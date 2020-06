Previsões astrológicas de 8 a 14 de junho de 2020

A semana começa com Mercúrio em bom aspecto com Urano destacando clareza, insights, conversas ágeis e abertura para novidades. Todavia, o que marca as previsões astrológicas para os dias entre 8 e 14 de junho é uma contraditória combinação entre o Sol, Marte e Netuno.

Sol e Marte podem impulsionar, dar energia ou aumentar a agressividade. Mas Netuno pode indicar falta de clareza e risco de contaminação.

As previsões astrológicas podem ser sentidas por todos porque foram feitas com base no céu astrológico geral. É sempre importante também entender as previsões para a sua vida com seus trânsitos astrológicos personalizados. Para entender suas tendências particulares consulte gratuitamente o Horóscopo Personare.

Novos caminhos no meio da crise

Até terça-feira (09), um aspecto ilumina como um farol: o sextil entre Mercúrio e Urano sugere plano mental afiado e criativo. Consultas, conversas e terapias podem despertar excelentes insights, trazendo clareza para situações.

Soluções inovadoras, pessoais e coletivas podem aparecer no meio desta grande crise que atravessamos.

Potencial de contaminação e aumento da agressividade

A marca desta semana, porém, vai ser a conjunção de Marte com Netuno e ambos os planetas em quadratura com o Sol. Esta combinação é muito contraditória, conforme explicado na live da autora sobre o mês de junho.

Sol e Marte têm natureza yang, seja para impulsionar, dar energia ou aumentar a agressividade. Já Netuno, dentre outros significados, pode ser falta de clareza, além de ser um planeta mais associado a estados de contemplação e imaginação.

Os dias 11 e 12 de junho têm potencial de aumento da vulnerabilidade emocional – ou de maior abertura e sensibilidade. Na véspera e no Dia dos Namorados a Lua estará no sensível signo de Peixes e, por isso, as previsões astrológicas são de sentimentos de nostalgia, insatisfação e sensibilidade para pessoas que sintam muita falta de um relacionamento ou para quem está vivendo uma relação esvaziada ou insatisfatória.

Essas são algumas possíveis manifestações das semana:

Ampliação de violência e agressividade, individual e coletivamente falando.

Chance de descontrole.

Falta de clareza coletiva e de governantes, levando a tomada de decisões e ações incorretas.

Aumento exponencial dos casos de contaminação e de doentes pela pandemia . Potencial, ainda, de acidentes.

. Potencial, ainda, de acidentes. Alternância de momentos de hiperatividade com outros de preguiça, desmotivação ou redução energética.

Baixa imunológica e da vitalidade.

Estados de confusão e vulnerabilidade, somados com agressividade. Psicologicamente falando, aumento de pessoas com sintomas de ansiedade e depressão e de manifestações agudas de transtornos mentais.

e de manifestações agudas de transtornos mentais. Possibilidade de alterações meteorológicas que causem transtorno em algum lugar do globo terrestre, como fortes chuvas.

Ocorrência de atrasos e empecilhos em ações, em razão de fatores de ordem maior.

Coletivamente, semana com muita chance de enganos, notícias falsas e também mobilizações.

Como lidar com as previsões astrológicas para esta semana

A primeira recomendação é ter cuidado, pois a tendência para essa semana é de altíssimo potencial de contaminação para viroses em geral e baixa imunológica, alergias etc. Muita gente não está considerando a gravidade da pandemia e vem circulando sem os devidos cuidados.

O vírus do Covid-19 ainda vem sendo estudado pela ciência e é impossível saber previamente como vai se manifestar em cada organismo. Há pessoas com sintomas leves, médios, outras que ficam algum tempo com sequelas depois da manifestação da doença, sintomas graves, que podem levar a óbito, e até chance de que não haja sintomas.

Veja as dicas para lidar com os desafios da semana:

Não é tempo de brincar de roleta russa e se expor ao vírus, e também poder contaminar pessoas com saúde mais delicada.

Irritabilidade maior? Pode valer a pena fazer exercícios em casa para descarregar a energia, que, no seu excesso, traz chance de acidentes. Por outro lado, também abra espaço para se entreter com algo que o distraia e encante, como arte e música.

A meditação associada a atividade física também pode ser um grande remédio nesta semana.

associada a atividade física também pode ser um grande remédio nesta semana. Invista em um bom sono, pois pode fazer muita diferença. Cuide com horários para não começar a vivenciar confusão no isolamento social, como dormir com o dia já amanhecendo.

Para tomada de decisões e ações pode haver falta de clareza. Se for possível, aguarde alguns dias para passar.

Devido ao clima coletivo muito reativo e até descontrolado, evite reagir em brigas e situações em que você claramente esteja percebendo um desequilíbrio do outro. Muitas pessoas deprimidas atacam em redes sociais. É a forma que têm de chamarem a atenção. Porém, não raro, conseguem desequilibrar outra pessoa que estava bem.

Tenha a percepção e intuição aguçada de saber como agir diante de provocações e situações de tensão. E evite ações e palavras que possam soar como provocativas em uma semana que, assim como a anterior, está como se fosse um “barril de pólvora”.

Se você tem parentes com transtornos psicológicos ou você mesmo tem grande vulnerabilidade psicológica, é bom pensar em termos de suporte e apoio, já que a imaginação negativa pode estar exagerada, levando a estados de melancolia e agressividade.

Eventualmente, distrações como arte, música, dança e humor ajudam a atenuar.

Talvez, para algumas atividades, você vá estar bem disposto, e, em outras, meio emperrado, desmotivado, com preguiça ou lidando com atrasos. Siga seu ritmo, não se force.

Pode ser, porém, que você seja obrigado a agir ou produzir sem estar muito bem, inclusive fisicamente. Veja o que é possível fazer. Se for o caso, converse com a chefia sobre problemas que possa estar enfrentando.

Seu lado guerreiro talvez vá estar em um embate com a sua porção vítima. O melhor será não exagerar em nenhum dos dois, pois o guerreiro, em excesso, briga ou gasta mais energia do que pode, e a vítima, bom, o nome já diz, se sente vítima de circunstâncias, e todos temos poder de ação e de mudar o que não gostamos.

Sobre estados de angústia que eventualmente possam surgir, são transitórios e vão passar.

Conte com uma faceta sua mais distraída e atrapalhada. Hora de revisar com mais calma o que faz.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]