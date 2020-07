Previsões para 2020: o que esperar do segundo semestre

Finalizamos os primeiros seis meses de 2020. Temos mais seis pela frente, e eis aqui a análise astrológica da segunda metade do ano, as previsões para 2020 / 2.

Já podemos dizer que este foi o ano marcado por uma pandemia em um mundo globalizado. O primeiro semestre foi difícil e o segundo, vai exigir inteligência emocional, energia e trabalho. Porém, há facetas positivas entre julho e dezembro, pois sempre existem. Tanto os pontos desafiadores quanto os positivos serão abordados neste texto.

Além disso, o artigo fornece um bônus: pelo seu Ascendente, você pode ver qual área da vida estará mais ativa na segunda metade do ano e onde você pode encontrar desafios.

Para ler as previsões para a sua vida, você pode acompanhar seu Horóscopo Personalizado e acompanhar o início e o fim de cada trânsito astrológico que você vai viver neste ano – e os significados de cada um deles.

Previsões para 2020: segundo semestre pede resiliência

Sabíamos que 2020 seria um ano marcante, pois é palco de vários ciclos astrológicos macros, como descrevi no guia astrológico para entender o ano.

O segundo semestre vai exigir especial resiliência, pois Marte vai passar boa parte do tempo pulando de um desafio a outro, com pouco descanso.

Um dos atributos mais importantes vai ser, portanto, a inteligência emocional, fundamental para não ter descontroles excessivos, não entrar em desespero ou não saber atuar de forma estratégica e racional frente a problemas.

No âmbito coletivo, os difíceis aspectos de Marte prometem meses intensos e sugerem tendências ligadas a fenômenos importantes da natureza (como incêndios, atos de rebeldia e repressão, desabamentos) e muitos conflitos (internos e internacionais).

Com a conjunção Saturno/Plutão (2019/2020), que é particularmente difícil para idosos, há previsão de muitas dificuldades e perdas no segundo semestre – isto já está escrito nos ciclos macros de 2020.

Mas, com a conjunção Júpiter/Plutão, novas áreas estão sendo fertilizadas e estão em franco crescimento, enquanto outras padeceram/padecem e vai haver uma luta pela recuperação delas.

Apesar de tudo, Marte no combativo signo de Áries, signo de seu domicílio, durante seis meses (o trânsito começou em junho de 2020 vai até janeiro de 2021) sugere energia para os projetos e seguir em frente sempre que for possível.

Esse trânsito também é a faísca para tentar reagir depois de uma grande paralisação (uma das possibilidades da super ativação de Capricórnio neste ano) em razão de uma grave pandemia mundial.

Segundo semestre inteiro com Marte em Áries

Uma das principais características do segundo semestre de 2020 é a passagem de Marte pelo signo de Áries. Normalmente, este planeta fica cerca de um mês e meio ou um pouco mais do que isto em um signo. Mas desta vez, Marte vai passar seis meses em um signo e isso é algo excepcional.

Esse tempo só vai ocorrer porque Marte vai ficar retrógrado neste ano. Desta forma, vamos ter que conviver com a energia deste posicionamento, por isto é bom que a conheçamos bem o seu lado positivo e os desafios que pode trazer.

O que Marte em Áries tem de bom:

coragem e ousadia

energia

força para tomar decisões

iniciativas e pioneirismo

liderança

espírito de luta

Mas a polaridade desafiadora pode ser:

irritabilidade e impaciência

explosividade, agressão, provocação e impulsividade

autoritarismo

inclinação para acidentes, incêndios e ferimentos

transformar tudo em luta, disputa e competição

Portanto, nota-se que é um posicionamento tão forte e potente quanto agressivo e até perigoso.

Marte em Áries na sua vida no segundo semestre

Como Marte vai ficar seis meses em Áries, vai ativar diretamente a Casa de Áries no seu Mapa Astral, seja por estar, literalmente, passando nela (ou pode estar passando, ainda, na casa anterior) ou então por regê-la. Cada Casa Astrológica representa uma área da vida e você pode entender neste artigo.

Aqui vai a descrição do trânsito de Marte para os 12 Ascendentes com base no posicionamento de Áries no seu Mapa Astral.

Ascendente em Áries

Muita coisa vai depender de você, da sua iniciativa e energia.

Fique atento para o lado sombra de Áries que é se tornar muito irritadiço e impulsivo.

Cuide para não se machucar e se expor a riscos desnecessários.

Pode ajudar muito a prática de exercícios. Mesmo com desgastes, este pode ser um tempo de começos e renovação de energias.

Ascendente em Touro

Sua agitação vai ser interna, com as suas coisas. Ler os seus livros, ficar consigo mesmo, resolver seus assuntos. Em alguns momentos, você vai ficar, porém, bastante agitado.

É provável que use o segundo semestre para gestar alguns projetos importantes para 2021 e que também haja tarefas que peçam isolamento, como escrever uma dissertação. E muitas vezes isto não vai ser fácil.

