Tudo sobre o signo de Virgem

Quem nasce com o Sol no signo de Virgem pode muitas vezes ser visto como perfeccionista e crítico. No entanto, esse jeito de ser pode, muitas vezes, encobrir o medo de lidar com emoções mais profundas.

Virginianos são pessoas capazes de deixar tarefas e situações mais eficientes, já que gostam de seguir métodos e deixar a vida mais prática.

SIGNO DE VIRGEM

Elemento: Terra

Terra Planeta regente: Mercúrio

Mercúrio Cores: Bege, palha, cobre, ocre, cinza-claro, marrom-claro, marrom-avermelhado, creme, amarelo pálido e meios tons.

Bege, palha, cobre, ocre, cinza-claro, marrom-claro, marrom-avermelhado, creme, amarelo pálido e meios tons. Flores e aromas: Jacinto, Jasmin, Cravo Branco, Açucena, Verbena, Lótus, Lavanda, Madressilva, Hortelã, Eucalipto, Camomila, Capim-Limão, Madeira e Mirra.

Jacinto, Jasmin, Cravo Branco, Açucena, Verbena, Lótus, Lavanda, Madressilva, Hortelã, Eucalipto, Camomila, Capim-Limão, Madeira e Mirra. Pedras: Sardônica, Ágata amarela, Topázio, Citrino Amarelo, Amazonita, Peridoto, Água-Marinha.

SIGNO DE VIRGEM: DATA

Em 2020, o Sol entra em Virgem em 22/08, às 12h44min.

SIGNO DE VIRGEM: PERSONALIDADE

Virgem é um signo que, em geral, busca a utopia da perfeição. Embora seja um signo prático e bem resolvido no mundo material, não desiste de atingir ou de buscar a perfeição.

Em tudo o que faz, Virgem se aplica com tanto esmero que é fácil perceber a sua intenção – chegar perto da perfeição. Pessoas de Virgem geralmente aprendem fazendo e nunca desprezam o método da tentativa e erro.

Virginianas e virginianos tendem a buscar melhorar-se a cada dia e em todas as suas tarefas, das maiores até as menores. Se aprimoram por meio da rotina e das mutações, nos inúmeros exercícios vividos e repetidos no cotidiano. E o tédio, para quem é deste signo, está na ociosidade.

Limpeza e vaidade estão entre suas principais características, porém têm tendência a transformá-las em mania. Por isso, podem se incomodar com qualquer sujeirinha. Essas manias levam as pessoas de Virgem a, em geral, cobrar de si mesmo de maneira excessiva, o que faz dessas pessoas detalhistas compulsivas e presas a rigores que podem ser inúteis.

SIGNO DE VIRGEM E O AMOR

Virginianas e virginianos podem não ser conhecidos por serem carinhosos porque, em geral, não são afeitos ao amor à primeira vista, efusões amorosas, "reencontros que tinham de acontecer", namoros complicados, melosidades, amores impossíveis, aventuras novelescas e pieguismos.

As pessoas do signo de Virgem desconfiam de quase tudo que a literatura romântica descreve. Quem nasce com o Sol no signo de Virgem tende a ser bastante cético.

SIGNO DE VIRGEM E O TRABALHO

Virginianas e virginianos podem chegar a um nível pesado de cansaço que ultrapassa os níveis aceitáveis de saúde.

Quando alguém do signo de Virgem aceita um trabalho para o qual não tem alternativa, gera-se uma guerra surda no ambiente até eclodir um dos mais perigosos perfis profissionais que se possa ter: a pessoa que sabota, cria conflitos e faz reivindicações absurdas.

Mas também virginianas e virginianos sabem planejar atingindo qualidade máxima e isso pode torná-los profissionais que curtem competição e são bem cotados no mercado.

Devido a esses talentos, pessoas do signo de Virgem são indicadas para profissões que necessitam de trunfos mentais, como nas carreiras policiais e em empresas que lidam com organização ou ainda em profissões que necessitem descobrir erros em sistemas.

A HIGIENE E A SAÚDE DOS VIRGINIANOS

Pessoas do signo de Virgem sempre se apresentam como quem acabou de tomar o terceiro banho, tal é sua preocupação com higiene e saúde. Sua vaidade é limpeza e isso se evidencia nos inúmeros cuidados com o corpo, com suas vestimentas e com o seu ambiente.

Sua autoestima está na saúde porque podem ser capazes de cumprir meticulosamente todas as ordens médicas, sejam agradáveis ou não.

Virgem gosta de chás, ervas, produtos naturais e podem curtir experimentar e usufruir dos milagres da natureza.

Algumas pessoas compartilham, por analogia, das fortes influências do signo de Virgem ou têm personalidades com traços típicos desse signo quando têm nos seus mapas as seguintes posições:

Mercúrio na 6ª Casa

Sol na 6ª Casa

Lua ou Ascendente em Virgem

Aspectos de Mercúrio com ascendente ou com Lua em Virgem

O regente no mapa na 6ª Casa ou em Virgem

O dominante em Virgem ou na 6ª Casa

Ascendente em Virgem

As pessoas com ascendente em Virgem costumam ser solícitas e humildes. Podem gostar de realizar novas tarefas e ajudar outras pessoas a resolverem problemas.

Virginianas e virginianos precisam tomar cuidado para não perder tempo com situações desnecessárias, devido ao seu excessivo jeito detalhista e perfeccionista.

O ascendente é a “máscara social” que uma pessoa usa para se mostrar ao mundo. É por isso que o posicionamento revela, por exemplo, as formas de se vestir e se expressar de alguém, já que isso ajuda a construir a impressão que você passa ao conhecer e conversar com outras pessoas. O ascendente atua como um cartão de visitas, apresentando quem cada um é.

Quem são os típicos virginianos? Conversamos com a maior astróloga do país, Maria Eugênia de Castro, para falar tudo sobre o signo de Virgem e suas principais características com muito bom humor. Confira no vídeo!

