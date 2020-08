Tensão no céu: Previsões astrológicas de 31 de agosto a 6 de setembro

Como você vem lidando com sobrecargas e travas de Marte/Saturno? Nesta semana, isso continua, acentuado por Vênus, que faz parte da configuração. Mas também há boas tendências se mesclando. Este é o resumo e, na sequência, veja as previsões astrológicas completas para a primeira semana de setembro:

Até terça:

Mercúrio se opõe a Netuno e pode trazer mais atrapalhos no dia-a-dia.

Até sexta:

Mercúrio faz bom aspecto com Vênus e traz charme e persuasão na fala para o dia a dia.

A partir de quarta:

Os bons aspectos de Mercúrio com Saturno e Plutão vão ficar mais visíveis, sugerindo mais consistência e melhor organização.

O Sol em trígono com Urano pode trazer sensação de criatividade e renovação e valorização de liberdade e inovações.

No sábado:

Mercúrio entra em Libra levando o foco mental para questões como amor, relacionamentos e trocas.

Durante todo o mês:

Marte em quadratura com Saturno prossegue. A sensação de sobrecarga pode aumentar com Vênus participando da configuração.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Mercúrio e as previsões astrológicas: tendência de fake news e persuasão

Até terça-feira (01), Mercúrio se opõe a Netuno, o que pode trazer um tanto de atrapalho para o dia a dia. A dica é conferir ainda mais o que você faz, especialmente no que se refere a questões importantes, como a assinatura de contratos.

Neste mesmo período, Mercúrio vai estar em bom aspecto com Júpiter, conferindo otimismo ao cotidiano. No entanto, propaganda enganosa e fake news podem ocorrer quando há Mercúruo/Netuno!

Até sexta-feira (04), ocorre um aspecto favorável entre Mercúrio e Vênus pode tornar as comunicações mais agradáveis e cheias de charme. O poder de persuasão está em alta, favorecendo negociações. Além disso, o plano mental se beneficia de assuntos positivos. Vá em busca da área da vida em que os planetas estão no seu Mapa para entender onde aproveitar esse trânsito. Veja aqui um exemplo:

Outros bons aspectos de Mercúrio, o planeta da mente, são um trígono com Putão e com Saturno até a sexta-feira (04), que pode trazer doses de perspicácia e bom senso.

Estes ótimos aspectos podem fazer predominar, a partir da quarta-feira (02), profundidade e organização no plano mental e cotidiano.

Mercúrio em Libra: diálogos favorecidos

Mercúrio fica em Virgem até sábado (05) quando entra em Libra (onde fica até o dia 27). Quando Mercúrio entá em Virgem é possível que a racionalidade para lidar com fatos e dados aumente.

Mais uma vez, vale ver a casa astrológica em que Mercúrio estará quando mudar para Libra. Entenda as casas astrológicas aqui.

As previsões astrológicas indicam, contudo, que entre 18 e 26/9, pode haver ainda mais sensação de sobrecarga mental por conta de aspectos desafiadores de Mercúrio.

A dica geral para o trânsito é: coloque a cabeça em assuntos mais librianos, como arte, beleza, entretenimento, romance, amor e parcerias.

Mas sempre bom lembrar que, com Libra, vale focar também em questões mais sérias, como equanimidade e justiça.

Nas comunicações e no plano mental, a tendência é de ponderações e negociações, o que é positivo. Todavia, também é possível que haja influências pela opinião do outro (o que pode ou não ser bom, dependendo do que é dito).

Decidir de forma correta, justa e equilibrada é um dos anseios de Mercúrio em Libra.

A época é propícia para esclarecimentos e conversas, pois há mais imparcialidade e menos animosidade, com exceção do período entre 18 e 26/9. E pode haver mais claramente desejo por interagir e trocar com outras pessoas.

Marte com Saturno dá o tom à setembro

A quadratura de Marte com Saturno (que atua desde agosto e está presente até 09/10) prossegue. Entenda esse aspecto com mais profundidade nas previsões para o segundo semestre.