Outra possibilidade, ainda, é que, em algum momento do segundo semestre, tenha de ficar “de molho”.

Ascendente em Gêmeos

Vão ser os grupos que vão puxar a sua ação e energia. Amigos podem promover iniciativas interessantes para você. Mas também é possível que haja desgastes com grupos ou em grupos, ou, ainda, com o coletivo ou com amigos.

Você também vai estar muito focado no seu futuro, seja com avanços ou com obstáculos nesta questão.

Ascendente em Câncer

Muita ação na sua carreira, em se projetar para fora e marcar sua imagem. Então, vai haver muito trabalho, mas cuidado, também, para não brigar com o(a) chefe.

Em alguns momentos, estas responsabilidades poderão lhe pesar um pouco.

Também é possível que se preocupe com um de seus pais, que poderá estar mais impulsivo ou com alguma dificuldade.

Ascendente em Leão

No positivo, você vai estar em plena busca por expansão, podendo fazer ou ministrar cursos ou iniciativas de natureza expansiva.

Mas é possível, também, que tenha de lidar com questões legais e que, em alguns de seus avanços, tenha problemas a resolver ou impedimentos.

O tema viagem também podem surgir (mas pode ser impedida).

Ascendente em Virgem

No positivo, você pode ficar focado em transformações, com disposição em enfrentar o seu lado “sombra” a fim de se melhorar e com mais coragem de fazer o necessário para colocar um ponto final no que não te serve mais.

Mas talvez tenha de se esforçar, também, com providências práticas, e sempre agradáveis, ligadas a finalizações, como, por exemplo, a divisão de bens depois de um divórcio.

Algumas transformações, crises e/ou perdas também podem lhe ser custosas.

Ascendente em Libra

Dinamismo nos seus relacionamentos e/ou para o seu parceiro, que pode estar iniciando novos projetos, mas também lidando com alguns problemas neles.

Mas o lado obscuro de Marte neste setor podem ser as brigas, falta de tempo para namorar e/ou um certo egoísmo.

Solteiros podem ter uma vida animada, com o surgimento de pessoas novas ou de muita ativação do seu setor social, mas também podem surgir conflitos.

Ascendente em Escorpião

Não espere “vida mansa” no trabalho e no cotidiano, pois é um setor que vai ter muito o que fazer.

Para os autônomos, é claro, é uma ótima notícia, pois vem trabalho pela frente. Pode haver situações no trabalho que possam ser mais desgastantes e estressantes, e, com isto, pressioná-lo na saúde. Um santo remédio pode ser a atividade física.

Há potencial de brigas por causa de assuntos rotineiros.

Ascendente em Sagitário

Pode haver grande impulso para os seus romances, esportes, lazer e criatividade.

Mas também pode ocorrer embates e desafios ali, como, por exemplo, um romance que acaba com uma energia de disputa ou que não engrena para algo mais sério.

Filhos podem ficar animados com atividades e ou esportes e/ou então agitados ou nervosos, sendo necessário atuar para ajudá-los ou acalmá-los.

Ascendente em Capricórnio

A ação vai se concentrar no seu lar, que vai estar longe de estar calmo. Cuide para não brigar com familiares e pessoas próximas, sendo que algumas delas poderão estar irritadiças em alguns momentos.

Alguns podem se lançar em tarefas como reformar ou mudar de casa. Mas também pode haver desafios envolvendo estes assuntos, como, por exemplo, uma obra particularmente cansativa.

Ou um familiar que se acidenta e/ou precisa passar por uma cirurgia.

Ascendente em Aquário

Sua mente vai estar muito ativa, você pode se tornar um propagador de ideias, mas pode ficar particularmente irritável também, com propensão a discussões.

Veja se não vai gastar tempo demais com polêmicas que podem não levar a lugar nenhum.

Pode haver, ainda, questões e/ou problemas envolvendo irmãos ou vizinhos.

O plano mental também vai ser muito exigido. Necessidade de se mexer e ter deslocamentos, mas potencial de empecilhos quanto a isto também.

Ascendente em Peixes

O seu segundo semestre pode estar bastante centrado em questões concretas e materiais.

É hora de ganhar dinheiro e resolver assuntos práticos. Mas também pode haver atrasos e frustrações nesta área.

O ganhar dinheiro pode requerer bastante esforço, bem como manter o seu sentido de autovalor em alta. Podem aparecer mais despesas e gastos.

Campo minado com Marte

Veja, a seguir, com muita atenção, os principais desafios de Marte no segundo semestre.

Mercúrio em quadratura com Marte: chance bate bocas, irritação mental ou cotidiano corrido podem acontecer de 07 a 12/07 e depois de 23 a 30/07.

Marte em quadratura com Júpiter: de 29/07 a 10/08, Marte quadra Júpiter, requerendo vigilância para não dar passos maiores do que a perna, entrar em sobrecarga, ter atos imprudentes e ingressar em debates ideológicos que na verdade se tornam brigas (sem futuro) por pontos de vista.

