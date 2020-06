Alimentos para imunidade em tempos de coronavírus

É fundamental saber escolher o que colocar no prato, pois a alimentação e imunidade estão diretamente ligados. O que você come é um dos pilares da sua imunidade.

Outros fatores também muito importantes para cuidar do seus sistema imunológico, como dormir bem, manter as emoções equilibradas, praticar atividade física (mesmo em casa!) e controlar o estresse!

A sua saúde está muito relacionada com aquilo que você ingere. Exemplo: no preparo de um bolo, você deve ter os ingredientes certos e de boa qualidade.

Para a manutenção da saúde das suas células é o mesmo processo: depende de como você escolhe os alimentos para ter esses bons nutrientes.

Ou seja, o que você come deve ser rico em vitaminas, minerais e outras substâncias que são fundamentais para o sistema imunológico!

Cores para aumentar a imunidade

Em primeiro lugar, é muito importante manter uma alimentação colorida e fresca! Depois, tenha cuidado com o excesso de alimentos congelados, industrializados, fast food, carboidratos vazios.

Essa praticidade está custando a nossa saúde!

Consumir alimentos frescos é primordial para que tenhamos frescor e vitalidade! Um conceito importante é a recomendação diária de frutas e vegetais (pelo menos duas frutas diferentes ao dia e duas porções generosas de hortaliças).

Consumir frutas doces ajuda a diminuir a vontade de comer doces com açúcar refinado. Além disso, ajuda muito a saúde do fígado, trazendo mais vitalidade e auxilia a lidar melhor com as emoções como raiva.

Mas não pode exagerar, pois o excesso de frutose (o açúcar natural das frutas) também pode ser prejudicial à saúde!

Quanto mais colorido, melhor! Aqui vão vários grupos de pigmentos pra ajudar você:

Alimentos para imunidade: roxos

Uva, figo, berinjela, cereja.

Alimentos para imunidade: vermelhos

Tomate, melancia, pimentão, goiaba.

Alimentos para imunidade: laranja e amarelo

Abóbora, pimentão, cenoura, caqui.

Alimentos para imunidade: verde claros

Alface, chuchu, abobrinha

Alimentos para imunidade: verde escuros

brócolis, escarola, couve

Importante: se o seu prato tem somente tons de amarelo e branco é porque está com excesso de carboidratos!

Alimentos apícolas, como geleia real, mel, pólen, própolis, também contribuem e muito na vitalidade.

Faça antes um teste para saber se é alérgico ou não. Para isso consuma uma pequena quantidade e perceba se você sente alguma reação.

A geleia real – que é o alimento da abelha rainha – é um alimento extremamente poderoso, pois atua até na epigenética, ou seja, é capaz de modificar os nossos genes!

Sempre utilize esses produtos pela manhã em jejum ou antes de dormir, que os resultados são ainda melhores!

Alimentos para imunidade: conheça os nutrientes que ajudam a blindar o corpo

Vitamina C: aumenta a produção das células de defesa, fortalecendo a resistência. Coma frutas cítricas (laranjas, tangerina, mexerica, limão), acerola, kiwi, tomate, goiaba e também a couve.

Vitamina E: atua em conjunto com a vitamina A e o selênio, agindo como poderoso antioxidante. Coma abacate, folhas verde-escuras, castanha do pará e azeite.

Vitamina A: tem ação anti-inflamatória. Está presente na cenoura, abóbora, espinafre, mamão, caqui, gema de ovo.

Selênio: tem ação anti-inflamatória, antioxidante e imunoestimulante. Você encontra nos frutos do mar, castanha do pará, cereais integrais, ovos.

Zinco: atua na reparação dos tecidos e no sistema imunológico. Tem nos frutos do mar, carne vermelha, leguminosas, semente de girassol, gema de ovo e aveia.

Ácido fólico: atua na formação dos glóbulos brancos. Consuma vegetais verde escuros, como feijões e cogumelos.

Açúcar contra imunidade

Lembrando que uma dieta rica em açúcares interfere na capacidade do organismo de destruir bactérias maléficas:

o consumo de álcool diminui a eficácia do sistema imunológico,

magreza (baixo peso) e obesidade (excesso de peso) estão associadas a um sistema imunológico debilitado.

obesidade aumenta o risco de infecções.

Dietas restritas em calorias enfraquecem nossas defesas.

o estresse debilita o organismo!

Receita de chá para gripe

Ferver um copo de água com fatias de gengibre e 1 dente de alho inteiro (descascado, sem picar). O gengibre é um poderoso anti-inflamatório e auxilia o sistema imunológico!

Na xícara coloque ½ laranja espremida, ½ limão espremido, uma colher de sobremesa de mel, acrescentar o fervido.

Esse chá não substitui orientações médicas!

Amanda Regina

Nutricionista especialista em "Personal Diet" e Nutrição ampliada pela Antroposofia. Atua em consultório, escolas e ensinando pessoas a cozinhar de uma maneira mais saudável.

[email protected]