Numerologia: previsões para o Amor em Setembro de 2020

Ano Universal 4 e Mês Universal 4: essa é a energia de Setembro. Maior preocupação com a segurança e a saúde, como já vem ocorrendo neste ano de 2020, pode ficar ainda mais intensa em setembro. As previsões para o Amor da Numerologia indicam que este é um mês para fazer planejamentos com os pés no chão.

Será importante ter atenção aos detalhes importantes que podem ser ajustados e colocados em prática. Além disso, a sensação de "freio de mão puxado" poderá prevalecer no dia-a-dia.

Isso equivale a dizer que precisaremos de paciência para lidar com demoras e obstáculos, bem como de resiliência para continuar persistindo no rumo da realização de nossas metas. Assim, será possível, gradativamente, reestruturar a vida, a saúde, a segurança financeira, profissional e familiar.

Para ver as previsões para o Amor para a sua vida em Setembro, você precisará saber o seu:

Veja as previsões para o amor em Setembro de 2020:

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está em um relacionamento

Neste mês, o ímpeto de conquistar encontra-se acima da média. A repetição do Número 1 com o Número 8, símbolos de poder e avanço, pode representar uma vontade contundente a ser direcionada para a vida afetiva.

Ou seja, se você estava sentindo insegurança a respeito de se declarar ou não a alguém, agora você terá coragem e iniciativa para expor o seu querer.

E poderá aproveitar os dois ciclos representativos de começo (o 1 no Ano Pessoal e no Mês Pessoal) para iniciar um relacionamento.

Para quem está em um relacionamento

Como sua vontade está intensificada, será necessário você "dosar a mão" na hora de expressa-la, a fim de não se impor tiranicamente sobre seu par.

Direcione esse tanto de energia para algum projeto ou novo desafio, especialmente em termos financeiros e profissionais.

O momento é muito apropriado para você ter uma bela conquista. E, por isso, talvez o tempo a ser dedicado ao relacionamento diminua. Converse com a pessoa parceira sobre o enorme potencial de crescimento deste mês e sinta-se ainda mais livre para progredir em sua vida.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está em um relacionamento

Todos os ciclos de curto prazo (Ano, Trimestre e Mês Pessoais) são simbolizados pelo Número 2 neste mês de setembro.

Ou seja, o desejo de companhia está intensificado. Essa simbologia do 2 aponta para uma carência maior, almejando compartilhar sua companhia com alguém.

E pode iniciar um relacionamento de mútuo apoio e cativante companheirismo neste período. Você está com a predisposição para se envolver romanticamente.

Para quem está em um relacionamento

Como há essa repetição da simbologia do 2 em todos os ciclos de curto prazo em setembro, será um mês de percepção clara a respeito das divergências entre você e seu par.

Precisará de uma triplicada disposição em negociar, dialogar e buscar acordos. Muita conversa entre você e a pessoa parceira, a fim de decidirem – de forma justa – o que é melhor para ambos.

Cada qual cedendo um pouco, entendendo os valores, gostos e pontos de vista do outro. Aí sim poderão chegar a um nível mais lindo de união e companheirismo. Mas se as diferenças forem irreconciliáveis, eis um mês que pode indicar rompimento, separação.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está em um relacionamento

Eis um período de algo magnetismo sexual. Você está emanando um forte poder de atração. Além de uma maior disponibilidade para experimentar, conhecer gente e até mesmo viver aventuras românticas e sexuais.

Inclusive, com possibilidades de envolver-se com mais pessoas ao mesmo tempo. Todavia, decidir e comprometer-se com alguém pode não ser o que desejará em setembro. Provavelmente preferirá não estabelecer nenhum compromisso sério com ninguém.

Para quem está em um relacionamento

Você vai desejar mais romantismo e prazer, inclusive sexual, em seu relacionamento. Quer um vínculo realmente intenso. Portanto, por mais que estejamos numa época de pandemia, talvez não seja possível uma segunda lua de mel ou uma viagem romântica com seu par.

Mas poderá propor alguns programas, nem que seja ir para um sítio aos finais de semana ou fazerem algo fora da rotina em alguns dias, justamente para propiciar o clima de novidade que tanto almejará viver neste mês.

