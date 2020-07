Numerologia: previsões para agosto de 2020

Essas são as previsões para agosto de 2020 quando temos a ligação entre o Ano Universal 4 e o Mês Universal 3: por um lado, a preocupação com segurança, saúde e família (como este 2020, simbolizado pelo 4, tem mostrado). Por outro, a Numerologia mostra tendência a encarar essas questões de um jeito mais leve e otimista.

Colocar alegria e lidar com criatividade (conforme a simbologia do 3 aponta) diante das regras, limitações e sobrecargas do Ano Universal 4. Maior dramaticidade emocional também pode colorir nossas reações diante das responsabilidades, deveres e tarefas.

A dica da Numerologia é encarar com mais humor, leveza e confiança (atributos do 3) a realidade dos fatos, a fim de motivar, inspirar e insuflar amorosidade (características do 3) no nosso dia a dia.

Leia as previsões para o Amor em agosto para a sua vida a partir do seu Ano Pessoal, Trimestre Pessoal e Mês Pessoal, os quais você pode calcular gratuitamente no Mapa do Ano e nas Previsões Numerológicas.

Veja as previsões para agosto de 2020

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

Solteiros

Como a tendência assertiva e dinâmica da combinação do 1 e do 8 continua a todo vapor, você poderá direcioná-la para realizar algum grande sonho, porque o Mês Pessoal 9 aponta para esse potencial, ainda mais com o concretizador 8 de seu Trimestre Pessoal junto.

E essa meta pode ser justamente conquistar alguém e iniciar uma relação amorosa.

Todavia, você vai precisar colocar o ponto final, nem que seja em termos emocionais, a um laço com alguém do passado – que vem atrapalhando para você se abrir a uma nova história de amor.

Comprometidos

Neste mês, você poderá viver um conflito entre ir com tudo em busca da realização de suas metas pessoais ou profissionais versus a demanda quanto a fazer alguns sacrifícios em prol da sua pessoa parceira.

Use seu senso de justiça para dividir bem o seu tempo entre seus projetos e sua vida afetiva. Converse com seu par que você se encontra num momento ímpar para avançar, progredir, conquistar.

Mas que também se dedicará ao relacionamento, quem sabe até mudando alguns hábitos na sua maneira de lidar com o dinheiro e de expor a sua vontade sem tanta tirania.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 1

Solteiros

O romantismo continua no ar, tal como no mês passado. Só que agora ainda melhor, porque tem também um ímpeto assertivo repleto de iniciativa, a partir do qual poderá se direcionar rumo à pessoa que almeja se relacionar.

E este é um excelente mês para iniciar uma vida a dois, pois o 1 (de seu Mês Pessoal) marca o início de um ciclo.

Você pode direcionar a uma nova história de amor, uma vez que se encontra no Ano Pessoal e Trimestre 2, ou seja, reforçando o desejo de estar em boa companhia.

Comprometidos

Neste mês, você pode se perceber com impaciência maior com quem você tem relacionamento sério. Provavelmente, essa insatisfação vem pelo desejo de mais independência e autonomia no relacionamento. Ou mesmo de novidades.

Aproveite o período para iniciar um ciclo novo na vida a dois, propondo projetos e novas experiências, a fim de resolver divergências entre vocês. E, com isso, alcançarem um novo nível de companheirismo e união.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 2

Solteiros

Todo aquele ímpeto de experimentar e o desejo de maior liberdade afetiva e sexual poderão ser diminuídos neste mês com a chegada de uma predisposição a se envolver mais intimamente com alguém.

O anseio por estar ao lado de uma pessoa, desfrutando do prazer da convivência e da troca, será grande.

Aproveite o seu poder de atração intensificado neste mês para começar um relacionamento e curtir ótimos momentos românticos.

Comprometidos

Algumas divergências poderão ficar mais claras na sua vida a dois, demandando muito diálogo e ajustes entre você e o(a) parceiro(a).

O foco estará justamente em se entenderem para buscarem novidades e experiências focadas no prazer, inclusive sexual.

Se não for possível esse acordo para curtirem a troca afetiva mais intensa, existe o risco de haver o rompimento, talvez até pela influência de uma terceira pessoa (seja na sua vida ou do outro).

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 3

Solteiros

Você pode estar sentindo um clima mais sério em sua vida, com maiores responsabilidades. Isso, talvez, esteja travando sua esfera amorosa. Mas não neste mês, em que haverá mais leveza e abertura para uma relação.

O desejo por flerte, atração e envolvimento que possa representar a construção de um vínculo seguro e, ao mesmo tempo, prazeroso poderá marcar este período.

Comprometidos

Você vem notando neste ano e, especialmente, desde o mês passado um freio de mão mais puxado na sua vida a dois. Percebeu algumas divergências entre você e seu par.

Agora, é o momento de conversar a respeito delas. Dizer o que não está prazeroso na troca de vocês e que deseja mais do romance.

Se não houver comprometimento de quem você se relaciona para essa reestruturação do prazer entre vocês, o risco de surgir uma terceira pessoa ou de você se envolver mais intensamente com outra pessoa existe.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Solteiros

Neste mês, haverá um conflito mais acirrado entre uma relação descomprometida e um vínculo mais sério. E o lado de querer manter-se livre de compromissos talvez perca para o desejo de se vincular a alguém.

