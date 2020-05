Previsões do Tarot para Junho de 2020

O Imperador é o arcano de junho de 2020. A carta traz a figura de um soberano impondo sua autoridade ao erguer seu cetro, sentado em seu trono, exercendo o seu poder. Coletivamente, as previsões do Tarot para junho partem das representações dessa imagem. Você também pode ler as tendências para a sua vida nos próximos 30 dias no Tarot Mensal.

Por isso, podemos entender que esse período enfatiza a imposição da vontade pessoal em detrimento do coletivo potencializando posturas mais rígidas, autoritárias, teimosas e irredutíveis com poucas possibilidades de negociação.

Conquistar, ter e manter são os verbos do Imperador. Os dois últimos evidenciam outra característica das direções de junho: o conservadorismo.

Ou seja, a resistência à mudança e o empreendimento dos esforços para se preservar ideias, atitudes, estruturas e ordens antigas.

Talvez, em outro momento, o arcano O Imperador fosse muito bem vindo, anunciando progresso e sucesso nas áreas da matéria como a economia, por exemplo.

Porém, numa fase de transição global que exige cooperação, flexibilidade, capacidade de adaptação, abertura ao novo e reestruturação, a carta descreve, num sentido geral, tensão que pode levar a conflitos.

Ainda mais se vista a partir da sequência narrativa formada pelos arcanos do mês anteriores, onde essa mudança estrutural se apresenta soberana e implacável como uma grande onda que atinge tudo e todos.

Temos no Imperador um símbolo de forte resistência a tudo isso, numa tentativa de manter um status quo, que diante de um mundo em transformação, não tem mais como se sustentar.

É como querer levantar uma casa que caiu por ter sido construída num terreno lamacento que não permite que se fixe um alicerce ou querer para um tsunami com as mãos. Essa tentativa de se colocar contra o fluxo pode ter graves consequências.

As previsões do Tarot para o novo mês

O mês de junho segue o padrão dos anteriores. As previsões do Tarot para o novo mês indicam conflitos e eventos dramáticos com forte impacto coletivo.

Posturas autoritárias e arbitrárias das pessoas que estão no poder podem levar a embates desnecessários e perdas, além de produzir conflitos mais intensos entre grupos de ideologias divergentes, levando até a embates físicos, tendo como protagonistas os mais conservadores.

O Imperador indica que os esforços e a vontade das autoridades podem se concentrar nas áreas que ele representa: economia e política, enfraquecendo as ações voltadas para a saúde ou dificultando as medidas necessárias para esse campo.

Reparem que na imagem o arcano o Imperador foca sua atenção em seu cetro, ou seja, na sua autoridade.

Só se vê um lado do seu rosto, o que descreve uma visão parcial e unilateral, que se norteia somente pelos seus próprios desejos e ideias, deixando de lado o seu escudo, símbolo de proteção.

Esse detalhe ganha enorme relevância quando estamos em meio à ameaça biológica de uma pandemia causada por um vírus com alto poder de contágio e mortalidade.

Então, há tendência de que se retome as atividades comerciais e até sociais, gerando maior vulnerabilidade da população, agravando a situação da pandemia.

Esse aumento também foi anunciado pelo arcano do mês de maio, A Roda da Fortuna, ganhando mais potência a força realizadora do Imperador.

Toda essa força pode produzir forte desentendimento entre líderes, levando à tomada de medidas mais duras e severas que garantam a manutenção das suas vontades e planejamentos.

Com o arcano O Imperador nada fica na conversa, tudo ganha substância e concretude. As disputas políticas e judiciais podem vir a ser recheadas de elemento fatídicos, evidências concretas fixando o seu rumo para o lado do mais forte.

O Imperador é a carta de Tarot de 2020

Sendo 2020, o ano do Imperador, como foi amplamente discutido aqui no Personare, o mês de junho se apresentar com o arcano de 2020 mostra que esse será um dos mais importantes meses do ano, onde seu potencial será concretizado.

Além do acirramento dos conflitos gerados pelas disputas existentes, podemos ter mais boas notícias em relação às áreas mais afetadas pela pandemia e contar com mais avanço na busca da cura da Covid-19.

Num clima de tensão, quais são as dicas para aproveitarmos o melhor desse período?

Evite discussões com quem não está disposto a ouvir.

Se perceber a mínima resistência da outra pessoa, pare, mude o rumo da conversa e espere um momento mais adequado para falar sobre o assunto.

A energia do momento fortalece o orgulho, então, respire fundo e pergunte-se se o mais importante é estar certo ou ser feliz. Às vezes, a retirada é estratégica e evita perdas desnecessárias .

. Busque seu poder pessoal ! Não se deixe levar pelas ondas e modas, pense no que é bom para você, evitando se colocar em situações desconfortáveis ou mesmo desagradáveis por causa dos outros.

! Não se deixe levar pelas ondas e modas, pense no que é bom para você, evitando se colocar em situações desconfortáveis ou mesmo desagradáveis por causa dos outros. Invista em você, foque nos seus projetos pessoais e, da maneira que der, tente realizá-los ou aprimorá-los para quando tudo se normalizar.

Previsões do Tarot para o Trabalho e as Finanças

As previsões do Tarot indicam que junho é um bom momento para se perguntar quais são seus talentos.

O que você sabe fazer de melhor, sem se preocupar com a opinião dos outros e pensar como isso pode lhe ajudar?

Foque no seu trabalho, dê tudo de si.

Organize suas finanças, gastando somente no que pode retornar em forma de benefício ou aumentando suas reservas.

As palavras mágicas agora são conquistar, preservar e manter.

Previsões do Tarot para Saúde

Evite o sedentarismo, praticando alguma atividade física, da melhor forma que puder, respeitando as regras da quarentena e do isolamento social.

Alongue-se, dance, faça atividades em casa, seja por um programa definido por um profissional ou seguindo especialistas nas redes sociais, se puder.

Tente dar atenção ao seu estado emocional. O arcano O Imperador é tenso, por isso, pode haver intensificação de estados de estresse, gerado por preocupações e responsabilidades.

O escudo do imperador, deixado de lado na carta mostra tendência maior à exposição às infecções e infestações ou ao relaxamento de práticas essenciais à estados crônicos. Seja responsável com o seu corpo e a sua saúde.

Previsões do Tarot para o Amor e o Sexo

A tendência à parcialidade do momento, pode levar à desentendimentos por coisas mínimas, então, é melhor, terminar ou nem começar uma discussão num beijo e num abraço, mesmo que sejam virtuais do que seguir numa direção de desentendimentos desgastantes e desnecessários.

Uma boa dica para quem está num relacionamento é dar força para os projetos pessoais de cada um. Falem sobre as suas vidas pessoais fora da relação, valorizem suas individualidades e necessidades pessoais.

Para os solteiros, tendo alguém em vista ou não, é hora de pensar no que é importante para si numa relação, no que tem para dar e no que quer e precisa receber.

Não force nada, deixe as coisas acontecerem naturalmente e não aceite migalhas afetivas. Ter alguém por ter não traz felicidade, pois o amor é para sentir e ele não se produz, simplesmente, acontece.



Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

