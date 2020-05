4 benefícios do Mindful Eating na saúde mental durante a pandemia

A pandemia do Covid-19 vem acarretando várias necessidades de adaptação à população mundial, não somente relacionadas ao controle do vírus em si, configuradas nas medidas preventivas como distanciamento social, quarentena e/ou isolamento social, todavia, desdobra-se também em condutas alinhadas à manutenção da saúde mental individual, familiar e comunitária.

Permanecer o maior tempo possível dentro de casa (o ecoado aos quatro cantos do mundo, "fica em casa"), trabalhar de home-office, assim como ter um número mais elevado de pessoas em casa, seja marido, esposa ou filhos são particularidades sociais que estamos vivendo nesta onda de pandemia do Coronavírus no Brasil e no mundo e que nos remetem à desafios importantes no equilíbrio mente-corpo e na estabilidade da saúde mental.

Baseado nestas premissas considero que a aplicação do Mindfulness (Meditação e Filosofia de Atenção Plena) na perspectiva específica do Mindful Eating, isto é, o Comer Consciente, possibilita um retreinamento na mente, ressignificando nosso circuito de pensamentos, crenças e atitudes na forma como nos relacionamos com a vida, indo (muito) além do momento da refeição em si.

Nesse sentido, elenco para você quatro benefícios do Mindful Eating que impactam diretamente na manutenção da Saúde Mental durante a pandemia do Coronavírus.

Mindful Eating gera autocuidado:

Reservar uma das refeições do dia para realizar o Comer Consciente, preparar a refeição com esmero e carinho pra si próprio e desfrutar deste momento de alimentação de forma plena e altamente experiencial.

Em um primeiro plano, achamos que estas atitudes beneficiam somente a saúde mental e física, mas também, afagam e enobrecem a alma, caracterizando-se em um momento de "passaporte para dentro de si próprio".

Mindful Eating desperta Autoconhecimento:

Essa referida Autoconexão nos revela partículas do nosso ser, que possivelmente jamais foram exploradas!

O emprego da Atenção Plena na Alimentação faz com que tenhamos uma percepção mais profunda de imputs sensoriais que passaram despercebidos pela mente.

A salivação que temos em cada ato de levar o talher e o conteúdo da comida à boca, ou, até mesmo, perceber sabores secundários e/ou terciários ao longo da refeição, seja daquela salada ou do suco de laranja.

É como se estivesse observando via microscópio uma das tarefas mais vitais para manter-se vivo: o ato de nutrir-se.

Mindful Eating Possibilita Autocontrole:

Será que você está realmente com fome orgânica ou somente com vontade de mastigar algo?

O estresse crônico, a ansiedade e os desequilíbrios sócio-econômicos trazidos pela pandemia do Coronavírus acentuam gatilhos de escape e somatização de irritações e agitações depositadas no prato da refeição, reduzindo a capacidade que temos de realizar esta pergunta dentro do nosso corpo.

Pouco a pouco, conforme vamos nos alimentando, concentramos no momento presente e vivenciando plenamente cada garfada, reestabelecemos os mecanismos de autocontrole no cérebro consciente e de discernimento das atitudes que tomamos.

Mindful Eating proporciona Felicidade:

A soma do Autocuidado, Autoconhecimento e Autocontrole resulta em sensações potencialmente prazerosas de plenitude existencial que são desfrutadas no ato da refeição em si, e perduram por mais duas ou três horas após a ingestão alimentar.

Essa propagação hedonística, isto é, circulação de sensações de felicidade para os sistemas corporais, gera para ser "um estar na sua melhor versão", onde somos capazes de silenciar a mente, adormecer o corpo e engrandecer o espírito.

Que tal realizar a prática do Mindful Eating com o áudio "experiência da Mastigação" e logo após a experiência, realizar uma observação desses quatro benefícios.

Link para o áudio "Experiência da Mastigação".