Porque o anseio por um laço mais sério, seguro e consistente a longo prazo estará presente em agosto.

Comprometidos

Neste período, aquela inquietação que vem sentindo desde o início do ano talvez dê uma reduzida, baixe a poeira. Sua necessidade de ter paz, segurança e companheirismo na vida a dois estará maior.

Claro que mudanças ainda são necessárias para ter mais estímulo em seu relacionamento.

Todavia, agora, você tem disposição em olhar para certos detalhes e reconhecer as arestas que precisam ser ajustadas entre você e seu par, a fim de terem um companheirismo mais íntimo e estável.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 5

Solteiros

Agora, o lado mais livre talvez prevaleça sobre o desejo de estar em um relacionamento, porque o 5 está reforçado, por encontrar-se presente tanto no Trimestre quanto no Mês Pessoal.

A vontade é de experimentar, conhecer mais gente (nem que seja por aplicativos e vias virtuais nesta época de pandemia) e, quem sabe, ter a oportunidade de escolher alguém com quem poderá estreitar laços.

Mas mantendo bastante de seu espaço de autonomia e independência, sem que haja uma restrição à sua liberdade.

Comprometidos

Eis aí um momento bem desafiante para a vida a dois. Seu ímpeto e impaciência para mudar radicalmente várias situações insatisfatórias em seu relacionamento estarão a todo vapor.

Inclusive, com um impulso de chutar o balde e ficar livre logo de qualquer problema na relação que esteja lhe angustiando.

Para não tomar nenhuma decisão precipitada, valerá a pena usar os dons diplomáticos e compassivos da simbologia do 6 (de seu Ano Pessoal) para negociar com seu par mudanças consideráveis em sua vida afetiva, a fim de desfrutar de um companheirismo mais prazeroso.

Nem que seja para ter mais espaço e liberdade em seu dia a dia. Se não for possível, o risco de separação existe.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 6

Solteiros

Este período pode ser de mais desejo por um relacionamento seguro, repleto de companheirismo e intimidade. E isso tende a provocar em você uma predisposição para se abrir para alguém.

Todavia, também aumenta a seletividade, uma vez que o 6 (de seu Mês Pessoal) e o 7 (de seu Ano Pessoal) simbolizam uma forte exigência.

Só não deixe que uma expectativa por uma pessoa perfeita ou um relacionamento perfeito lhe bloqueiem quando perceber alguns defeitos ou imperfeições de alguma pessoa com quem está ou estará flertando neste mês.

Comprometidos

Chegou o momento de dialogar bastante com seu par em vez de esbravejar ou reprimir a insatisfação perante um comportamento que não atende às suas elevadas expectativas.

Por ser uma cobrança severa quanto à perfeição da pessoa parceira, exponha com diplomacia e maturidade o que você sente necessário ajustar na convivência de vocês.

Será dessa forma que poderão se entender e se comprometerem para criar uma união mais sólida, afetuosa e íntima daqui em diante.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 7

Solteiros

Você perceberá um conflito em você. Um lado querendo um vínculo profundo e íntimo, e outro preferindo a solidão, o espaço para poder curtir apenas sua própria companhia.

Será importante identificar se a escolha de não se abrir é por causa de um medo de sofrer novamente no amor.

Inclusive, há possibilidades de reencontrar alguém do passado ou reviver, relembrar as experiências afetivas pelas quais já passou.

Que você faça desse retorno uma fonte de reflexão e aprendizado, a fim de aprimorar sua forma de dar e receber afeto quando novamente vivenciar uma história de amor.

Comprometidos

Você vai querer mais cumplicidade, intimidade e profundidade com a pessoa parceira durante este período. Até mesmo contar com o apoio de seu par, a fim de fazer algum curso ou dedicar mais do seu tempo a algum estudo, pesquisa ou processo terapêutico.

Terá acesso a certas emoções, medos, desejos e limitações que trazem algum bloqueio na sua forma de viver o amor, tal como o medo da perda ou da estabilidade material.

Aproveite para aperfeiçoar ainda mais sua maneira de expressar seu afeto e tornar a sua relação mais segura, estável e repleta de um companheirismo ainda mais cativante.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Solteiros

Neste período, você ficará em dúvida se valerá a pena se comprometer com alguém, possivelmente mais velho, ou mesmo uma pessoa com a qual já se relacionou, ou se mantém sua liberdade de não se vincular seriamente com ninguém.

Valerá a pena, sim, você perceber com mais lucidez o que precisa ser mudado para construir uma vida a dois mais romântica e, ao mesmo tempo, preservando sua liberdade.

E isso poderá ser feito por meio de um balanço a respeito de suas histórias de amor – o que lhe permitirá reconhecer hábitos, crenças, valores e atitudes que não valerão mais manter num novo relacionamento.

Comprometidos

Pode ser que em agosto você reconheça que algumas mudanças práticas precisam acontecer para resgatar o prazer e o propósito de estar ao lado da pessoa parceira.

A crise em sua vida afetiva tende a estar presente. Chegou a hora de se comprometer com alterações que gerem mais estímulo e romantismo entre você e seu par. Porque se não for possível, o risco de formalizarem a separação existe neste mês.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Entenda mais sobre crises de ansiedade e algumas dicas de como identificá-la e como controlá-la.

+ Leia os seus trânsitos astrológicos com base no seu Mapa Astral no Horóscopo Personalizado.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]