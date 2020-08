Previsões astrológicas de 17 a 23 de agosto de 2020

Aquela combinação de resiliência capricorniana com iniciativa ariana, com desafios e obstáculos, que marca o segundo semestre de 2020, conforme adiantamos nas previsões astrológicas, deve ficar muito evidente nesta semana de 17 a 23 de agosto.

Isso porque a quadratura entre Saturno e Marte (regentes de Capricórnio e Áries) indica que o céu está “quente”. Por isso, não é legal se expor imprudentemente a riscos e perigos. Veja o resumo e depois mergulhe nos detalhes.

Vitalidade em alta com Sol em trígono com Marte . Porém, não se exceda em tarefas e coisas que gerem excessivo desgaste, nem coloque em situações de risco, pois Marte ainda quadra Plutão , uma combinação perigosa. O aspecto no coletivo, vem estando ligado aos numerosos incêndios ao redor do mundo.

. Porém, não se exceda em tarefas e coisas que gerem excessivo desgaste, nem coloque em situações de risco, pois , uma combinação perigosa. O aspecto no coletivo, vem estando ligado aos numerosos incêndios ao redor do mundo. Um novo ciclo lunar começa na terça-feira (18), às 22h41, com a Lua Nova em Leão , colocando em evidência este signo por um mês. Leão traz brilho, criatividade e atitude.

, colocando em evidência este signo por um mês. Leão traz brilho, criatividade e atitude. Vênus em sextil com Urano propicia estímulo e novidades nas relações, negócios e finanças.

propicia estímulo e novidades nas relações, negócios e finanças. Marte quadra Saturno até 09/10, então nem tudo vai ter a rapidez que se deseja. Ter paciência e saber lidar com frustrações e demoras vai ser fundamental.

até 09/10, então nem tudo vai ter a rapidez que se deseja. Ter paciência e saber lidar com frustrações e demoras vai ser fundamental. Mercúrio e Sol saem de Leão para entrarem em Virgem, aumentando o foco em trabalho, o que vai ser mais visível a partir da semana que vem, visto que o Sol ingressa em Virgem somente no final de semana.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Previsões astrológicas: a combinação entre Marte, Saturno e Plutão

Até quinta-feira (20), prossegue um ótimo aspecto da semana passada: o Sol em trígono com Marte, que pode trazer boas doses de energia e vitalidade

Todavia, esse aspecto funciona junto com Marte em quadratura com Saturno e com Plutão, que traz desafios, possibilidade de desgaste energético e cansaço. Essa é também uma combinação que pode desencadear crises internas ou por motivos concretos.

O recado do Céu para esse momento é: vá adiante, mas evite excessos, seja com atividades, atitudes e até emoções.

Fica claro que é uma combinação de perigo. Tente não se expor a riscos e situações que possam resultar em problemas.

Marte e Saturno: nem tudo vai acontecer rápido como gostaríamos

A combinação de Marte com Saturno, presente até o dia 09/10, tende a quebra no ritmo, lentidão ou obstáculos.

Desta semana até meados de outubro vai haver uma temática ligada à vontade de resolver logo as questões e atuar com agilidade, próprias de Marte, junto com as travas e demoras de Saturno. Além disso, o rendimento, algumas vezes, poderá ser reduzido em razão de fatores internos ou externos, como pegar gripe ou enfrentar problemas técnicos.

Há chance, ainda, de ter de se submeter a algo que não se pode mudar de imediato, o que pode causar frustração.

Por exemplo, uma empresa promete uma entrega até um determinado dia e não cumpre, de modo que ou o pedido é cancelado, e um novo tem de ser feito, com nova espera, ou se opta por aguardar a entrega já atrasada acontecer, gerando irritação.

Outro exemplo: a chefia pede algo que você não acha útil, e que ainda pode ser trabalhoso, mas não deixa espaço para questionamentos.

