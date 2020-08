O que fazer quando o ex aparece querendo sexo?

Você está na sua, tocando a vida. De repente, seu ex reaparece querendo te ver. Você fica achando que pode surgir uma amizade ou até uma volta entre vocês, mas o interesse dele é outro. O que fazer quando o ex aparece querendo apenas sexo?

Será que vale a pena embarcar? Dependendo do que vocês viveram juntos e do seu envolvimento emocional, é importante refletir sobre o dia após, ou seja, como você vai se sentir no dia seguinte a essa relação sexual casual, mas com alguém importante, alguém que você já sentiu um sentimento mais intenso. Tomar essa decisão de forma consciente, com amor próprio pode acontecer?

A seguir, trago alguns pontos que são importantes de serem pensados ao tomar uma atitude sobre esse assunto.

Os danos das expectativas

Na maioria das vezes, ao saber que o ex tenta se reaproximar, começamos a acreditar que ele quer voltar a se comprometer. Isso cria expectativas de que o ex mudou, que agora vai ser diferente, e o banho de água fria geralmente nos atinge em cheio: ele só quer sexo, nada mais.

Como assim, depois de tanto envolvimento, de tantos sonhos criados juntos? Esse tipo de questionamento é muito comum. A probabilidade de sofrer é grande? Pode ser que sim.

Há um contraste entre quem você gostaria que a pessoa fosse e o que ela realmente é. A conduta do ex, inclusive, pode te decepcionar mais uma vez, porque magoa mesmo.

Será que você consegue realmente separar o sexo do sentimento? Consegue também separar a realidade da expectativa que acaba surgindo nesse ínterim em que ele surge?

Como reagir a proposta de sexo com ex?

Primeiramente, é fundamental aprender a respeitar sua própria vontade e entender do que se trata, sobre qual é a proposta do seu ex com relação a você.

Tem pessoas que lidam bem com relacionamentos baseados apenas em sexo, mas quando há problemas mal resolvidos, incluindo mágoas e esperança de que o relacionamento melhore pode ser um caminho de sofrimento voltar ao ex com quem o relacionamento não pode evoluir para um compromisso.

Nem todo mundo precisa se sentir tão moderno ao ponto de ter de aceitar propostas de ficar por sexo com alguém, até porque esse tipo de conduta nem sempre é válida porque traz envolvimento sentimental, o que o outro nem sempre tem a oferecer e você pode acabar ficando mal consigo mesmo e achar que a culpa é do outro.

Mas será mesmo que o outro que te engana ou é você mesmo que está indo por um caminho de ilusões sobre o outro já que o outro já te mostrou quem ele realmente é?

Mas e a carência?

A carência pode fazer você tentar enxergar uma possibilidade de um relacionamento feliz com quem não está disposto a principalmente ao ter uma responsabilidade afetiva com ninguém, ou pelo menos, não com você.

Então, pensar se vale a pena, se é o máximo que você pode esperar receber de alguém, se você está mesmo num momento em que a troca de carinhos só mesmo no momento do sexo é o que você quer viver.

Nem sempre a resposta é evidente, nem sempre as pessoas gostam de ser verdadeiras consigo mesmas ou conseguem enxergar uma lacuna na sua autoestima ao ponto de entender que constroem relacionamentos pautados apenas em sexo porque se sentem seguindo a onda da modernidade, mas acabam cada vez pior consigo mesmas.

A carência realmente deixa pessoas cegas semelhante à paixão. Então, mesmo que surja uma empolgação, quem sabe não é hora de pensar antes de agir e descobrir se é exatamente isso que você quer?

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Leia três dicas para cuidar da sua saúde mental hoje mesmo.

+ Descubra tudo sobre o signo de Virgem.

Bruna Rafaele

Psicanalista, especialista em Saúde Mental. Faz atendimentos presenciais no Rio de Janeiro e consultas online no Personare.

[email protected]