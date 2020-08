Carta de Tarot de Setembro de 2020

A Temperança é a carta de Tarot de Setembro. Este é o mês em que as águas da cura fluem nas jarras da Temperança, que estão nas mãos de um anjo que aparece pousado na Terra, indicando que tudo começa, aos poucos, a se harmonizar.

Depois de um duro caminho, desde o começo do ano, uma leve brisa de esperança sopra no ar.

A divindade se faz presente no mundo, de forma suave e sutil. Ao observarmos a narrativa que vem sendo construída a cada mês com os arcanos do Tarot, podemos ver a divindade representada de forma caótica e destrutiva no raio da Torre, na foice da Morte e na escuridão da Lua, refletindo com perfeição o cenário em se encontra o mundo com os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Se essas cartas fossem notas musicais, produziriam um som ruidoso e estridente, incomodativo e ensurdecedor que, começaria a abrandar até próximo ao silêncio, mudando, agora, aos poucos, para uma música suave e agradável.

Mas, vejam, apesar dessa presença angelical, apaziguadora e curativa, que anuncia o tão desejado “retorno à normalidade”, ela ainda está em ação, iniciando um processo que levará o seu tempo para ser conclído.

A carta de Tarot de Setembro é o arcano XIV, a representação de uma das quatro virtudes cardinais (ou orientadoras). As virtudes são predisposições humanas para a prática do bem. A Temperança é a virtude do comedimento, do domínio de si, da ação sem exageros, da sobriedade.

Como arcano de setembro, A Temperança indica o ritmo da vida. Seguir na sua direção é navegar firme e forte, em águas calmas, a favor das correntes.

Mover-se na direção contrária é “remar contra a maré”, criar turbulência e andar para trás, sendo levada pela correnteza. Portanto é preciso ter prudência e cuidado, pois ainda não está tudo bem.

Os significados da carta da Tarot de Setembro

Seguir na direção da Temperança é agir sem excessos, ter calma e paciência. Iniciamos, neste mês, um período que vai até novembro, em que podem acontecer eventos de grande importância para o mundo em que podem ser apresentadas soluções concretas e eficazes para os problemas mais críticos e imediatos que nos afligem de forma geral.

A Temperança e a Pandemia

Como carta da cura, o arcano XIV é um forte indício do anúncio da conclusão na busca por uma vacina e/ou tratamento seguro e eficaz contra a Covid-19. Porém, um dos atributos da Temperança é a espera, a demora, o tempo que temos de esperar para que a poeira abaixe e tudo se harmonize.

Então, a previsão desta carta é de que há um longo caminho entre o anúncio da cura, da sua produção e do acesso à população. Nesse período, é extremamente importante que se mantenham os protocolos de segurança, seguindo as ações recomendadas dadas pelas organizações de saúde.

É provável que a curva de infectados e de morte diminua, pelo menos por um tempo, mas não temos aqui essa garantia. Tudo dependerá das escolhas que cada um de nós fará. A mensagem da carta de Tarot de Setembro é de prudência e moderação. Não podemos pensar que tudo voltou ao normal.

É sempre bom lembrar que um símbolo não dá conta de descrever todos os eventos de uma coletividade, portanto, devemos entender o arcano do mês como uma lupa ou um recorte que apresenta uma tendência geral dos acontecimentos.

Os conflitos na política e a crise na economia provavelmente continuarão. A Temperança pode mostrar que haverá alívio do peso extra e o evitar de problemas maiores. A carta de Tarot de setembro mostra que tudo o que foi coletado em investigações está sendo elaborado e processado para ganhar forma nos próximos meses.

A Carta de Tarot de Setembro e a sua vida

As previsões da carta A Temperança trazem tendências coletivas e podem sugerir dicas para a sua vida pessoal. Para você ver as previsões exclusivas para sua vida veja o Tarot Mensal, que traz análises, interpretações, potenciais positivos e desafios para você se preparar nos próximos 30 dias.

A carta de Tarot de Setembro fala da virtude que tempera os excessos. Portanto, é importante evitar gastos excessivos, ser prutende na administração dos seus recursos, pensando em longo prazo.

Sabemos que muita gente não pode se dar ao luxo de guardar dinheiro. Quem puder, guarde, quem não puder, evite gastar além do necessário. Mas é um bom período para se investir em saúde.

No trabalho, não é momento de enfretamentos. Busque soluções pacíficas para conflitos e evite mudanças radicais. Tudo tem seu tempo, agora é hora de espera e preparação e não ação.

No amor, quem não está em um relacionamento sério pode aproveitar setembro para continuar a reflexão que foi iniciada no mês passado, pois ainda não é provável que apareça alguém para algo firme. Então, continue suas autoanálises, tentando buscar melhoria pessoal e amadurecimento.

Caso conheça alguém, vá com calma, sem pressa, deixando as coisas fluírem no seu tempo, do seu jeito. Não force barras, vão se curtindo para dar tempo da química acontecer e dos vínculos se formarem.

Para quem está em uma relação, aproveite ação apaziguadora da Temperança para trabalhar o perdão, resolver conflitos antigos com conversas amigáveis. Se estiver tudo bem, abuse na troca de carinho, em dar um passeio a dois (com segurança), num lugar de natureza, assistindo um filme, fazendo jantares românticos.

O tempo da Temperança é ótimo para reforçar laços e fazer grandes trocas.

Na saúde, se puder, faça um check-up, siga estritamente todas as recomendações médicas que forem necessárias para qualquer condição de saúde que tenha. Caso esteja saudável, a palavra é manutenção. Não abuse, não exagere em nada. Autocuidado e prevenção são as palavras do momento.

Uma dica para todos é ter atenção à alimentação. Busque comer de forma saudável e hidrate-se. Como o Arcano XIV representa a medicina, a cura e os tratamentos, lembre-se que os remédios não são seus inimigos quando são realmente necessários, mas que podem ser o seu veneno se forem consumidos de forma inadequada e excessiva.

Na espiritualidade, aproveite para se dedicar com força e afinco às suas crenças, sejam elas religiosas, espiritualistas ou místicas. A carta de Tarot de Setembro traz um anjo, o que quer dizer que a espiritualidade é o campo de maior força nesse período.

Todos os tipos de rituais são favorecidos, especialmente os que envolvem contato com os deuses, anjos da guarda, mentores, de limpeza, purificação e cura.

Exercício para Setembro

Boas dicas para aproveitar as energias espirituais tão auspiciosas deste mês vêm através de coisas simples:

Defina uma intenção (cura, prosperidade, amor, etc).

Escolha um mantra ou oração e ore/recite por 14 dias seguidos. Se falhar um dia, continue no seguinte ou quando der.

A medida que for recitando o mantra ou orando, mentalize o que deseja, entregue para o seu anjo da guarda ou para o universo e agradeça.

Faça banhos de ervas cheirosas.

A noite, antes de dormir, junte pétalas de rosa, alecrim, alfazema, canela, faça uma infusão (chá) com elas, espere ficar morna, adicione essência de bergamota e limão e jogue no seu corpo da cabeça aos pés, vista uma roupa leve e clara e vá para cama.

Quem quiser, pode acender uma vela para o seu anjo-da-guarda pedindo proteção e agradecendo sua presença.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

