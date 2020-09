Relações instáveis: previsões astrológicas de 14 a 20 de setembro de 2020

Vamos contar com força e disposição nesta semana, mas vai ser preciso atentar para os exageros no plano mental. Aqui vai um resumo das previsões astrológicas desta semana.

Até segunda: ocorre uma oposição entre Sol e Netuno , que pode ter nos desorganizado um pouco na semana passada.

ocorre uma , que pode ter nos desorganizado um pouco na semana passada. Quinta-feira: começa a Lua Nova em Virgem , com previsões para o próximo mês.

começa a , com previsões para o próximo mês. Até sexta: instabilidade nas relações e com acontecimentos com pessoas próximas, com Vênus em quadratura com Urano .

instabilidade nas relações e com acontecimentos com pessoas próximas, com . Até sábado: uma quadratura entre Mercúrio e Júpiter alerta para os exageros nas ideias, e até de notícias, e um tanto de dispersão no dia a dia.

uma alerta para os exageros nas ideias, e até de notícias, e um tanto de dispersão no dia a dia. Até domingo: bons aspectos do Sol com Saturno e Plutão , ajuda a se organizar e a ter mais força e determinação.

bons aspectos do , ajuda a se organizar e a ter mais força e determinação. A partir de sexta: notícias mais intensas e pensamentos mais obsessivos podem ocorrer por causa de Mercúrio/Plutão.

notícias mais intensas e pensamentos mais obsessivos podem ocorrer por causa de Mercúrio/Plutão. Em setembro: a quadratura Marte/Saturno traz muitas responsabilidades e trabalho, e alguns obstáculos. O sextil entre Júpiter e Netuno, por sua vez, pede fé e esperança acesas.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral e são tendências são coletivas. Veja as previsões para a sua vida – com os trânsitos astrológicos baseados no seu mapa astral individual – no Horóscopo Personare.

Previsões astrológicas e o Sol

A segunda-feira (16) é o último dia da oposição do Sol com Netuno, que vem desde a semana passada, e que pode ter desorganizado um pouco a rotina.

Porém, o Sol vai estar em excelente forma nesta semana, em bom aspecto com Saturno e com Plutão, propiciando boas doses de organização, eficiência, racionalidade com determinadas questões e até determinação. Muitas pessoas que estiveram debilitadas na semana anterior podem começar a se recuperar nesta.

Sol em bom aspecto com Saturno e Plutão é ótimo para o trabalho, exercício físico, dieta, fisioterapia e até para inserir rotinas e hábitos que necessitem de um pouco mais de disciplina.

E na quinta-feira começa a Lua Nova em Virgem que trará previsões para os próximos 30 dias.

Semana de quadraturas importantes

Mercúrio quadra com Júpiter, com Plutão e com Saturno. Vênus faz quadratura com Urano. Marte está quadrando com Saturno. Tudo isso nesta semana. Quadraturas são aspectos astrológicos que indicam conflitos.

Saiba tudo sobre quadratura aqui e entenda as previsões astrológicas para cada um desses aspectos abaixo:

Quadratura de Mercúrio com Júpiter: atenção aos exageros

Apesar de as previsões astrológicas indicarem que essa é uma semana de disposição física e energética muito boa, vai ser preciso tomar certo cuidado com o plano mental, que poderá estar com exageros até o sábado (19), em função de uma quadratura de Mercúrio com Júpiter.

Propostas apresentadas talvez sejam inflacionados ou o nosso entusiasmo pode deixá-las assim. Mais pessoas podem distorcer informações, aumentando os fatos. Por isso, dê um tempo para avaliar melhor propostas que surgirem.

Além disso, as pessoas também podem estar mais julgadoras, “donas da verdade”, o que, é claro, pode procurar alguns conflitos nas redes sociais.

No dia a dia, vai ser preciso tomar cuidado com excesso de tarefas ou com dispersão.

Vênus em quadratura com Urano: instabilidade nas relações

Até sexta-feira (18), ocorre uma quadratura entre Vênus e Urano. Veja, a seguir, algumas possibilidades (nem tudo precisa acontecer) para a quadratura entre Vênus e Urano:

Necessidade de estímulo e novidade. Que tal variar um pouco a rotina? Porém, pode ser que algum compromisso possa ser desmarcado de última hora.

