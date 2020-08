Previsões astrológicas de 24 a 30 de agosto de 2020

Uma semana com muito Marte/Saturno, Vênus fazendo aspectos difíceis e Mercúrio ampliando o plano mental. Todo mundo pronto para as previsões astrológicas para a última semana de agosto?

Vamos começar com um resumo das principais tendências da semana, e depois você lê o texto inteiro, para ter visão clara de cada um dos aspectos e refletir sobre como eles podem ajudar (ou atrapalhar!).

Durante toda a semana:

Marte/Saturno, que já vem da semana passada, pede paciência com o que causa empecilho e lentidão.

Vênus em aspectos difíceis com Júpiter, Plutão e Saturno pode trazer muitas tensões no âmbito coletivo, como manifestações, mas também repressões.

Até quinta-feira:

Mercúrio em trígono com Urano pode ajudar com soluções inventivas e com plano mental estimulado.

A partir de quinta:

Mercúrio amplia o plano mental no trígono com Júpiter, mas também começa uma oposição com Netuno, pedindo mais cuidado com distrações e fantasias.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, estão no Horóscopo Personare.

As previsões astrológicas para a Quadratura de Marte com Saturno

A quadratura de Marte com Saturno fica exata nesta segunda-feira (24), e estará presente até 09/10, como antecipado nas previsões para o segundo semestre.

Esta combinação tende a indicar lentidão e obstáculos em algumas ações. Por exemplo, você precisa que a pessoa A ligue para a B para a realização de algo importante para você. Na hora em que isto for programado para ser feito, é bem possível que o telefone da B venha estar fora de área ou dar um defeito qualquer. Ou seja, o que era para ser simples pode ter entraves. Por causa disso, o aspecto requer muita paciência e persistência.

Além disso, o rendimento, algumas vezes, poderá ser reduzido em razão de fatores internos ou externos, como pegar uma gripe, muito cansaço ou por problemas técnicos.

O resultado disso pode ser o aumento da irritabilidade. Assim, Marte/Saturno pede o desenvolvimento autocontrole, e que você encontre um canal adequado para descarregar a irritação, além de entender este passo mais lento de algumas questões.

Como podemos sentir esse trânsito no âmbito coletivo:

os ânimos podem estar mais acirrados em todo o segundo semestre, o que pode gerar aumento de manifestações e protestos. A greve dos Correios, por exemplo, uma situação clássica de parada, aconteceu já junto com este aspecto. E não é impossível que outras greves possam acontecer no mês de setembro.

Outro ponto importante para lidar melhor com a quadratura diz respeito a não comprar brigas que não possam ser vencidas. Se, por exemplo, você continuamente questiona um chefe, independente estar certo, ele pode bloqueá-lo ou limitá-lo durante a vigência deste aspecto, e eventualmente você pode ter prejuízos.

Não estamos incentivando a passividade e a obediência cega, mas, sim, que vale a pena fazer uma avaliação racional de cada situação para que você possa fazer suas escolhas e adotar linhas de ação mais adequadas para que você não tenha desgastes extras.

Esta é uma época de brigas que tendem a ser cansativas, e, não raro, improdutivas, o que vai ser ainda mais ampliado por Marte retrógrado (09/09 a 13/11). Tenha atenção!

Mercúrio em ótimo aspecto com Urano

Até quinta-feira (27), Mercúrio faz ótimo aspecto com Urano, muito estimulante para o plano mental. As previsões astrológicas sugerem que aqui surgem novas ideias, percepções e pontos de vista. A mente fica em ebulição positiva, repleta de inventividade.

Além disso, a combinação é ótima para ser criativo e encontrar novas soluções em assuntos como trabalho, saúde e questões práticas, já que liga planetas em signos do elemento Terra, o mais ligado a isto. Potencial de descobertas de novas soluções e tecnologias.

Semana muito positiva, assim, para consultorias e troca com outras pessoas, pois novos ângulos devem surgir. Este excelente aspecto ajuda a fazer frente às travas de Marte/Saturno, trazendo ideias para driblar obstáculos.

