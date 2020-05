O significado dos planetas no Mapa Astral

Você sempre se deparou com várias informações sobre planetas no Mapa Astral e nunca realmente entendeu o que eles significavam? Pois bem, juntamos aqui todos eles para te ajudar nas suas próximas leituras!

Veja os significados dos planetas no Mapa Astral

Sol no Mapa Astral

O Sol no Mapa Astral indica a área da vida através da qual você desperta maior consciência sobre quem é e qual o seu papel no mundo. Também é possível entender melhor seus sentimentos e desejos. A posição do Sol no Mapa Astral por Casa Astrológica revela em qual área da vida você tem maior consciência.

Lua no Mapa Astral

A Lua no Mapa Astral é associada ao feminino, ao lar, a família, as raízes, a pátria, a memória. No corpo ela rege o estômago, a região peitoral, o útero e as emoções. Além disso, a Lua também é relacionada à alimentação. A posição da Lua no seu Mapa Astral revela como você lida com sua sensibilidade e as reações emotivas que você tem.

Mercúrio no Mapa Astral

Mercúrio no Mapa Astral está relacionado a tudo que envolve o raciocínio e a inteligência humana. Ele mostra a forma com que você se expressa, se comunica e aprende. De acordo com a Casas que ele se posiciona, é possível descobrir as habilidades mentais de cada um.

Vênus no Mapa Astral

É o planeta da beleza, o planeta do amor. No Mapa Astral ele sugere como cada pessoa seduz, sua forma de lidar com o amor, seus gostos e prazeres. Mostra onde se encontra os valores que você dá às coisas e às pessoas, como você enxerga o belo.

Marte no Mapa Astral

Marte representa a nossa forma de agir, nossa força, onde manifestamos iniciativa e também nossa sexualidade e desejo. Basicamente, ele mostra o nosso espírito de luta. Sua posição revela como agimos na hora da conquista.

Júpiter no Mapa Astral

Esse planeta revela caminhos. Júpiter representa a sua busca pela felicidade emocional e espiritual. Ele é relacionado diretamente a oportunidades, crescimento pessoal e objetivo de vida.

Saturno no Mapa Astral

Saturno é a representação das suas inseguranças, suas dificuldades, seus medos. Mas ao mesmo tempo, ele sugere lições e aprendizado. Onde quer que Saturno esteja no seu Mapa, ali você vai buscar por excelência. Junto disso, ele mostra seu poder de determinação.

Urano no Mapa Astral

Muitos dizem que Urano representa a liberdade e a independência. E é verdade, mas talvez não da maneira como geralmente se pensa. A independência representada pelo planeta é a independência daquilo que está estabelecido como norma social, que é ditado externamente por valores outros que não os do próprio individuo.

Seu compromisso com a liberdade, por outro lado, não significa necessariamente estar sozinho, mas a liberdade de ser ou não ser (casado, separado, solteiro, “ficante”, homo, hetero, religioso, ateu, etc). O problema de Urano é com o excesso de individualidade, que pode se transformar em egoísmo.

Netuno no Mapa Astral

Este planeta representa as relações com a espiritualidade e a autoilusão. A posição de Netuno por Casa Astrológica sinaliza em quais circunstâncias você tende a ficar mais vulnerável a se iludir.

Plutão no Mapa Astral

Plutão literalmente te convida a se perguntar "Eu sei quem sou?". É um planeta que mostra nossas fraquezas e onde temos mais medo de mudar, a fim de nos deixar mais fortes para isso. Ele vai te mostrar a existência de um poder maior.

