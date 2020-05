Gêmeos no Mapa Astral: em que área você tem as qualidades do signo?

Em que área da vida você é mais versátil, flexível e curioso? É isso que a Casa Astrológica em que está Gêmeos no seu Mapa Astral vai dizer, afinal, é o signo da comunicação, do intelecto e, inclusive, da superficialidade.

Afinal, geminiano gosta de saber um pouco de tudo, mas nada a fundo. Se entendia, precisa de vários estímulos e convive melhor com a variedade, por isso, a versatilidade.

Assim, é interessante saber em casa está Gêmeos no seu Mapa – sim, todos temos o signo na nossa mandala – para entender em qual área você é mais comunicativo e pode usar isso a seu favor.

Como ver em que a Casa de Gêmeos no Mapa Astral



Abra o seu Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui no Personare . Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Agora é hora de encontrar Gêmeos no seu Mapa. Procure pela imagem do signo. Agora, basta ver em que Casa Astrológica (1, 2, 3..) começada pelo signo. Abaixo, a casa 9 é começada por Gêmeos.

Agora basta conferir o significado do signo na Casa Astrológica correspondente ou assistir a Live sobre o tema:

GÊMEOS NA CASA 1

Se você tem Gêmeos na 1, você é daqueles que chega nos lugares falando, trocando ideias, interagindo e se comunicando com a palavras e gestos. Usa o verbo e o lado intelectual para abrir caminhos.

Tanto é que quem tem Gêmeos ascendendo costuma ser visto como muito sociável – não necessariamente é verdade, dependendo do restante do seu Mapa.

Como a Casa do Ascendente também fala da aparência e do corpo físico, geralmente, quem tem Gêmeos aqui, não costuma ter excesso de peso, porque Mercúrio é muito ativo.

Também tende a ser uma pessoa muito curiosa, que se comunica com muita facilidade e fala de qualquer assunto. É agradável e flexível, ao menos a princípio, porque depende das demais influências astrológicas.

A versatilidade e a inteligência da pessoa são colocados a serviço dos novos começos, novas interações e da máscara social.

GÊMEOS NA CASA 2

Se você tem Gêmeos na 2, provavelmente você usa sua inteligência, versatilidade e flexibilidade a serviço do ganho de dinheiro.

Por isso, tende a trabalhar bem com o usa das capacidades intelectuais, como escrita, comunicação e marketing.

Como é o signo da dualidade, deve também ter mais de uma fonte de renda ou dois trabalhos – um oficial e o outro adicional, complementar, porque geminiano é inquieto.

Ou seja, é alguém que usa e abusa da inteligência para aplicar no ganho, na rentabilidade de recursos financeiros.

GÊMEOS NA CASA 3

Como é a Casa natural de Gêmeos, as características do signo tendem a ser muito fortes em você nos temas da Casa 3, como intelecto, relação com ambiente direto e com irmãos e parentes.

Além disso, tende a ser alguém que muda de ideia o tempo todo. Pode ser uma pessoa que diz uma coisa e faz outra – mas atenção: se Mercúrio estiver em algum signo fixo ou de terra no seu Mapa, pode não ser bem assim.

Como é a Casa do intelecto, quem tem Gêmeos aqui tem uma mente muito lógica, ativa e rápida para entender, falar, escrever e se comunicar. Inclusive, conversa sobre qualquer assunto, porque sabe de tudo um pouco e tem várias ideias ao mesmo tempo.

É a pessoa do networking. Do tipo que anda por aí, cumprimenta todo mundo e conversa – de maneira superficial – com todos.

É uma pessoa muito inteligente, curiosa, flexível, versátil.

GÊMEOS NA CASA 4

É a Casa da casa, das raízes familiares de cada pessoa. Por isso, quem tem Gêmeos aqui, pode ser alguém que se mudou muito de casa durante a infância.

Também tende a ser alguém que tem o lado intelectual e mental muito valorizado dentro de casa, que gosta de conversar em família e para quem é muito importante essa troca com os parentes.

Além disso, pode ser de uma família numerosa e valorizar muito as tradições familiares.

Como a 4 também é a Casa do suporte e da base emocional, base emocional, quando Gêmeos está aqui, a pessoa tende a querer intelectualizar, entender, discutir e falar sobre seus sentimentos.

GÊMEOS NA CASA 5

Casa 5 representa os hobbies, os divertimentos e os romances. Também diz respeito à autoexpressão.

Gêmeos aqui diz respeito a alguém que é superelegante e tem lábia para o romance. É do tipo que conquista fácil, seduz com as palavras, o intelecto.

Pode ser uma pessoa de muitos romances, porque Gêmeos fala sempre de mais de um. Mas não é muito afetivo, do toque. A conexão de quem tem o signo na 5 e é mais mental e intelectual.

Quando tem filho, tem relações mais intelectuais com eles, por isso, curte mais a fase de quando são mais velhos e podem fazer troca de ideias – típico de signo de ar, com conexão mais mental.

GÊMEOS NA CASA 6

Quem tem Gêmeos na Casa 6 costuma usar a sua inteligência e sua versatilidade para o trabalho, para os serviço e tarefas do dia a dia.

