É normal sentir cansaço em casa durante o isolamento social

Parece que enquanto estamos em isolamento social, tem muita gente tentando manter uma normalidade, um ritmo de multitarefas que nem mesmo conseguia antes. Você está conseguindo lidar com a rotina de ficar em casa de forma saudável? É normal sentir cansaço em casa nesse momento de isolamento social!

Quem não tem filhos, acaba ficando um pouco mais fácil a rotina porque não tem que lidar com a rotina difícil das aulas online de crianças e adolescentes que também estão se sentido muito incomodados por não poder sair de casa e ver seus coleguinhas.

Mas todos nós estamos sofrendo com a quarentena mesmo, não tem como nos enganar ao ponto de nos cansar mais do que o normal.

O cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico porque espalha para o corpo várias ramificações do que é esse mal estar, incluindo irritação, insônia e até mesmo uma sensação de que os dias estão todos iguais – ruins e angustiantes.

Tem gente que está se apegando mais do que nunca à fé, isso faz bem, mas também tentar acompanhar todos os grupos de oração e de meditação não é assim tão fácil, concorda?

Tem gente que já está de saco cheio de tantas lives de tudo quanto é tipo de conteúdo, de pessoas que às vezes falam o que nem é tão interessante assim.

Isso porque todos nós queremos voltar a ter as rédeas de nossa vida nas nossas mãos e estamos assim, presos dentro de nossa própria casa, só saindo para fazer as compras necessárias para sobreviver a esse período.

Então, cansa. Cansa ficar assistindo o noticiário e se deparar com a atualização sobre o número de mortes e o fazer e o não fazer das pessoas com relação ao vírus.

Cansa ter que lutar todos os dias para não se infectar dando banho em todo tipo de produto que se compra porque o vírus é invisível, não tem como ter certeza se compramos algo infectado e assim, adoecer repentinamente.

Inclusive, muito do que se recebe via WhatsApp não tem comprovação científica sobre alimentos milagrosos e até medicações. O jeito é se prevenir com o básico mesmo, máscara, água e sabão e álcool em gel.

Não adianta continuar achando que o vírus pode dar só em pessoa x, porque podemos ser essa pessoa e ao contraí-lo, podemos nem mesmo sair vivos ou ficar com alguma sequela da doença.

Então, cansa mesmo ficar assim, correndo risco por estar vivo, cansa tentar controlar o incontrolável, que no caso é o vírus e as pessoas que você quer bem, mas não estão se prevenindo da maneira adequada.

É importante entender que não podemos controlar ninguém, só nos cuidar para não ficar doente. Talvez seu cansaço em casa esteja associado à tentativa de fazer com que esse momento não esteja acontecendo, mas ele está.

Assim como todo o mal estar que a pandemia causa. Então, por que não se render ao cansaço mesmo em casa e descansar seu corpo e sua mente um pouco?

Por que não deixar de se cobrar tanto, não tentar fazer com que sua casa fique impecável, por que não entender que seu medo excessivo não vai te proteger, apenas o seu cuidado necessário vai fazer isso.

Se permitir descansar requer aceitar e entender que você está cansado. Então busque mesmo relaxar, encontrar uma maneira de passar por esta fase sem ser seu pior inimigo.

Em muitas situações difíceis, o que piora é a maneira como nos cobramos e colocamos mais tensão no corpo e na mente. Descubra uma maneira de se sentir bem com você e assim, melhorar sua maneira de encarar a vida e seus relacionamentos. Se precisar, pode contar comigo.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Entenda mais sobre crises de ansiedade e algumas dicas de como identificá-la e como controlá-la.

+ Feliz ano novo astrológico! Saiba mais sobre o seu Mapa Astral do ano com a Revolução Solar.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Bruna Rafaele

Psicanalista, especialista em Saúde Mental. Faz atendimentos presenciais no Rio de Janeiro e consultas online no Personare.

[email protected]