Câncer no Mapa Astral: onde você é mais sensível

Câncer é o 4º signo do zodíaco e é regido pela Lua, o que confere muita sensibilidade, um certo drama e apego ao passado e às pessoas, principalmente à figura materna.

Mas não são apenas os cancerianos que são afetados por essas características. Todo mundo tem Câncer no Mapa Astral. Basta conferir em que Casa Astrológica está o símbolo do caranguejo.

É nessa área da vida que você precisa pertencer, onde você possui (e necessita ter) uma forte ligação com suas raízes e com o conforto nas suas relações.

Sabendo disso, fica mais fácil de lidar com as características cancerianas na sua vida e usar toda a sensibilidade a seu favor.

Como ver em que casa está Câncer no Mapa Astral?

Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Agora é hora de encontrar Câncer no Mapa Astral. Procure pela imagem do signo. Veja em que Casa Astrológica (1, 2, 3..) começa o signo. Basta conferir o significado do signo na Casa Astrológica correspondente.

Câncer na Casa 1

Como é a Casa do Ascendente e fala sobre como outros te veem, com Câncer aqui a primeira impressão que você passa é de ser uma pessoa receptiva, carinhosa, doce, amorosa.

Não necessariamente você uma “mãezona”, mas, provavelmente, tem relação muito forte com lar, com a mãe. Não significa que seja uma ótima relação – isso depende de onde está a Lua no seu Mapa.

Quando você chega em algum lugar, sua abordagem é mais sensível, mais tímida inicialmente. Afinal, Câncer não é de muitos. É de poucos e selecionados. As pessoas se sentem bem com você, independentemente de como se sente em relação à elas.

Câncer na Casa 2

A sua fonte de segurança, que é a área da Casa 2, está relacionada com o que você tem. Por isso, a sua relação com dinheiro está ligada à poupança, afinal, você quer guardar agora para ter no futuro, para se resguardar.

Tende a tomar as decisões financeiras muito orientada por questões emocionais, podendo tomar decisões baseadas em sensibilidade, em intuição. Se serão certas ou não, tem de ver outras questões do Mapa.

A sua relação com a área financeira é mais emocional e pessoal. Portanto, você pode ser mais generosa com família e pessoas próximas do que no geral.

Mas cuidado: as suas finanças podem flutuar. Atente para a Casa onde está a Lua no seu Mapa.

Câncer na Casa 3

A sua memória é de elefante? Provavelmente sim, porque Câncer, por natureza, é apegado ao passado e não esquece facilmente. Dificilmente você esquecerá algo ou alguém que te fez mal ou magoou.

Como é a Casa das relações com tios, primos e irmãos, com Câncer aqui você tende a ter uma relação mais próxima com esses parentes.

Como também é a área dos processos intelectuais, você pode ter tido dificuldade com os estudos quando jovem, porque aprende melhor se tiver um vínculo com quem ensina.

Por causa da identificação mais pessoal e emocional com o ensino, pode ter dificuldade com concentração, porque as emoções a atravessam.

Câncer na Casa 4

É Casa natural de Câncer e da Lua, que fala de raízes, vínculos, família. Em tese, você se sente bem e “em casa” tendo o signo aqui.

Tende a ser alguém muito sentimental e emocional a respeito da família e muito ligado a ela. Também é bastante tradicional em relação aos costumes e aos rituais familiares.

Você precisa ter raízes. Pode ter mudado muito de casa durante a vida, porque Câncer está relacionado a ciclos, mas onde você estiver, até mesmo num hotel, você transformará em lar e se sentirá “em casa”.

A Casa 4 também é a Casa que fala da maternidade, portanto, em teoria, você tende a ter uma relação muito próxima e emocional com sua mãe, mas a qualidade da relação depende da posição da Lua no Mapa.

Câncer na Casa 5

Como é a Casa dos filhos, com Câncer aqui a tendência é de bons relacionamentos familiares e com filhos e laços fortes, porque o signo fala da ligação intensa com a família.

A Casa 5 também é a Casa do romance. Você tende a ser uma pessoa com muitos altos e baixos em questões românticas, porque Câncer é instável emocionalmente.

No entanto, quando se apaixona, você é muito carinhosa e maternal. é, também, muito devotada às pessoas que ama, que é uma característica de Câncer.

Por outro lado, a Casa 5 fala de lazer, você também tem um sentido cultural muito forte, é muito criativo.

Câncer na Casa 6

Tende a ser uma pessoa muito devotada e comprometida com trabalho, mais até do que com as relações pessoais. Pode ser que encontre os amigos no ambiente em que trabalha. A “família” são pessoas com quem compartilha o dia a dia, com quem trabalha.

