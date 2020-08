Como cuidar da saúde mental: três dicas simples para praticar todos os dias

Cuidar da saúde mental, assim como a saúde do corpo, é algo que todos nós devemos valorizar diariamente. Fazer terapia e desenvolver o autoconhecimento, seja através de cursos, prática de hipnose transformacional, leitura ou outras técnicas, é algo que traz benefícios ao bem-estar.

Em algum momento você já tentou dormir, mas passou horas em claro sem saber o que fazer para pegar no sono? Já sentiu tristeza que parece ter vindo do nada? Muitos de nós já passamos por essas situações e é importante lembrar que falar de saúde mental não é só abordar sobre doenças ou transtornos, mas é também sobre qualidade de vida e saúde.

Nos últimos três anos, o número de atendimentos do SUS a jovens com depressão cresceu em 115%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo: Seis milhões de brasileiros que convivem com o transtorno.

Prevenção é fundamental para cuidar da saúde mental

Tão importante quanto realizar o tratamento depois que o desafio aparece é cuidar também antes de acontecer. Assim como praticar atividades físicas, se alimentar bem e beber água protegem a saúde física, existem boas práticas para cuidar da saúde mental e da mente.

Hoje a depressão e os transtornos mentais já lideram o ranking de incapacitação para o trabalho em nível global. E para lidar com questões como essas é importante entender que transtornos depressivos e de ansiedade não incapacitam alguém por conta de uma “preguiça” como é visto pelo senso comum, mas porque geram alterações hormonais, químicas que precisam ser levadas a sério.

Como cuidar da saúde mental no dia-a-dia

Para ajudar a manter a sua saúde mental, compartilho três dicas simples e práticas, a partir da minha vivência nos treinamentos de Hipnose Transformacional e Neurotransformação que ministro em diferentes cidades pelo Brasil.

1. Tenha o hábito de agradecer e ressignificar desafios como oportunidades

Todos passamos por momentos difíceis e também bons na vida. Imagine que o pneu do carro de uma pessoa furou.

Ela pode se aborrecer por isso ou perceber motivos para sentir gratidão: ter um outro pneu para trocar, ter um carro, ter saúde e ainda compreender que trocar o pneu do carro naquele momento pode ter protegido a sua vida de um possível acidente que não aconteceu, justamente por estar trocando o pneu.

O segredo aqui é focar e agradecer o que você tem, ao invés de reclamar do que falta. Quer perceber um milagre? Se você enxerga e está lendo este texto, já tem um motivo para agradecer.

2. Se conecte com pessoas boas

Tudo que vemos, ouvimos e sentimos constroem nossa percepção de mundo. A estratégia aqui é pensar como você gostaria de ver a sua vida e começar a se conectar cada vez mais com pessoas que estão relacionadas ao estilo de vida que você deseja construir. Leve em conta também o caráter destas pessoas.

3. Invista em autoconhecimento

Participe de cursos relacionados ao seu desenvolvimento emocional, leia bons livros, tire um tempo para pensar sobre o que você deseja. Invista em você! Que tal:

Definir de um a três mentores para sua vida e consumir conteúdos dessas pessoas.

Fazer terapia não só para tratamento de transtornos, mas também para se cuidar como pessoa.

não só para tratamento de transtornos, mas também para como pessoa. Desenvolver a sua saúde mental , assim como saúde física , para ser o melhor que você pode ser.

Rommani Souza

Romanni é psicólogo, Treinador em Hipnose Transformacional e Coach. Ele é criador da Hipnose Transformacional, graduado em Psicologia pelo Unipam, Treinador nas Formações de Hipnose Transformacional pelo Instituto Romanni, Formador de Coaches pelo Instituto Romanni e Abracoaching, milhares de atendimentos realizados entre treinamentos e atendimentos individuais, ministrando formações de Hipnose Transformacional todos os meses do ano em cidades diferentes por todo o Brasil.

[email protected]