Marte com Saturno tende a indicar lentidão e obstáculos em algumas ações. Algo que se pensaria ser simples pode complicar, empacar, demorar ou tem algum obstáculo para ser resolvido ou atravessado.

Além disso, o rendimento, algumas vezes, poderá ser reduzido. O resultado disso pode ser o aumento da irritabilidade. Desta forma, Marte/Saturno pede o desenvolvimento autocontrole, e que você encontre um canal adequado para descarregar a irritação. Em suma, muita paciência, persistência e resiliência.

A seguir, veja como podemos sentir esse trânsito.

Os ânimos podem estar mais acirrados em todo o segundo semestre, o que pode gerar aumento de manifestações e protestos, algo especialmente presente nesta semana, em que Vênus participa também da configuração com Marte e Saturno.

Um ponto importante para lidar melhor com a quadratura diz respeito a não comprar brigas que não possam ser vencidas.

Não estamos incentivando a passividade e a obediência cega, mas, sim, que vale a pena fazer uma avaliação racional de cada situação para que você possa fazer suas escolhas e adotar linhas de ação mais adequadas para não ter desgastes extras.

Esta é uma época em que brigas tendem a ser cansativas, e, não raro, improdutivas, o que vai ser ainda mais ampliado por Marte retrógrado, que começa na semana que vem (09/09 a 13/11). Procure se prevenir de situações com potencial de conflito.

Vindo desde a semana anterior, Vênus se opõe a Plutão até quarta-feira (04), e também com Saturno até sábado (05), este último aspecto exato na quarta-feira (02).

E não só isto: Vênus também faz aspecto com Marte a partir de terça-feira (01). Assim, esta é uma daquelas semanas com muita tensão no Céu.

A oposição de Vênus com Plutão, presente desde a semana anterior, pode implicar em um momento de crises no âmbito familiar, íntimo, afetivo, ou, ainda, financeiro. Cada um tende a viver isto de acordo com o seu próprio contexto.

A oposição de Vênus com Saturno pode ser mais restritiva quanto ao lazer. Pode haver sobrecarga grande de obrigações, ou outros impedimentos, como um resfriado.

Uma das atenções que a oposição requer é com a diplomacia, uma vez que as pessoas podem ficar muito mais suscetíveis. Algumas pessoas podem viver esta combinação como um momento de muita crítica ou carência na parte afetiva.

Por causa de Vênus em quadratura com Marte (observe o dia do aspecto exato: sexta-feira), esta é uma semana com alto potencial de conflitos, desde divergências normais (“eu quero isso e você aquilo”) ou brigas mais feias.

No âmbito coletivo, há chance de aumento de protestos e divergências, e também repressão dessas manifestações.

No âmbito financeiro, há potencial de gastos maiores. Não é uma boa semana para investimentos porque esse aspecto pode trazer desequilíbrio nas bolsas de valores e possibilidade de prejuízos imediatos (ou futuros) em possíveis investimentos.

Sol em trígono com Urano: libertação e liberdade

Apesar do contexto com restrições e desafios, excelentes aspectos do Sol podem contrabalançar um pouco, como um trígono deste astro com Urano até sábado (05). O aspecto exato ocorre na quarta-feira (02), e um trígono com Júpiter a partir de domingo (06).

O contato com Urano ajuda a desprender, desapegar, mudar ou encontrar soluções inventivas. Isto, em contextos críticos, vale ouro, pois traz a possibilidade de conseguir encontrar algum tipo de saída ou válvula de escape imediata. Além disso, ajuda para que mudanças sejam favoráveis.

Já o Sol em trígono com Júpiter pode inspirar otimismo e alegria no fim de semana, depois de dias mais pesados.

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Quer saber a impressão você causa no mundo? O seu ascendente pode explicar.

+ Como você irá viver o mês de Setembro? Jogue uma amostra grátis do Tarot Mensal.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]