Costuma ser alguém muito ocupado, mas não necessariamente, embora haja devoção, seja muito feliz com o que faz. Tende a ter períodos de altos e baixos – como é característico de Câncer – ou aquele que reclama do trabalho o dia inteiro, mas não larga.

Câncer na Casa 6 favorece o trabalho que cria benefícios para o público de algum modo, um serviço de cuidado de pessoas, por exemplo.

E, se gostar de animais, os seus bichinhos serão da família, os “filhos”.

Câncer na Casa 7

Casa do Descendente, do outro, do casamento. Com Câncer aqui, você tende a ser uma pessoa que precisa muito de um parceiro e tem o cuidado com ele.

Mas você também precisa ser cuidada pelo outro. Esse outro, provavelmente, será muito sentimental, muito sensível, muito caseiro e, geralmente, um par provedor. Pode até funcionar e fazer às vezes de “mãe”. É um cuidado que precisa se tomar.

Também pode ser alguém que tem aptidão natural para lidar com o público, porque, naturalmente, entende o que o público busca. Porque é a Casa que fala de público e Câncer é intuitivo.

Câncer na Casa 8

Você tende a ter emoções muito intensas, porque é uma Casa profunda, que fala de questões psicológicas e Câncer é muito emotivo e sensível.

Como é uma Casa que também fala de controle, existe uma tendência a querer controlar os próprios sentimentos e emoções, porque, no fundo, tem medo de ser dominado por eles, já que sabe que são muito profundos.

É alguém que tem muita sensibilidade psíquica e um mundo psicológico muito complexo. Pode ser dada a intuições e premonições, mas também a momentos depressivos.

Sexo é muito importante para você, mas não é com qualquer pessoa, em quaisquer condições, porque, para você, sexo pressupõe uma intimidade. E como canceriano inicialmente é tímido, as primeiras vezes podem não dar certo mas, com o tempo, melhora.

Câncer na Casa 9

Casa que representa filosofias, religiões e tradições. Por isso, você é alguém comprometido emocionalmente com o que acredita.

Pode carregar consigo crenças e tradições da família, que aprendeu lá na sua origem e elas podem influenciar suas grandes decisões e ideia da vida.

A Casa 9 também é a Casa do mundo, ensino superior, viagens. Você pode ser do tipo que faz previsão para o futuro, porque a Casa 9 não é intuitiva como a 8, mas fala de visão “jupteriana”.

Pode ser ótima para dar aula também. Alguém que gosta muito de viajar, especialmente por água, e pode ter uma identificação com algum lugar no estrangeiro que ela não sabe explicar, mas sente como se fosse sua casa.

Câncer na Casa 10

Como é a Casa que representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio e o reconhecimento, com Câncer aqui você tende a ser muito intuitiva, entende o que as pessoas buscam e o público quer.

Você tem uma sensibilidade acentuada, mas também é sensível à opinião alheia. A sua reputação e posição social é importante para você. Tem um poder de se relacionar publicamente com tato e diplomacia, e deve usar isso para alcançar seus objetivos.

Profissionalmente, pode trabalhar com questões familiares, que lide com a vida em família.

Como a Casa 10 é a posição mais alta do Mapa – o Meio do Céu -, com Câncer aqui você deve ter uma influência muito grande da sua mãe na sua vida.

Câncer na Casa 11

Casa que envolve a turma da pessoa, os grupos dos quais ela faz parte e a relação com os amigos, com Câncer aqui os seus amigos são a sua família.

Você se identifica e se encontra mais com os amigos, porque tem mais afinidade emocional e se sente mais nutrido emocionalmente pelos amigos do que pela própria família.

Por outro lado, os amigos não são grupos numerosos. São poucos e próximos. Aliás, pode ter dificuldade com grandes grupos, porque não se sente confortável nessa condição.

É um ótimo anfitrião. Recebe as pessoas muito bem e é amável. Pode até, em algum momento da vida, ter amigos morando na sua casa. Existe uma mistura bem profunda entre casa e amigos.

Câncer na Casa 12

A Casa 12 rege o que não vemos, o inconsciente, o imponderável. Câncer na Casa 12 indica que o seu lugar de refúgio é o seu lar, é lá que se sente bem.

Tende a ser alguém muito sensível, embora isso nem sempre fique aparente para as outras pessoas. Pode ser emocionalmente instável, que fica irritada e de mau humor com facilidade e é muito vulnerável emocionalmente.

O que é pior é que quando fica irritado, nem você sabe porque na maioria das vezes. Por isso, tem dificuldade em ter clareza e ser sincero quando se ofende, e acaba guardando rancor e não expondo o que sente. O orgulho não te deixa falar.

Em última instância, pode faltar o sentido nutrição e ter dificuldade de se sentir amado, afinal, é a Casa do inconsciente, do que não entendemos, e as características de Câncer tornam as emoções instáveis e difíceis de lidar.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]