar um ano de muitas realizações, podendo até ganhar prêmios ou destaque.

Expansões, publicações e especializações destacam no período de 4 de março a 22 de abril.

Pode haver certa atribulação ou atraso entre 4 e 14 de abril.

De 23 de abril a 10 de junho, segue uma fase favorável para se concentrar inteiramente na carreira.

Entre 31 de maio e 10 de junho, há chance de complexidades e desafios entre vida pessoal e carreira.

31 de maio e 10 de junho, há chance de complexidades e desafios entre vida pessoal e carreira. De 11 de junho a 29 de agosto, bom período para projetos em grupo.

Começos importantes podem ocorrer de 14 de setembro a 29 de outubro, com renovação total de sua energia.

podem ocorrer de 14 de setembro a 29 de outubro, com renovação total de sua energia. Atenção à fase que vai de 17 a 26 de outubro, quando podem ocorrer alguns desafios.

Ascendente em 2021: Escorpião

O Ascendente em Escorpião pode deparar com algo importante na esfera particular, envolvendo casa e família, em 2021. Talvez um novo imóvel, uma mudança de casa ou uma novidade familiar, como a chegada de um novo membro.

É possível que essa alegria dê combustível para a vida profissional, mas também pode indicar que tenha de se dividir entre as duas esferas, o que nem sempre é fácil. Outra possibilidade pode ser a preferência pelo home office, se sua empresa ou trabalho possibilitar tal arranjo.

Além disso, 2021 pode apresentar oportunidades ligadas ao âmbito interno, como fortalecer um setor de base da empresa ou do próprio negócio. Para quem exerce cargos de chefia, há algo importante no sentido de criar um bom ambiente e confiança com sua equipe.

O ano tende também a apresentar muita cobrança, pedindo de você organização e boa estrutura interior, apesar das alegrias e dos ganhos na vida pessoal.

O mês de janeiro pode apresentar desafios envolvendo tarefas em parceria , que, no entanto, podem resultar em inovações.

, que, no entanto, podem resultar em inovações. Possibilidade de um grande trabalho em parceria em fevereiro.

De 23 de abril a 10 de junho, estarão favorecidos contatos com o Exterior , publicação de artigos ou assuntos ligados a expansão de algum tipo.

, publicação de artigos ou assuntos ligados a expansão de algum tipo. Certas questões que resultem em crise podem acontecer de 31 de maio a 10 de junho.

Para projetos em grupo, a melhor fase vai de agosto a meados de setembro, mas com menos efetividade entre 29 de agosto e 7 de setembro.

Ascendente em Sagitário

2021 será um ano propício para a comunicação para quem tem Ascendente em Sagitário. Se algo no trabalho depende de escrita, estudo, palestras e cursos, o ano tende a ser promissor.

Para quem está no ramo acadêmico, momento especial para publicar, defender uma tese ou palestrar.

Fase favorável para ativar o networking profissional, circular e aprender coisas novas, que prometem vir acompanhadas de bastante movimento e novidades. Palestras e apresentações também tendem a ser um sucesso, ainda que venham a custar certo trabalho para o preparo do conteúdo.

Janeiro pode ter um lado trabalhoso e com imprevistos.

Em fevereiro, a produtividade e a eficiência vão estar melhores.

De 4 de março a 22 de abril, contatos, sociedades e parcerias estarão favorecidos.

Entre 11 e 28 de julho, boa fase para participação em eventos.

Atividades em grupo estarão especialmente ativadas entre 14 de setembro e 29 de outubro.

Podem surgir situações mais complexas, seja na vida pessoal ou no trabalho, entre 17 e 26 de outubro.

Ascendente em Capricórnio

As melhores ideias e esforços de quem tem Ascendente em Capricórnio tendem a estar voltados para a produção de resultados financeiros em 2021. Será um ano prático para um Ascendente prático.

Quem tem um negócio, por exemplo, pode pensar em projetos que atraiam mais retorno, investindo mais em redes sociais e marketing.

Não será surpresa nenhuma se sua empresa melhorar financeiramente até o final do ano. Ou, sendo empregado, se conseguir provar que gera resultados, obterá aumento ou cargo melhor.

De 4 de março a 22 de abril, será a hora de investir em pequenas tarefas, que demandarão bastante trabalho.

Entre 4 e 14 de junho, você pode sentir sua efetividade mais baixa.

Assuntos que envolvam parcerias, público e relacionamentos podem ficar especialmente ativados entre 23 de abril e 10 de junho.

Os primeiros dez dias de junho tendem a não ser muito favoráveis: as parcerias fechadas nessa fase podem não se mostrar satisfatórias.

O momento de destaque chegará entre 14 de setembro e 29 de outubro.

Será preciso cautela de 17 a 26 de outubro, fase sujeita a desgastes.

Ascendente em Aquário

2021 tende a ser de inícios para pessoas com Ascendente em Aquário. Lance-se a eles sem parcimônia! Serão novos ciclos, com novas responsabilidades, mas com promessas de estabilidade e recompensas.

O momento pedirá ousadia. Mesmo que surja aquele medo de não conseguir dar conta, por causa da presença de Saturno, um novo ciclo se iniciará e o impelirá a novos ventos.

Muitas tarefas aguardarão os aquarianos de Ascendente entre 23 de abril e 10 de junho.

Atenção à possibilidade de tensões no trabalho de 31 de maio a 10 de junho.

Assuntos relacionados a parcerias e ao outro destacam-se entre 11 de junho e 28 de julho, mas não sem certa frustração ou imprevistos entre 26 de junho e 9 de julho.

Cursos e projetos com possibilidade de expansão podem surgir entre 14 de setembro e 29 de outubro, mas a fase que vai de 17 a 26 de outubro não será a mais indicada para essas questões.

O momento de brilhar profissionalmente tende a ocorrer entre 30 de outubro e 12 de dezembro.

Tome cuidado com o período que vai de 6 a 21 de novembro, pois esses dias guardam doses de estresse e imprevistos.

Ascendente em Peixes

Para o Ascendente em Peixes, o foco vai estar nos bastidores, como escrever uma dissertação ou elaborar um projeto.

Para alguns, pode haver sensação de que algum ciclo esteja se fechando e que 2021 será um ano para pensar em novas inspirações. Seja como for, ainda não é o momento de se expor, se lançar ou fazer acontecer.

A intuição vai, sim, começar a mostrar novos caminhos e alternativas. O crescimento de 2021 tende a seguir rumo mais interno, com maior estruturação de certas questões e a possiblidade, no futuro, de expansão onde no momento há limitações.

Por isso, vale a pena investir em terapias e aconselhamentos.

A comunicação vai estar a mil em janeiro e fevereiro, mas o primeiro mês tende a apresentar mais contratempos ou sobrecarga mental.

Contatos e parcerias ficam favorecidos entre 29 de julho e 13 de setembro, mas o período de 29 de agosto a 7 de setembro será o menos produtivo para isso.

Expansões e estudos vão despontar na fase de 30 de outubro a 12 de dezembro.

Pode haver certo cansaço e contratempos entre 6 e 21 de novembro.

O ano vai fechar com tendência a visibilidade profissional, o que vai se estender até 24 de janeiro de 2022.

