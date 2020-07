Conheça o Trataka: yoga para os olhos

Os olhos, conhecidos como janelas da alma, são muito importantes para a nossa saúde. Ver o mundo é algo muito precioso. E quando a visão fica prejudicada, é que sentimos o quanto ela é importante. Hoje em dia com tantas distrações, os olhos ficam afetados pelo excesso de esforço. Lacrimejar e visão turva são apenas alguns sintomas.

Como você cuida da saúde de seus olhos? Com simples exercícios, é possível fortalecê-los, melhorar a saúde ocular e ainda ter mais foco e concentração. Através da técnica chamada Trataka, conhecida como Yoga para os olhos, você conseguirá.

Trataka é uma atividade que você pode utilizar na sua empresa como exercício laboral antes de iniciar o trabalho propriamente dito. Outra alternativa é praticar com seus filhos, criando um momento lúdico que irá favorecer também o foco nos estudos.

Nesse momento em que muitos profissionais estão trabalhando em home office e crianças e jovens estão assistindo às aulas on-line, a técnica é extremamente útil.

Alie aos movimentos propostos, uma respiração calma e lenta que ajuda a relaxar o corpo e mente. Dessa forma, a atividade será uma ferramenta revigorante e relaxante ao mesmo tempo.

Além dos benefícios já citados, a realização dos exercícios ajuda a aliviar e diluir tensões emocionais que podem afetar a visão.

Vamos à prática!

Para preparar os olhos, é importante iniciar e encerrar a técnica fazendo um exercício chamado Empalmar: esfregue as mãos para esquentá-las e coloque na frente dos olhos.

A palma da mão fica sobre os olhos e os dedos acima na testa. O calor emanado relaxa a região ocular. Faça por alguns segundos. Para ficar confortável e não forçar os braços, apoie os mesmos numa mesa.

Para a sequência de exercícios propostos é importante se sentar de forma confortável e com a coluna ereta. Crie mentalmente uma linha imaginária que te puxa para cima. Se estiver fazendo com crianças peça para elas se imaginarem como rei, rainha ou super herói, que tem uma postura firme e segura:

Primeiro pisque algumas vezes para lubrificar seus olhos, pois durante as atividades você não poderá piscar.

Pode fazer sentado numa cadeira ou no chão num colchonete.

Comece com algumas repetições e aumente gradativamente. O que fizer para um lado, repita do outro com a outra mão.

Posicione seu braço direito esticado à frente, mão fechada com o polegar em pé como um sinal de certinho. Os olhos fixam a visão na unha do dedão.

Movimente o dedão da mão direita em círculo.Lembre-se que a cabeça não se move somente os olhos acompanhando o dedão sem piscar.

Descanse o braço. Pisque várias vezes. Repita a operação com o braço esquerdo, sem piscar, girando o braço para o outro lado. Fixando o olhar no dedão.

Descanse o braço. Pisque várias vezes. Movimento o braço para para cima e para baixo na horizontal com a mão direita. Olhe sempre para a unha do dedão.

Pare. Pisque várias vezes e repita com a mão esquerda. Movimento o braço de um lado para o outro na vertical. Olhar fixo no dedão. Pare. Pisque várias vezes e repita com a outra mão.

Movimento o braço na diagonal acima e abaixo com a mão direita. Olhe para o dedão enquanto faz essa ação. Depois faça para o outro lado com a mão esquerda.

Posicione a mão à frente do seu rosto. Aproxime o polegar a um palmo do nariz. Observe um pouco a nitidez.



Afaste o dedão em linha reta e retorne a um palmo do nariz novamente. Quando aproximar, tente olhar para cima como se tentasse olhar entre as sobrancelhas. Faça com uma mão e se quiser pode repetir com a outra.

Para o próximo exercício você pode usar uma vela ou algum objeto que fique na linha direta do olhar. Coloque-o numa superfície.

Fixe o olhar por um ou dois minutos sem piscar. Depois pisque várias vezes para relaxar o olhar. Feche os olhos e veja se sua mente tem a imagem fixa do objeto que estava visualizando há pouco.

Se utilizar uma vela, para melhor efeito, deixe o ambiente escuro e o objeto numa distância confortável. Largura de um braço, por exemplo.

Os exercícios do Trataka podem ser feitos antes de uma meditação. Como uma pequena forma de preparo para o foco da mente e da respiração. E também antes do horário de estudos ou logo depois para relaxar os olhos após tantos esforços.

Para encerrar faça uma massagem no supercílio para relaxar o semblante ou repita o Empalmar.

Lembre-se de repetir algumas vezes, de 5 a 6, dos dois lados sempre. Entre um exercício e outro feche os olhos para relaxar e passe para o próximo.

Piscar várias vezes ajuda a lubrificar os olhos, o que também é importante fazer entre um exercício e outro.

Caso tenha algum tipo de empecilho para levantar os braços, faça os exercícios apenas com os olhos seguindo a sequência acima sugerida.

Andrea Leandro

Profissional certificada pelo Selo Casa Saudável, administradora e consultora em Harmonização de Espaços. Utiliza em seu trabalho técnicas como Geobiologia, Feng Shui, Reiki, Lótus Sagrada e Florais.

