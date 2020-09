Tudo sobre Marte retrógrado

Afinal, o que significa Marte retrógrado? Na Astrologia, Marte rege a assertividade, agressividade, energia e começos. A cada dois anos, ele inicia um movimento aparente de estar caminhando para trás.

Trata-se apenas da diminuição da velocidade do planeta em relação ao passo da Terra. A este fenômeno dá-se o nome de retrogradação.

Uma das primeiras coisas que podem acontecer durante Marte retrógrado é que algo pode nos deixar com raiva, muita raiva, e bastante tendentes a comprar grandes brigas, problemas e dores de cabeça.

Marte retrógrado em 2020

Em 2020, o planeta Marte ficará retrógrado entre 9 de setembro e 13 de novembro, pegando praticamente todo o segundo semestre.

Atenção aos relacionamentos: a probabilidade de acontecer brigas feias durante este período é elevada, e o tema preferido delas é o dos direitos e da territorialidade. Falando em português claro: duas partes podem achar que estão 100% certas e dispostas a irem até o fim por causa disso.

Mas se já sabemos de antemão o que Marte retrógrado pode causar, o que podemos fazer para nos precaver?

Contraindicações para Marte retrógrado

Estar numa situação de dependência de alguém

Por exemplo, realizar uma viagem acompanhado durante este período envolve mais riscos do que ir sozinho. O motivo? Quando você está junto com alguém, tem que negociar, e negociação, infelizmente, não é o forte de Marte retrógrado.

Se for inevitável realizar uma ação conjunta, procure acertar os detalhes com antecedência, e, mesmo assim, não será muito bom estar muito dependente. É como se você estivesse que estar preparado para seguir sozinho se fosse necessário.

Pessoalmente, eu também evitaria grandes viagens, a menos que eu já saísse com uma disposição em enfrentar obstáculos e coisas que pudessem alterar meus planos. Mas não é bem isto que esperamos de uma viagem, certo?

Não tomar cuidado com o território do outro

Isto inclui dar conselhos não solicitados, opiniões, etc. Não adiantará estar bem intencionado, pois a outra parte não estará ansiosa para ouvi-lo dizer como as coisas devem ser.

Tenha muito cuidado com o território do outro, quer seja a casa dele ou as crenças, pois a retrogradação do planeta vermelho faz com que até os gatinhos mais mansos se transformem em bravos leões defendendo seus filhotes.

Outra coisa: evite grude. Não planeje ficar um mês na casa de ninguém. Principalmente se esta pessoa for casada, tiver um filho adolescente e um apartamento pequeno.

Iniciar grandes projetos e ambições

Isto aqui não é fácil, pois implica em dois meses e meio de mãos amarradas. Se você iniciar algo importante, o que vai acontecer? No mínimo, faltará gás, força, e poderão surgir, também, alguns empecilhos no meio do caminho.

Talvez, por exemplo, a reforma da sua casa traga contratempos, como atingir um cano durante o procedimento e alagar a sua nova sala. Em hipóteses mais brandas do que esta, pode-se dizer que será difícil o que foi planejado ou, ainda que se faça tudo certo, o resultado poderá não ser o esperado. Então por que se lançar em grandes empreitadas?

Previsões para Marte retrógrado

Juntando estas três dicas, não é difícil inferir que Marte retrógrado não é bom para casar, nem para se mudar para uma nova casa. A razão é porque há uma energia muito belicosa e egoísta durante esta fase, não proporcionando harmonia para estas ações. Também é delicado para os romances novos.

Há uma grande probabilidade que pareçam muito intensos, mas que não passem de fogo de palha. Além disso, estarão sujeitos a brigas no meio do caminho.

Falando em brigas, pense bem antes de se lançar numa fúria indignada. A tendência é que haja muito desgaste com poucos resultados. Se quer ter uma ideia de como é, pense na figura do Pato Donald ficando irritado, mas sem o humor da Disney…

Dicas para viver Marte retrógrado

Agora que ficou claro o que não é para fazer, que tal algumas diretrizes para o que deve ser feito?

Já que você não pode empreender grandes projetos, fique preparando-os. Não tenha pressa, cheque todos os detalhes. Realmente pense sobre o que está fazendo e reveja ideias que não sejam realistas. Exercite a maturidade: calcule melhor os riscos e atue de maneira mais cautelosa e estratégica. Marte tem uma natureza impulsiva e juvenil, mas, quando ele está retrógrado, não é adequado ser assim. Além disso, por favor, não se empolgue! Não é hora de avançar na base do entusiasmo, apostando com tudo, mas, sim, de caminhar devagar, sabendo muito bem onde você está pisando. Em poucas palavras: pense um pouco antes de agir. Tenha mais tato, pois você estará nas imediações de um barril de pólvora. Seja mais gentil, discuta mais os termos e proponha alternativas. Evite querer as coisas só do seu jeito, sem levar o outro em conta. E saiba que nada será inteiramente como você quer nesta fase. É assim que você tem que entender este trânsito.

Boa sorte! Lembre-se que qualquer coisa gera aprendizados, e a retrogradação, particularmente, tende a produzir grandes mudanças internas. Depois que passar esta fase, anote o que você aprendeu e percebeu. E guarde as lições.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]