Marte no Mapa Sexual: do que você gosta no sexo?

Na Astrologia, Marte simboliza os instintos do ser humano. Quando relacionado ao sexo, o planeta representa o desejo e a força da paixão.

É a forma pura de energia da libido, que é estimulada através de cheiros, sons, maneira de falar, aparência, entre outros sentidos.

Para uma interpretação completa de Marte é preciso saber em qual Casa e signo astrológico ele se encontra em seu Mapa Sexual.

Descubra gratuitamente aqui! Depois, confira abaixo algumas interpretações para este posicionamento.

Marte em Áries

Quem tem Marte em Áries geralmente é espontâneo e impulsivo e pode parecer direto demais na hora da conquista.

Tem a necessidade de exibir sua capacidade física durante o sexo e aproveitar ao máximo o momento.

Por conta destes desejos, costuma assumir posições em que fique no controle, nas quais consegue dominar o outro.

Como prefere que o sexo não caia em uma rotina, usa sua criatividade e dinamismo para evitar que isso aconteça.

Marte em Touro

Quando Marte no Mapa Sexual aparece em Touro, geralmente essa pessoa gosta de afeto e carinho físico durante o sexo.

Esses atos lhe trazem segurança, que é algo primordial. Por isso, não se importa em ter uma rotina na cama.

Com uma sensualidade natural, o conforto faz com que se sinta bem na hora do sexo.

Um ritmo mais lento, na hora do ato, e sem muitos desafios e aventuras, costuma ser mais excitante para este nativo.

Toques também são importantes, pois são grandes estímulos de prazer.

Marte em Gêmeos

Aqueles com Marte em Gêmeos gostam de dialogar durante o sexo para despertar fantasias.

Preferem posições sexuais em que as mãos permaneçam livres para toques e para que possa realizar massagens estimulantes no outro.

O sexo oral lhes excita, tanto receber quanto praticar. Busca uma pessoa parceira que goste de experimentar novidades e lhe proporcione uma liberdade sexual.

Marte em Câncer

A pessoa com Câncer em Marte no Mapa Sexual é mais ligada às emoções e ao sentimento pela pessoa parceira.

Por isso, a intimidade é algo essencial.

O que mais lhe traz prazer é se sentir protegido e desejado, conhecendo suficiente o outro e garantindo que a pessoa também saiba muito sobre você, de modo que ambos saibam se tocar e se amar.

Carinhoso, prefere as posições mais tradicionais, como "papai e mamãe", e palavras profundas durante o sexo.

Marte em Leão

Quem tem Marte em Leão tem um magnetismo natural e muita sensualidade, o que cativa e atrai as pessoas com facilidade.

Durante o sexo, gosta de receber e devolver elogios. Pessoas que chamam atenção pela beleza lhe excitam.

Esta pessoa costuma ser bastante performática e deixar claro quais são os seus desejos na hora do sexo.

Às vezes, a autoconfiança em excesso pode prejudicar sua atenção aos detalhes em relação ao outro.

Marte em Virgem

Quem tem Marte em Virgem tende a agir de forma controladora no sexo, desenvolvendo taras e obsessões.

Porém, também pode acabar sendo o oposto, rígido e frio. Estética e higiene são aspectos importantes para você.

A perfeição é seu objetivo, por isso, quando as expectativas não são atendidas, tende a ficar decepcionado.

Também gosta de experimentar as coisas na prática e ser admirado. Para quem tem Marte nesse signo, as preliminares são bastante significativas.

Marte em Libra

A pessoa com Marte em Libra sente a necessidade de ter uma companhia. Para conquistar, usa sua sociabilidade e seu charme.

Costuma exigir certo refinamento na hora do sexo, que não se encontra com facilidade.

Instintos muito animais fazem com que se sinta fora de controle, por isso, prefere algo mais discreto. Boa música, romance e conversas inteligentes são fatores excitantes para você.

Marte em Escorpião

Misterioso e sensual, a pessoa com Marte em Escorpião não costuma expor sua intimidade.

Seu desejo sexual é muito forte, por isso, sente-se bem a excitar a pessoa parceira e ao estar no controle.

Procura intensidade em seu par. Aquilo que é proibido e "perigoso", como alguns fetiches, por exemplo, são estímulos intensos para você.

Marte em Sagitário

Marte em Sagitário ilustra um espírito aventureiro e não tem medo de se entregar.

Apesar de estar disposto a ter relações de uma noite, sempre busca uma continuação.

Não gosta de cair na rotina e seu otimismo é uma artimanha de sedução.

Inteligência é um forte estímulo para você. Diversão e surpresas na hora do sexo, como lugares inusitados, lhe agradam.

Marte em Capricórnio

O prazer sensorial é algo importante para quem tem Marte em Capricórnio.

Um par romântico, alguém que divida as emoções, é algo essencial em sua vida.

O sexo tende a melhorar conforme você se sente mais seguro e à vontade.

O ato sexual lhe permite expressar afeto através das sensações do corpo e do contato com o outro, desenvolvendo ternura pela pessoa.

Preliminares mais discretas tendem a ser bastante agradáveis para você.

Marte em Aquário

A pessoa com Marte em Aquário não gosta de se sentir presa a tradições, pois procura justamente quebrar tabus.

Gosta de experimentar o novo e, por isso, pode acabar não se satisfazendo com apenas uma pessoa parceira.

A amizade é o foco de suas relações românticas, assim como a troca mental, mais do que a física. Costuma se sentir atraído por pessoas inteligentes e independentes.

Marte em Peixes

Quem tem Peixes em Marte no Mapa Sexual é romântico e gosta de ir fundo no amor.

O sexo representa algo além do físico, simbolizando uma união espiritual com a pessoa parceira.

É muito sedutor e carinhoso, às vezes apegado demais ao outro.

Sua libido é estimulada através de poesias e músicas românticas. As preliminares são uma das partes mais prazerosas do ato sexual para você.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]