Redução da paciência. Pode ser melhor evitar, nesta semana, contatos em que você já esteja experimentando impaciência, como aquela pessoa que querida que você gosta, mas que bate na tecla do mesmo assunto.

Potencial de pedidos de separação em relações muito desgastadas, ou então de afastamentos em relacionamentos recentes de paqueras (o famoso efeito “esfriou”).

Pode ocorrer algo mais trivial, como pessoa parceira precisar se afastar temporariamente.

Pode haver aumento da necessidade por liberdade e espaço. Não é melhor hora de cobrar excessivamente alguém (com cenas de ciúme, por exemplo). A reação pode não ser boa.

Chance de acontecimentos súbitos envolvendo pessoas próximas, como um problema de saúde ou outro imprevisto.

Instabilidade no plano financeiro em geral, com oscilação da bolsa de valores. Dica: este não é o melhor momento para compras e investimentos de maior porte. Até mesmo compras menores podem ser mais descartáveis ou menos acertadas.

Há tendência de despesas inesperadas.

Pode haver aumento de rebeldia e questionamento.

A partir de sexta-feira, Mercúrio em quadratura com Plutão

A partir de sexta-feira (18) podem surgir notícias mais intensas com Mercúrio em quadratura com Plutão. Isso pode ocorrer no plano coletivo (como a notícia de um crime ou de algo chocante) e no individual (como o falecimento de um conhecido que se apreciava). No âmbito coletivo, assuntos como taxas, impostos e finanças tendem a ser muito comentados.

Outra possibilidade é a de ficarmos mais obcecados e/ou preocupados com algo nesta fase, seja uma desconfiança ou um assunto que o mobiliza mentalmente. Por exemplo, não é hora de pesquisar a rede social da pessoa da qual você separou. Você pode sentir obsessão por algo que viu lá.

Assuntos complexos podem vir à tona gerando algum tipo de crise. Na comunicação, vai ser preciso cuidar para não ser contundente demais, como falar verdades de forma cortante.

Atente também para a circulação, evitando correr riscos à toa, como estar em certos horários em determinados lugares que você sabe que podem ser perigosos.

A partir do sábado (20), Mercúrio quadra Saturno, podendo aumentar o clima de preocupação e seriedade com algo, além de tarefas, detalhes e questões para resolver, o que vai se estender para a semana seguinte.

Sobrecargas, empecilhos e planejamento: a quadratura de Marte com Saturno

A quadratura de Marte com Saturno, presente desde agosto e até 09/10, como antecipado nas previsões para o segundo semestre, tende a indicar lentidão e obstáculos em algumas ações. Algo que se pensaria ser simples pode complicar, empacar, demorar ou tem algum obstáculo para ser resolvido.

Além disso, surgem muitas tarefas e responsabilidades, exigindo muito fôlego e tenacidade, o que em alguns momentos pode ocasionar cansaço.

Na semana passada, começou também a retrogradação de Marte, condição que aumenta a irritabilidade. A “brabeza coletiva” tende a estar em nível bem alto até 13/11.

Com Marte retrógrado, a recomendação é de prudência para evitar confusões, atuando com mais cautela e parcimônia e respeitando mais o espaço do outro.

Nas iniciativas e projetos, outro assunto regido por Marte, vai ser preciso avaliar e se planejar melhor, já que o impulso natural de Marte, de fazer sem pensar muito, não vai estar favorecido.

Sextil entre Júpiter e Netuno

Está presente em setembro um sextil entre Júpiter e Netuno, falando no poder da fé e da esperança em setembro. Assim, se você tem algum obstáculo para ultrapassar ou espera dias melhores, pode ser importante acionar a sua fé, que tem um poder atrativo de melhorar progressivamente sua vida, abrindo caminho para a entrada de fatores que possam trazer ajudas.

Para quem tem conexão com o plano espiritual, lance mão de recursos como meditação, visualizações e orações.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]