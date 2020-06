Semana positiva: previsões astrológicas de 22 a 29 de junho de 2020

As previsões astrológicas para a última semana de junho indicam que essa é uma das mais positivas do ano. Temos a retomada do movimento direto de Vênus, ajudando na gradual melhora da economia e das relações, e um sextil entre Sol/Mercúrio e Urano, que sugere sensação de liberdade, desejo de inovar e ótimos insights.

Sim, Mercúrio está retrógrado, com seus famosos atrapalhos e contratempos, mas há também muita força de vontade e disciplina, com bons aspectos de Marte com Júpiter, Plutão e Saturno. Aproveite as boas tendências e entenda os detalhes neste artigo.

As previsões astrológicas para a semanade 22 a 29 de junho de 2020 foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todas as pessoas. Para entender também as previsões para a sua vida em particular consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

A pedra no sapato da semana: Mercúrio retrógrado

Desde a quinta-feira passada (18), Mercúrio está retrógrado, podendo ocorrer:

maior tendência a “marca-desmarca-remarca” e a imprevistos;

falhas e defeitos em equipamentos, celulares, eletrodomésticos, Internet;

aumento da distração, por isto é bom rever tudo o que se faz;

trabalhos retornando para revisão ou retrabalho;

aumento de indecisão, sendo melhor, se possível, tomar decisões depois da retrogradação.

Anúncios de medidas coletivas tendem a sair com erros e/ou serem revistos.

Mas quais são os pontos positivos? De modo geral, os “re”: rever, repensar, refazer, retomar, refletir e reencontrar. Como Mercúrio está em Câncer, há a possibilidade de se entender mais a fundo questões do passado, emocional e ligadas a família.

Apesar da retrogradação, ótimo aspecto entre Mercúrio e Urano

Apesar da retrogradação, a partir de quinta-feira (25), durando 10 dias, Mercúrio faz ótimo aspecto com Urano. É um contato que turbina a inteligência, traz insights e desejo de renovação.

Se, no passado, você não entendeu alguma tecnologia ou algo que te pareceu muito avançado (pode até ter sido uma ideia ou conceito), neste momento há possibilidade de melhor entendimento se você retomar o curso, aprendizado, leitura ou a questão.

É um excelente aspecto que produz como se fossem “clarões”, depois de ter ido mais fundo em uma questão (por causa da retrogradação). Muito bom, assim, para fazer terapias e consultas com o objetivo de mudar conceitos e ideias.

Para reuniões, traz ideias criativas, ainda que a retrogradação peça, de modo geral, que se espere que Mercúrio fique direto (a partir de 12/07) para colocá-las em prática se disserem respeito a projetos maiores.

Sensação de liberdade e criativade com Sol em sextil com Urano

Também o Sol faz um sextil com Urano. Este contato nos faz sentir mais livres, e, literalmente, algumas coisas podem ser libertas agora, como, por exemplo, alguma situação mais difícil pela qual você passou na semana passada.

Exemplo: você estava com uma dor física ou emocional e começa a se sentir melhor, como se aquilo tivesse ficado no passado. Ou reencontra um(a) ex (algo possível com Mercúrio retrógrado) e descobre que não sente mais nada pela pessoa e que virou finalmente a página. Veja aí também a sensação de liberdade.

Uma atmosfera de ousadia e criatividade pode trazer o desejo de mudar, inovar, se libertar e ser mais criativo na sua vida pessoal. Aproveite!

Vênus retoma o movimento direto

Também a partir da quinta-feira (25), Vênus retoma o movimento direto, o que é uma ótima notícia. Com a retrogradação desde 13/05, houve reflexões, mas também algumas travas, no que se refere a finanças e relacionamentos. Vênus retrógrado tende a ter um nível de exigência e/ou cautela maior.

Direto, ajuda as relações, bem como as finanças, a fluírem melhor. Traz, ainda, ampliação possibilidade de aprovação do público para quem precisa disso. Observe como vai ser para você nos próximos dias que se seguirem à retomada ao movimento direto, se vai haver uma melhora nas relações ou finanças.

Um trio de ouro: ânimo, força e disciplina

E, por fim, a semana tem também ótimos aspectos de Marte. Um sextil com Júpiter e Plutão propiciam uma disposição de ânimo, recuperação e avanço em muitas coisas. Desejo de ir além e força de vontade. Que tal retomar a dieta e/ou malhação?

Além disso, algumas pessoas que estejam manifestando o Covid-19 poderão ter, apesar de tudo, fatores ajudando na recuperação.

E outro bom aspecto de Marte é um sextil com Saturno. Aqui temos a questão da produção e disciplina. Há grande capacidade organizadora e de dar conta, sem pifar, de compromissos, responsabilidades e pressões.

Marte também ingressa em Áries no sábado (27), para um longuíssimo trânsito, até o final do ano neste signo. É algo excepcional para Marte, que passa cerca de um mês e meio em cada signo. O motivo para isto é a retrogradação de Marte no segundo semestre.

O trânsito de Marte por Áries, a retrogradação e as questões do segundo semestre vão ser explicados em um artigo do Personare, que em breve vai ser publicado e na live com a autora em 16/07, às 20h, nas redes sociais. Por hora, entenda que Marte em Áries, como está bem aspectado até quase o final de julho, traz muito gás, energia e garra para agir de forma mais autêntica, corajosa ou empreender começos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