É o momento de expressar mais o seu afeto, demonstrar o seu amor por meio de elogios, presentes. E, claro, receber essa atenção maior de seu par. Tudo isso colaborará para essa renovada do prazer que esses Números (5 e 3) pedem nesta época.

Porque se a relação continuar na rotina, repleta de tédio, o risco é você querer romper ou mesmo se envolver com outra pessoa, tal como num triângulo amoroso.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 4

Se você não está em um relacionamento

Neste mês, você não estará com abertura para conhecer gente nova. Ou simplesmente terá a forte convicção de: se for para se relacionar, que seja algo sério, um compromisso com perspectivas sólidas, duradouras.

Porque tanto o 4 quanto o 8 simbolizam esse gosto pelo que é estável e seguro. Se alguém passar por esses critérios de seletividade, aí sim você poderá firmar um laço e formalizar um vínculo.

Para quem está em um relacionamento

Eis um mês em que as responsabilidades familiares, os cuidados com a saúde ou mesmo os deveres profissionais tenderão a ser maiores e exigir bastante do seu tempo.

Consequentemente, poderá ter menos disponibilidade para o amor ou sentir um maior bloqueio afetivo. A seriedade ou as preocupações poderão reduzir a naturalidade na expressão de seu amor.

Que você tenha o amparo da pessoa parceira nesta fase de reestruturação em sua vida. E que também possa oferecer apoio ao seu par, caso seja quem está com você que precise de sua prestatividade.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está em um relacionamento

Nesta fase, provavelmente o lado mais livre, leve e solto predominará sobre o desejo de se ligar a alguém.

Porque o 5 se repete em seu Ano e Mês Pessoais. E essa simbologia tem mais a ver com a predisposição em não se comprometer seriamente com ninguém. Mas o lado desejoso por companhia (simbolizado pelo Trimestre Pessoal 2) está aí, retratando uma vontade de se relacionar.

Então, pode ser que você conheça novas pessoas e sinta dúvida se mantém o vínculo mais livre ou não.

Para quem está em um relacionamento

Em setembro, você precisar dividir bem o seu tempo entre as demandas da pessoa parceira e o seu desejo por mais liberdade.

Dependência x independência. Fazer as coisas junto com o seu par ou não. Se puder ter momentos de curtir os amigos, de dedicar-se aos seus projetos, cursos e interesses pessoais, bem como de curtir a vida a dois, ótimo.

E se puder implementar algo novo na rotina de vocês, melhor ainda. Porque a repetição do 5 neste mês mostra que há insatisfação, ainda mais com alguma divergência entre você e quem se relaciona colocando mais lenha na fogueira.

Daí a importância do diálogo para não ceder ao impulso de "chutar o balde" por impaciência e dificuldade de ponderar e de compreender os pontos de vista da pessoa parceira. Renovando o laço afetivo, buscando novas experiências para a vida conjugal, você poderá obter a satisfação tão desejada.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está em um relacionamento

Eis um mês que o desejo de se relacionar pode superar a aversão a compromissos. Porque a repetição do 6 (no Ano e Mês Pessoais) acentua a tendência romântica e até uma certa carência afetiva, sobrepondo-se ao ímpeto libertário do 5 (do Trimestre Pessoal).

Se você não se deixar levar por uma expectativa irrealista de perfeição a respeito da pessoa parceira e nem da relação em si – o que poderia acentuar a tendência do Número 5 de chutar o balde rápido demais diante desses defeitos e limitações do outro -, pode ser que você comece um relacionamento.

Para quem está em um relacionamento

O nível de impaciência com a pessoa parceira poderá ser grande em setembro. Porque o 5 (de seu Trimestre Pessoal) já mostra uma insatisfação com as coisas como estão entre vocês.

E também por causa que um ciclo simbolizado pelo 6 (e você tem dois neste mês, no seu Ano Pessoal e no Mês Pessoal) tende a indicar uma fase na qual a gente sente mais incômodo com determinado comportamento, gosto ou escolha da pessoa parceira.

