Previsões astrológicas de 20 a 26 de julho de 2020

O destaque das previsões astrológicas para a semana de 20 a 26 de julho é a oposição do Sol a Saturno. Esse aspecto vem desde a semana passada e pode ser sentido com mais empecilhos, sobrecarga, muito trabalho e cansaço. Para se preparar para esse aspecto tenha paciência, maturidade e resiliência.

A Lua Nova começa já na segunda (20) e, na quarta (22), ocorre a entrada do Sol em Leão que pede: acredite em você e tente se divertir e ser feliz mesmo com as restrições da pandemia.

O sextil entre Mercúrio e Urano dura a semana toda e pode trazer ótimas e inventivas ideias, além de um funcionamento mental mais rápido e claro. Vênus e Marte fazem, pela última semana, um sextil que ativa a libido e as relações e estimula, dentro do possível do quadro atual, o comércio e os negócios.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão aqui no Horóscopo Personare.

Entenda a oposição do Sol a Saturno nas previsões astrológicas

Até quinta-feira (23), ocorre um aspecto importante que vem desde a semana passada: a oposição do Sol com Saturno. Esta oposição pode gerar:

sobrecarga

ter de lidar com mais responsabilidades e problemas

ver claramente o que não está funcionando, especialmente ligado ao outro, e se incomodar com isto

precisar dar limites ou lidar com limites dados por alguém

potencial de cansaço e baixa de vitalidade

assuntos ou tarefas chatas para resolver são a cara de Saturno, como burocracias de preencher relatórios que você não sabe para que, mas que tem de fazer

chance de empecilhos, demoras e obstáculos em algumas questões

potencial de problemas crônicos de saúde aparecerem por conta da sobrecarga, como a “velha” enxaqueca, dor na coluna

maior chance de pegar uma gripe ou resfriado

menor benevolência de figuras de autoridade, que, pelo contrário, se tornam mais cobradoras e exigentes

algumas pessoas podem se sentir com a autoestima mais baixa, ou menos criativas e/ou vibrantes, como se estivessem “pesadas”

algum problema ou limitação tende a incomodar mais e ser visto

O que fazer diante disso? Não vai adiantar resistir. Então, se você tem um relatório muito chato para entregar, e, com prazo, dedique-se a ele sem reclamar a cada 10 minutos. Melhor fazer, resolver e ficar livre.

Se estiver com dor ou problemas de saúde, desacelere. Talvez você precise renegociar alguns prazos. E observe, ainda, se não está sendo excessivamente critico consigo mesmo.

Se aparecer um problema que pareça grande, por mais impossível na hora que possa parecer resolvê-lo, lembre-se que “para tudo há um jeito, só não para a morte”.

Saturno pede paciência e resiliência, e é o planeta dominante de 2020, já que rege Capricórnio, signo em que o planeta está transitando, bem como também estão transitando Júpiter e Plutão. Então, a hora é de sobriedade e maturidade.

Mas temos também boas notícias na semana, veja a seguir.

Libido e atração em alta

Vênus e Marte ficam em boa sinergia até a metade da semana, se afastando gradativamente depois. Este contato, para o âmbito afetivo e de libido, fomenta a química e a atração, você estando ou não em um relacionamento.

Há muito mais erotismo e afetividade no ar. Nas finanças e negócios, esta combinação também atua favoravelmente, estimulando-os, com mais negócios sendo propostos e fechados.

Mente criativa para resolver questões

Mercúrio faz sextil com Urano, o que é uma bênção em uma semana com oposição de Sol com Saturno. Podemos estar mais desvitalizados e/ou lidando com problemas e coisas demoradas (Sol oposto a Saturno), mas a cabeça vai estar a mil, muito boa para tentar encontrar soluções.

Esse aspecto traz clareza, insights, agilidade de raciocino e ajuda a perceber novos ângulos. Muito bom, não? Conversas, cursos e palestras tendem a ser muito estimulantes e inovadores.

Sol em Leão

Depois da energia mais emotiva do Sol pelo signo de Câncer, desde 20/06, voltada para assuntos familiares e pessoais, o Sol ingressa no signo mais exuberante do zodíaco na quarta-feira (22): Leão.

Isso significa que veremos a necessidade, a partir deste momento, de atitude mais extrovertida, e não tão voltada para dentro e para o círculo íntimo como é a energia de Câncer.

É hora de brilhar em algo, seja na carreira ou na vida pessoal. De se colocar para fora, se expor.

E outra coisa leonina: na medida do possível, dentro de um ano de pandemia mundial, busque se divertir. Pense, assim, em como pode se expressar mais. Leão também dá mais atenção a temas como filhos, hobbies, lazer e, claro, amor.

Pode fazer bem, se for realizado de forma segura (por causa da pandemia), pegar um pouco de sol. E também é o momento de ser mais caloroso com quem te importa.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Entenda mais sobre crises de ansiedade e algumas dicas de como identificá-la e como controlá-la.

+ Leia os seus trânsitos astrológicos com base no seu Mapa Astral no Horóscopo Personalizado.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]