Geralmente, é alguém que cresce rápido profissionalmente, porque é realmente empenhado no trabalho – melhor ainda se for num tipo de cargo que requeira suas habilidades mentais do que braçais.

É uma ótima pessoa para trabalhar com pesquisas, porque entende com facilidade problemas complexos e tem facilidade para ver vários lados de uma mesma situação.

No ambiente de trabalho, é alguém de quem todo mundo gosta e que se dá bem com todos, porque conversa e se comunica bem.

GÊMEOS NA CASA 7

Casa do Descendente, das parcerias conjugais, de negócios e do casamento. Com Gêmeos aqui, provavelmente é alguém que vai se casar com uma pessoa mais jovem ou que parece mais jovem.

Mas precisa estar casado com alguém que o acompanhe intelectualmente, que você considere inteligente.

Outro ponto importante é que precisa de um casamento leve, sem DRs muito pesadas ou um relacionamento muito difícil.

Isso porque você não leva o casamento muito a sério, não no sentido de infidelidade – embora possa ter mais de um casamento ao longo da vida –, mas porque não quer nada pesado nessa área da vida.

É típico do signo de Gêmeos, que precisa dar liberdade para ter liberdade na relação.

GÊMEOS NA CASA 8

Gêmeos na 8, que é a Casa dos mistérios da vida, morte e sexo, aponta para alguém que tem curiosidade inata de assuntos relacionados à vida, à morte, ao oculto. E que tem muito interesse em explorar mais aquilo que não é imediatamente evidente.

Em relação ao lado sexual, tem interesse em descobrir coisas diferentes e é curioso – sempre mais voltado ao mental e ao intelectual, do que ao físico.

Por outro lado, é alguém que se entrega mais superficialmente, no sentido de entrar neste aspecto com muita intensidade.

É do tipo de pessoa, por exemplo, que topa sexo virtual, por exemplo.

GÊMEOS NA CASA 9

Como a Casa 9 fala sobre filosofia e crenças, pessoas com Gêmeos aqui podem ter um certo tipo de conflito entre a fé e a razão.

Porque como a tendência geminiana é de intelectualizar tudo, acaba olhando para os assuntos de fé e para as suas próprias crenças de forma crítica.

Por isso, deve assumir a religião do ponto de vista mais mental do que místico e esotérico.

Também são ótimas pessoas com política, porque se comunicam e convencem muito bem. Vendem qualquer coisa para qualquer pessoa.

Devem tomar cuidado para não serem superficiais com o conhecimento mais amplo, porque, por ser curiosa e querer saber um pouco de cada assunto filosófico, pode se aprofundar.

Como a 9 fala sobre Ensino Superior, podem ser ótimos professores e palestrantes também, principalmente voltado à universidade.

GÊMEOS NA CASA 10

A palavra para quem tem Gêmeos na 10 é versatilidade, principalmente profissionalmente. Tende a ser uma ótima pessoa para se comunicar na sua carreira e no seu trabalho.

Pode ter mais de uma profissão ou trabalhar com algo envolvendo comunicação, porque se apresenta bem publicamente e tem diplomacia para se expor. Além disso, são pessoas muito cultas e a quem as pessoas gostam de ouvir.

Também são pessoas que gostam de trabalhar com os outros. Têm muitos interesses e podem ter mais de um trabalho simultaneamente ou pelo menos vários interesses paralelos, porque, senão, ficam entediadas e infelizes e mudam de carreira.

Jornalistas, escritores, relações públicas, professores e palestrantes tendem a ter Gêmeos na Casa 10, devido à essa versatilidade profissional.

GÊMEOS NA CASA 11

É a Casa que envolve os grupos dos quais você faz parte e a relação com os amigos. Por isso, com Gêmeos aqui você tende a ter amigos por afinidade intelectual.

As suas escolhas não passam muito por estilo de vida ou idade. Importa ser inteligente, divertido e alguém com quem você possa trocar intelectualmente, porque o que interessa a nível de amizade é a variedade, a diversificação.

Amigo chato não? Jamais. Agora, amigo leve, gente boa, divertido, com bom humor, simpático e agradável tem passagem livre na sua vida.

O que você quer é ter gente por perto que te traga leveza e promova trocas interessantes.

GÊMEOS NA CASA 12

Para você que têm Gêmeos aqui, pode sofrer ao tentar racionalizar os assuntos de Casa 12 -saúde mental, suas próprias fraquezas ocultas, seus bloqueios secretos, a energia e o que a gente não vê.

Tende a ser alguém que pensa e se preocupa muito com tudo e para quem pode ser muito difícil para não se focar apenas em coisas negativas e nos seus próprios medos.

Por outro lado, trata-se de uma pessoa com imaginação superfértil e muito intuitiva. Só precisa aprender a usar essas habilidades para o lado positivo.

Deixando a negatividade de lado e tentando intelectualizar menos as coisas ocultas e espirituais – que estão atrás, como a casa 12 na mandala -, trabalhando nisso, tem muito a colher.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