Então, isso pode representar a necessidade de bastante diálogo, a fim de aparar essa aresta entre você e seu par. E propor novidades, mudanças no dia-a-dia de vocês, de modo a viver uma renovação em sua vida a dois.

Tudo para que possa ter mais prazer e um companheirismo mais estimulante.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está em um relacionamento

Neste mês, você pode reencontrar alguém ou relembrar muito a experiência que teve ao lado de uma pessoa.

Isso poderá ativar alguns medos de se entregar em um relacionamento amoroso. Aproveite esse reencontro ou essa lembrança para refletir muito sobre suas crenças a respeito de relacionamentos, sobre o que deu certo e o que foi insatisfatório no dar e receber afeto.

Porque tudo isso poderá propiciar um maior autoconhecimento e lhe permitir ter mais lucidez sobre o que quer e o que não quer na vida a dois. E fazer uma escolha mais segura quando tiver a oportunidade de se envolver com alguém.

Para quem está em um relacionamento

Este é um período apropriado para você e a pessoa parceira superarem algumas crenças ou barreiras em relação ao dinheiro.

Você poderá perceber também certos comportamentos que geram ou submissão ou imposição da vontade de um sobre o outro. E tentarem investigar como pode melhorar sua forma de demonstrar afeto de uma maneira mais madura, justa e profunda.

É preciso salientar ainda o quanto que existe o risco de encontrar alguém do passado e se envolver numa relação escondida, nem que seja na base da troca de mensagens. Esteja consciente disso e tome decisões lúcidas.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está em um relacionamento

Como tanto o 8 quanto o 2 simbolizam a força do passado, há duas possibilidades. Uma diz respeito ao fato de poder reencontrar alguém ou lembrar bastante de uma história de amor.

Outra gira em torno da sensação de que ainda está emocionalmente lá no passado, com apego (nem que seja pela mágoa ou raiva) de uma pessoa com a qual se relacionou.

E para aproveitar o período que é favorável sim para construir uma vida a dois, será importante você deixar esse passado, extraindo as lições dele, a fim de viver o amor de maneira mais madura e justa.

Para quem está em um relacionamento

Saber quando ceder e quanto fincar o pé numa determinada decisão será um dos maiores desafios deste mês em seu relacionamento.

O 2 tem uma faceta muito passiva, acomodada, a qual pode levar à anulação de seus desejos. O 8 tem um lado bem autoritário e pode representar uma atitude impositiva.

Então, jogos de poder, de controle e de manipulação poderão acontecer entre você e seu par. Será importante saber colocar limite, dizer não, reivindicar seus direitos e colocar a sua vontade com firmeza diplomática.

Além, claro, de haver abertura para o diálogo, com cada qual cedendo um pouco, de modo a criarem um nível mais maduro de união e de companheirismo.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está em um relacionamento

Eis um período de muita liberdade, nem que seja para ficar na sua, curtindo livros, séries, filmes e a sua própria companhia.

Enfim, não querer compromisso mais sério com ninguém. Como tem um lado romântico no 9 e experimentador do 5, existe a possibilidade de você ter algumas aventuras e experimentações sexuais neste mês.

Como estamos em época de pandemia, a forte faceta associada a viagens dessa conjugação numerológica fica restrita a contatos virtuais com pessoas de fora. Mas que pode, por meio de um aplicativo, por exemplo, ser a oportunidade de conhecer alguém diferente e estimulante.

Para quem está em um relacionamento

Eis um período de muita insatisfação e até mesmo crise entre você e a pessoa parceira. Une dois Números que são associados a mudanças. Portanto, algo significativo pode acontecer no seu relacionamento e impactar uma transformação.

Como está justamente desejando novidades e novas experiências, inclusive sexuais, é hora de propor programas e alterações no dia-a-dia de vocês, a fim de usufruir de um novo nível na troca afetiva entre você e seu par.

Seria ótimo para férias e viagens. Como estamos numa época de pandemia, que você e seu par possam pelo menos ir a algum sítio ou cidade próxima para respirarem novos ares que servirão de estímulo para uma mudança na vida a dois.

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Leia três dicas para cuidar da sua saúde mental hoje mesmo.

+ Descubra tudo sobre o signo de Virgem.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]