Por causa da retrogradação de Marte, a mesma quadratura volta a se repetir de 11 a 26/10. Possibilidade de tensões internacionais, com chance de desrespeito a acordos, leis e fronteiras, em que algum país se comporta de forma arbitrária.

Marte em quadratura com Plutão: alerta vermelho ligado de 05 a 23/08, de 29/09 a 18/10 e de 14 a 31/12. É uma combinação com potencial de riscos, aumento de violência e de destruição e de tragédias na natureza e no coletivo.

Pessoalmente, tende a haver muito gasto de energia, o que em algum momento pode levar a um desgaste. Ações lesivas podem acontecer aqui, como invasões de hackers, assaltos, estupros, estruturas que desabam e situações críticas no âmbito coletivo.

Por isso, tome muito cuidado. Período bastante difícil para pessoas que estejam muito doentes, o desgaste pode ser intenso. Necessidade de transformar o que não vai bem, mas prudência com atitudes muito radicais, que possam prejudicá-lo, a menos que seja algo calculado e estrategista. Grande gasto de energia com recuperação, limpeza e transformação.

Marte em quadratura com Saturno: outro aspecto nada ameno, que acontece de 15/08 a 09/10, portanto, um tempo bem longo. Pode haver muito trabalho e responsabilidades em alguns momentos ou lidar com travas, empecilhos e burocracia.

Por causa da tensão, impaciência e estresse, por exemplo, é comum ter contratura muscular, travamento de coluna e se ver obrigado a ficar em casa, de molho, e ver o trabalho se acumular na mesa. Assim, não tente correr se não der, pois pode ser pior. Além disso, a energia no ar, com este aspecto, é belicosa.

Muita gente tende a estar provocativa, por isto não caia facilmente em provocações que, na verdade, só nutrem quem não está bem. Podem surgir, ainda, situações que venham a irritar (como, por exemplo, problemas com lojas) e vontade de bater de frente, mas nem sempre pode ser a melhor pedida brigar com um atendente sem poder de solução, por exemplo.

Muitas vezes, um registro em um site de reclamações surte mais efeito. Pense nisso quando surgirem este tipo de situação aqui. Atue com mais frieza. Chance de momentos de cansaço. No coletivo, tendência a ação truculenta de governos e forças policiais, rebeldes versus autoridades, muitas disputas.

Em meio a isto, de 30/08 a 07/09, Vênus, Saturno e Marte formam uma configuração difícil, de muita rigidez e irritabilidade no âmbito coletivo, e com mais rupturas e atos de rebeldia entre 12 a 18/09, com Vênus em quadratura com Urano. Estes aspectos podem agitar a vida pessoal também.

O mês de novembro também vai ter difíceis aspectos de Vênus, podendo ensejar separações de casais e/ou parcerias que há muito não vinham bem. Brigas por questões de justiça podem aparecer no coletivo, com vários acontecimentos.

Marte retrógrado por dois meses

De 09/09 a 13/11, o guerreiro vermelho vai estar retrógrado, o que ocorre uma vez a cada dois anos (a última foi em 2018). Em geral, esta é uma fase melhor para planejar do que para lançar.

Mas, por exemplo, se for obrigado a fazer uma obra, por conta de algo que precisa de reparo urgente, assegure-se de contratar um profissional experiente e de confiança (que tem condições de corrigir e resolver problemas), para não ter dor de cabeça depois com algo que pode ficar ruim, sair caro e precisar ser refeito.

Ações que podem ser mais lentas e empacadas. Ou haver mais insegurança. Aumento de irritabilidade, que pode não ser já no começo, mas depois de algumas semanas.

Brigas aqui podem ser muito agressivas, por isso evite situações com potencial de desentendimento, como uma viagem grande em família, se já houver chance de conflitos, por exemplo. Não seja, ainda, invasivo e impositivo no território do outro. No coletivo, podem acontecer tensos conflitos internacionais, também, como, aliás, em todo o segundo semestre.

Finalmente, o que vai ter de bom?

No meio de aspectos difíceis de Marte, na maioria das vezes, vai haver aspectos fáceis, de menor duração, que vão ajudar a trazer ajudas e saídas. Por exemplo, um Sol conjunto a Vênus traz charme e ajuda na vida afetiva.

Mercúrio em bom aspecto com Júpiter fomenta o interesse em aprender e amplia o plano mental. Um bom aspecto entre Sol e Urano liberta e traz inventividade.

Outro ponto importante é que de julho a outubro Júpiter vai fazer sextil para Netuno. Este por si só é um importante aspecto de ajuda. Pode trazer soluções, como uma vacina para o Covid-19, talvez comercializada próximo da terceira e última conjunção de Júpiter com Plutão, em 12/11 (a primeira, em abril, foi quando o vírus se expandiu).

Fomenta solidariedade, criatividade e traz saídas e melhoras para coisas que pareciam não ter solução. A fé e a união podem fazer a diferença.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]