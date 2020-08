Previsões astrológicas de 10 a 16 de agosto de 2020

As previsões astrológicas para a semana chegam recheadas de aspectos importantes que Marte fará e podem trazer questões importantes no coletivo. Aqui vai um resumo da semana e, na sequência, entenda os principais aspectos do que vem por aí entre 10 e 16 de agosto:

Marte continua em aspecto tenso com Plutão: destaque para tensões no dia do aspecto exato, na madrugada de quinta-feira (13), e também no domingo (16). Na vida pessoal, recomenda-se evitar riscos e situações perigosas.

destaque para tensões no dia do aspecto exato, na madrugada de quinta-feira (13), e também no domingo (16). Na vida pessoal, recomenda-se evitar riscos e situações perigosas. Sol em trígono com Marte: colabora com coragem, direção e vitalidade. A tendência é rendermos bem nas nossas tarefas.

colabora com coragem, direção e vitalidade. A tendência é rendermos bem nas nossas tarefas. Vênus em sextil com Urano: aspecto agradável que começa no sábado (15), favorecendo novos negócios e um pouco de novidade na vida pessoal e social.

aspecto agradável que começa no sábado (15), favorecendo novos negócios e um pouco de novidade na vida pessoal e social. Marte em quadratura com Saturno: também começa no sábado e nos acompanha até 09/10 e vai exigir muita paciência ao indicar que nem tudo vai andar na velocidade que queremos.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais com base no seu mapa astral, estão aqui no Horóscopo Personare.

As previsões astrológicas de Marte para a semana

Sol em Trígono com Marte: vitalidade em alta

O Sol em trígono com Marte, presente até 20/08, imprime vigor, força, direção. É um ótimo aspecto para a saúde, como indicador de vitalidade alta. Mas, atenção, é preciso ler também outros aspectos desta semana, que trazem tendências sobrepostas a esta.

Autoconfiança, coragem e ânimo podem ficar reavivados. Esse aspecto indica ainda mais clareza de direção a tomar e do que se quer e em se ser assertivo e afirmativo. Há chance de se pensar em começos, que, no entanto, cabem melhor na fase lunar nova, que começa na terça-feira (18). Sol em trígono com Marte é ótimo para para a prática de exercícios físicos.

Como a fase lunar predominante desta semana é a minguante, já a partir de terça-feira (11), você pode usar este ótimo aspecto para atividades ligadas a esta fase, como concluir tarefas e fazer limpezas.

Marte em quadratura com Júpiter: riscos e excesso de confiança

Mas nem tudo são flores. Marte está em Áries desde 27/06, e vai ficar no signo até 6 de janeiro de 2021. Desde que o planeta começou a quadrar Júpiter (na semana passada), surgiram grandes incêndios na Califórnia, no Líbano, no Sul da França e nos Emirados Árabes, além de outras ocorrências menores ao redor do globo.

Marte é o planeta regente de Áries, signo do elemento Fogo. No positivo, traz espírito de luta e coragem. No negativo, pode provocar acidentes, conflitos e incêndios, como relatado.

A quadratura de Marte com Júpiter aumenta ainda os riscos de descuidos. Por isto, procure ficar atento ao excesso de confiança. Muitas pessoas ficam mais reativas quando ocorre este contato, criando elas mesmas crises que não deveriam, sejam em seus relacionamentos, empregos ou vida pessoal. Por isto, atente para ver se estiver agindo deste modo.

Marte em quadratura com Plutão: potencial de situações críticas e transformações

Nesta semana temos ainda o trânsito de Marte com Plutão que alerta para potencial ampliado de situações críticas, mas favorece transformações. O trânsito exato ocorre na madrugada de quinta (13), mas segue até 22/08, e é um alerta vermelho para situações críticas e para riscos desnecessários. Então, sem uma vacina ou medicamento que possa fazer a diferença, a pandemia pode estar muito perigosa.

Também podem aparecer crises e emergências reais que vão precisar ser resolvidas. Todavia, bem usada, esta energia traz motivação e força para transformações, eliminações e finalizações necessárias.

Há ainda chance de muito gasto de energia sem reposição adequada, portanto, quando puder parar e descansar, vai ser uma boa. Doenças e problemas de saúde que acontecerem aqui podem ser mais agressivos para algumas pessoas, não raro, exigindo cirurgia.

Este aspecto também precipita situações já tensas, como empresas que precisam fechar, pessoas muito debilitadas que falecem ou conjunturas políticas que geram reações ou protestos. Há chance de fenômenos da natureza também causarem estragos. Esta pode ser uma semana com muitas notícias de mortes, como foi a anterior.

Marte em quadratura com Saturno exige muita paciência

No sábado (15) começa uma quadratura de Marte com Saturno, que só vai terminar em 09/10, porque o planeta vermelho vai retrogradar em setembro. A combinação, que já não é fácil, vai exigir muita paciência pelo tempo prolongado em que vai ocorrer, com demoras e obstáculos, potencial ampliado de conflitos, bem como de cansaço. Na próxima semana, traremos mais detalhes.

Júpiter em sextil com Netuno: fé e ações solidárias

Em paralelo às difíceis previsões astrológicas dos aspectos de Marte até o final do ano, Júpiter em sextil com Netuno, sinaliza, até o final de outubro, para aumento da empatia e ajuda solidária, além de ser importante focar mais na fé, fazer meditação e práticas que nos ajudem a equilibrar em meio a tensões.

Mercúrio em quadratura com Urano: cotidiano agitado e novas ideias

Vindo desde sábado (8) e atuando até terça-feira (11), Mercúrio em quadratura com Urano tende a trazer imprevistos no dia a dia, como mudanças de última hora, aparelhos que quebram ou deixam de funcionar, além de agitar a mente com pensamentos mais acelerados. Muitas pessoas tendem a ter insônia quando este aspecto ocorre.

Por outro lado, novas ideias e pontos de vistas podem emergir. Talvez seu ponto de vista sobre algum assunto mude. Em consultorias, cursos e terapias, alguém pode trazer algo que você não pensou. Esteja aberto a ver novos ângulos.

No coletivo, há tendência a notícias que possam mexer, chocar e provocar polêmicas, com menor inclinação ao entendimento.

Fim de semana: surpresas positivas na vida social

A partir do final de semana, Vênus em sextil com Urano tende a trazer surpresas positivas na vida social, lazer, contatos e até com finanças. O fim de semana favorece a compra de acessórios eletrônicos e coisas que tragam modernidade.

Negócios podem ser agilizados de agora até a quinta-feira seguinte (21). Portanto, é um excelente aspecto que dá outro tom para o fim de semana e para a seguinte.

Nos relacionamentos, essa combinação pode trazer contatos surpreendentes, pessoas que de alguma saem do padrão, mas que agradam e estimulam. Vale tentar colocar um pouco de novidade na relação, pois quebra na rotina é algo que Vênus/Urano adora.

Bom momento, também, para fazer contato com amigos e conhecidos, marcando uma reunião virtual animada e renovadora.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

