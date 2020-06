Semana tem eclipse e Mercúrio retrógrado: previsões astrológicas de 15 a 21 de junho de 2020

As previsões astrógicas para esta semana são agitadas, com Mercúrio retrógrado, eclipse, Lua Nova e Sol em Câncer. Começamos com um resumo e, na sequência, explicamos os acontecimentos astrológicos que marcam o período entre os dias 15 e 21 de junho:

A semana ainda está relacionada aos aspectos de Sol/Marte/Netuno , que também estiveram presentes na semana anterior. No seu melhor, favorecem ações solidárias e dão impulso a sonhos . No pior, pode haver cegueira e inconsequência . Todavia, na fase lunar minguante há tendência a uma redução de algumas coisas.

, que também estiveram presentes na semana anterior. No seu melhor, Na quinta-feira (18), inicia a retrogradação de Mercúrio , que, embora possa ter revisões positivas, também requer mais paciência com assuntos do cotidiano que podem falhar mais e até a tomada de decisões.

No domingo (21), uma Lua nova , que também é um eclipse solar , marca o início de um novo ciclo, que vai até 22/07.

, que também é um eclipse solar Também no domingo, ocorre o ingresso do Sol em Câncer , falando de um tempo muito importante para família, sentimentos, vida pessoal e questões emocionais.

Mercúrio retrógrado começa no dia 18

Na quinta-feira (18), Mercúrio inicia movimento retrógrado, retomando o movimento direto somente em 14/07. Quando Mercúrio está retrógrado é mais comum:

falhas e defeitos em equipamentos, celulares, eletrodomésticos, Internet;

maior tendência a “marca-desmarca-remarca” e a imprevistos;

aumento da distração, por isto é bom rever tudo o que se faz;

trabalhos retornarem para revisão ou retrabalho;

aumento de indecisão, sendo melhor, se possível, tomar decisões depois da retrogradação.

Mas quais são os pontos positivos de Mercúrio retrógrado?

Todos os “re”: rever, repensar, refazer, retomar e refletir.

Retornos positivos de pessoas e assuntos do passado.

Marte/Netuno: intuição e potencial de ações cegas

Vindo desde 08/06, continua a conjunção entre Marte e Netuno, que na semana passada e nesta teve também a quadratura destes planetas com o Sol, com pontos positivos, mas também negativos. Vamos ver os potenciais de ambos. Nesta semana é bom para:

agir com base na intuição;

conectar-se com sonhos e aspirações;

para relaxar, como ouvir música, dançar em casa, tomar banhos demorados;

ações solidárias e ajudas;

fazer algumas pausas e descansos sem culpa.

No negativo, porém, o que vamos ter de cuidar:

desde o dia 08/06, há tendência de ampliação de violência e agressividade, individual e coletivamente falando, e com um componente de cegueira nisso tudo; chance de descontrole;

falta de clareza coletiva, inconsequência, levando a tomada de decisões e ações incorretas, que mais tarde vão se revelar deste modo;

aumento exponencial dos casos de contaminação e de doentes pela pandemia;

alternância de momentos de hiperatividade com outros de preguiça, desmotivação ou então redução energética; para muitos, baixa imunológica;

possibilidade de alterações meteorológicas que ensejem transtorno em algum lugar do globo terrestre, como fortes chuvas, como as que causaram alagamentos em SC na semana passada;

ocorrência de atrasos e empecilhos em ações, em razão de fatores de ordem maior.

nimo e força

Uma boa nova é que Marte faz sextil com Júpiter e Plutão. Estes aspectos interagem com o anterior e trazem uma disposição de ânimo, recuperação e avanço em muitas coisas. Desejo de ir além e força de vontade.

Além disso, algumas pessoas que estejam manifestando o Covid-19 poderão ter, apesar de tudo, fatores ajudando na recuperação.

Esta excelente combinação astrológica predomina na semana que vem, com ajudas para a vida pessoal e o contexto coletivo.

Sobre a Lua Nova e o Eclipse Solar do dia 21, fique atento ao artigo especial sobre o assunto que será lançado nesta semana.