O resultado desses entraves pode ser o aumento da irritabilidade. Marte/Saturno requer autocontrole – e que você encontre um canal adequado para descarregar a irritação. Sol em trígono com Marte, por exemplo, favorece muito a atividade física. Pode ser uma boa saída, mas, claro, sem excessos a que não esteja acostumado.

No âmbito coletivo, estados de ânimo acirrados em todo o segundo semestre (veja o artigo completo com as previsões para o segundo semestre aqui), sujeito a grande aumento de manifestações populares e protestos, como os registrados na semana passada na Bolívia, Índia, Bielorrússia, Beirute e até mesmo no Brasil.

Lua Nova: brilho pessoal no próximo mês

Apesar das tensões, uma das boas notícias da semana é a Lua Nova no signo de Leão, que começa na terça-feira (20), e a conjunção do Sol leonino com Mercúrio, o que propicia aumento da expressividade, criatividade e vitalidade na comunicação e nos pensamentos.

O Céu da semana tem algo como “temos desafios, mas também não vai faltar brilho”, um atributo leonino por excelência. O brilho leonino não vão durar muito na semana, porque Sol e Mercúrio vão mudar para Virgem. Todavia, vai ficar como marca registrada no mapa de lunação de 18/08 a 17/09.

Outro fator muito positivo é que Mercúrio também faz trígono com Marte até terça-feira (18), facultando agilizar assuntos no dia a dia e tomar decisões com assertividade e rapidez. Ou seja, naquilo que não for afetado pelos tais obstáculos e demoras mencionados acima.

Relações e finanças com renovação e estímulo

Até sexta-feira (21), outro ótimo aspecto é Vênus em sextil com Urano, inclinando a surpresas positivas na vida social, lazer, contatos e finanças. É um bom momento para a compra de acessórios e itens mais modernos. Também podem surgir compras e negócios de oportunidade.

Para quem vem paquerando por aplicativos durante a quarentena, o sextil pode trazer contatos surpreendentes, desde que você se abra a isto. Além das previsões astrológicas gerais, apresentadas aqui, vale ler com atenção as previsões para a sua vida no Horóscopo Personalizado.

Quem está em um relacionamento pode encontrar nesse momento uma boa fase para colocar um pouco de novidade na relação, pois quebra na rotina é algo que Vênus/Urano adora.

Bom momento, também, para fazer contato com amigos e conhecidos, marcando uma reunião virtual animada e renovadora. Esteja também atento a convites que podem aparecer de última hora.

O sextil também favorece renovações estéticas, como mudar a cor ou o corte de cabelo.

Mercúrio em Virgem: aumento do detalhismo e capacidade técnica

Mercúrio ingressa em Virgem na quarta-feira (18), ficando no signo até 05/09. Esse é um trânsito considerado muito positivo, pois o plano mental, regido por Mercúrio, ganha tonalidades mais detalhistas e observadoras, o que ajuda na execução e conferência de trabalhos, bem como na leitura e assinatura de documentos.

A tendência de ficar com a cabeça mais técnica e ordenada fica em evidência, o que também pode ser interessante para encontrar soluções para os problemas de trabalho ou cotidiano que se apresentarem.

Com Mercúrio em Virgem também estão favorecidos e em ótimo momento os cursos bem práticos, ao estilo “como fazer”.

Sol em Virgem no sábado

O Sol se despede de Leão no sábado (22) e ingressa em Virgem, onde transita até 22/09. Note-se que é mais um planeta a passar para o sexto signo do zodíaco, além de Mercúrio.

Assim, depois de um período leonino com interesse em lazer e prazer pessoal, a tendência é de nos voltarmos para produção, trabalho, saúde, cotidiano, organização e alimentação. Tudo isso fica sob a luz dos holofotes durante um mês, com potencial de melhoras nestas questões.

+ Quer saber o panorama da sua vida amorosa hoje? Jogue uma amostra grátis do Tarot do Amor.

+ Leia previsões baseadas em todo o seu Mapa Astral no seu Horóscopo Personalizado.

+ Leia três dicas para cuidar da sua saúde mental hoje mesmo.

+ Descubra tudo sobre o signo de Virgem.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]