Desafios nos relacionamentos, nas emoções e finanças

Nesta semana, Vênus faz um aspecto fluente e três que trazem desafios. O primeiro é o fluente: o trígono com Netuno ao longo de toda a semana pode abrir o coração e a empatia. Algumas relações tendem a estarem harmoniosas, sejam afetivas ou de amizade. Também é possível sentir o clima mais receptivo para auxílios e ajudas.

Temos ainda a oposição com Júpiter, Plutão e Saturno, que vai até 7/9 e, antes disso, no dia 1/9 Vênus começa uma quadratura com Marte. O que as oposições podem significar?

Vênus transita por Câncer, o signo da família, da segurança, do lar e vida privada. Com Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio ao longo de 2020, signo oposto a Câncer, o ano da pandemia do coronavírus não tem sido fácil para as famílias.

Muitas pessoas estão tendo de fazer mudanças para lidar com transformações em suas realidades. Nesta semana, esta temática pode estar bastante forte. Há chance de perdas, como de um emprego, benefícios, renda, ou, infelizmente, até de um ente querido, como tem ocorrido por causa da pandemia.

A combinação também pode sinalizar mudanças financeiras que tenham de ser feitas para corte de gastos. Outra possibilidade é a do surgimento despesas maiores inesperadas, como uma máquina de lavar que quebra e é preciso consertar ou comprar outra.

Também existe chance de situações de crise com pessoas da família ou mesmo internas, de ordem pessoal, já que Vênus rege questões afetivas, e, transitando pelo signo de Câncer, pode trazer de volta situações do passado não resolvidas, seja em termos de circunstâncias ou então de sentimentos. Esta é uma semana com um tom de intensidade, na qual pode haver sensação transitória de crise.

Outro potencial é o de ter de ser prático em detrimento do emocional, algo do tipo “o que eu acho que tenho que fazer” (razão) versos “o que gostaria de fazer” (sentimentos).

Em relacionamentos muito deteriorados, pode haver finalizações, mesmo se gostando da outra pessoa, por achar que se alcançou um ponto crítico. Ou então, em uma relação que não chegou a este ponto, pode haver maior intensidade, como crise de ciúme ou um desentendimento (e a semana que vem ainda não vai ser harmoniosa, por isto, atenção).

Assim, dá para se notar que há clima para certo teste nas relações nesta semana, pedindo cautela, já que excesso de intensidade e radicalismo podem ser prejudiciais, podendo levar a desgastes. Domingo (29) pode ser o dia mais desafiador.

No plano coletivo, até 7/9 os estados de ânimo ficam bem acirrados, com mais chance de protestos, passeatas, greves, e também repressões.

Mercúrio/Netuno pode gerar mais distrações no cotidiano

A partir de quinta-feira (27), Mercúrio fica envolvido em um trígono com Júpiter e Plutão, mas também com uma oposição a Netuno.

O trígono com Júpiter e Plutão abre o plano mental, podem trazer entusiasmo, novas ideias, profundidade e a visão de oportunidades ou então de redução de prejuízos. Novas coisas podem surgir para entusiasmar a mente.

Mercúrio oposto com Netuno pode reduzir o discernimento e tende a distração, criação de fantasias e enganos. E isso pode ter a ver com os novos projetos pensados por causa de Mercúrio/Júpiter.

Eventualmente, todos os aspectos podem funcionar de forma misturada, como, por exemplo, alguém que nos promete, sim, coisas benéficas, mas talvez nem todas as promessas sejam cumpridas. Além disso, a combinação pode deixar pessoas inescrupulosas ainda mais persuasivas e sedutoras. Atenção!

Apesar de todo o entusiasmo, com o surgimento de informações e notícias animadoras e interessantes, esse é um momento para checar, observar, buscar mais dados e informações.

Está totalmente fora de cogitação confiar cegamente, sem checagens, pois pode haver futuros arrependimentos. Até mesmo a assinatura de contratos, algo ligado a Mercúrio, vai precisar ser feita com critério, do tipo ler, reler e, não raro, dependendo do assunto, até passar para alguém avaliar.

A combinação mostra que podem aparecer, no âmbito coletivo, revelações de mentiras, falcatruas, fake news, enfim, escândalos, que continuam a se desdobrar na semana seguinte.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]