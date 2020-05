Marte em Peixes pede cuidado com a pandemia

Às 01h17min de 13 de maio começa o trânsito de Marte em Peixes, que vai até 27 de junho de 2020. O último signo do Zodíaco pertence ao elemento Água, o que põe a razão de lado e acaba atribuindo carga mais instintiva e emocional às atitudes e ações, governadas por Marte.

Em um trânsito de Marte em Peixes, o humor, representado pela Água, caminha lado a lado com a força interior, ligada a Marte, ora nos levando à desorganização, desatenção, preguiça, necessidade de espera, paciência ou contemplação, ora nos ajudando, a partir de inspiração interna e do surgimento do “fluxo certo”, a tentar e conseguir concretizar sonhos e projetos.

Peixes tem a ver diretamente com marés, e assim, possivelmente, vão caminhar nossas ações de meados de maio até o final de junho. De maré em maré.

Seguem as dicas para você tirar o melhor proveito deste trânsito, e, só para usar uma metáfora pisciana, “remar a favor”, ao invés de se forçar algo que não vai funcionar bem agora. Este artigo também contempla o papel de Marte na questão da pandemia mundial do coronavírus.

Marte em Peixes e a pandemia de coronavírus

Nesse momento em que vivemos a pandemia do coronavírus e suas consequências, o trânsito de Marte em Peixes é um posicionamento perigoso, pois o alastramento da pandemia para além da China foi a partir da época em que Marte fez aspecto tenso com Netuno, o regente de Peixes, no final de janeiro e início de fevereiro.

Portanto, seria recomendável não facilitar, já que Peixes e Netuno tem diretamente a ver com ações virais que se propagam. Tenha atenção às seguintes datas:

De 20 a 30/05 – Marte faz sextil com Urano

Esse aspecto pode indicar potencial para soluções interessantes para a pandemia, e aumento geral de criatividade e inventividade. Esta é uma combinação estimulante e que liberta.

De 27/05 a 16/06, Sol, Vênus e Marte vão estar em tensão

Estes aspectos trazem aumento de irritabilidade, polarizações e de discordâncias, por isso deve-se evitar provocações e brigas que só desgastem. Pode ser que casais mais “intensos” possam brigar mais por estes dias, ou ter mais divergências.

Se você já vivencia algum tipo de contexto tenso, como, por exemplo, quem tem um familiar ou cônjuge agressivo, mora em um zona de risco, cuide-se, pois o momento é de aumento de violência e/ou situações tensas.

Também é preciso atentar para não se machucar, pois há mais propensão a acidentes, febres, subidas de pressão arterial e sintomas ligados a estados interiores inflamados. Correrias, atos de agressividade e emergências aumentam por estes dias.

E, no contexto político, é um estado de fervura e divergência, com muito atrito e disputa e baixa disposição de conciliação e entendimento. Grandes polêmicas podem surgir aqui.

De 8 a 18/06 há conjunção de Marte com Netuno

Se a curva da pandemia não estiver descendente, e medidas não forem tomadas, entre 8 a 18/06, uma conjunção de Marte com Netuno inclina a sério aumento de potencial de contaminação e perda de controle.

É tipicamente um aspecto de baixa imunidade, algo complicado para o momento em que vivemos, por isto, não facilite no mês de junho nas medidas preventivas.

Outra coisa que tem de ser entendida é que a ação não é tão controlável quando ocorre este aspecto no céu. Tudo fica sujeito a atrasos e imprevistos de ordem maior. Portanto, se você está pensando em algum começo (algo ligado a Marte), que tenha que ser preciso e eficiente, por estes dias vai ser mais difícil, com mais chance de falhas e interferências de ordem maior.

De 14 a 24/06, Marte faz aspecto favorável com Plutão e com Júpiter

Note que se a data se sobrepõe um pouco com a do aspecto anterior, então os aspectos funcionam simultaneamente. Algumas pessoas vão estar com a imunidade muito baixa entre 8 a 18/06, como foi dito anteriormente, mas outras, que estiverem com o vírus, podem conseguir reagir por volta do dia 14, com Marte em sextil com Plutão e com Júpiter, aspectos que ajudam na recuperação, prognósticos favoráveis e força.

Países que tiverem em curva descendente de contaminação podem começar a ter certa melhora por volta do dia 21/06, quando ocorre uma Lua Nova.

Na vida, pessoal, profissional e produtiva, é uma combinação de retomada, recuperação e otimismo, depois de uma fase mais desorganizada, lenta e empacada de Marte com Netuno.

Sexo com Marte em Peixes pede mais imaginação e criatividade

Sexo é assunto de Marte. Quando Marte transita por Peixes, recomenda-se que o sexo tenha um lado mais lúdico e ligado a fantasia, criando um clima especial. E também mais tranquilo, sem correria, e, para tanto, é preciso saber criar os já mencionados intervalos piscianos.

Para quem tem filhos, como Peixes é adaptável, descubra a hora em que é possível usufruir de mais tranquilidade e privacidade.

Pausas, descanso e ócio criativo com Marte em Peixes

Ócio criativo é uma ideia inovadora, desenvolvida por volta do ano 2000, pelo sociólogo italiano Domenico de Masi. Segundo o estudioso, o futuro do trabalho na sociedade pós-industrial estaria marcado pela união entre estudo e lazer. Há quem pense, porém, que o ócio criativo não passe de uma desculpa para ficar à toa, relaxado e despreocupado. Contudo, o trânsito de Marte em Peixes vem para fazer dessa “desculpa” uma necessidade.

Lembre-se de que repouso e intervalos trazem força e preparam a mente e o corpo para trabalhar com mais afinco depois deles. Assim, pense em fazer algumas pausas.

Muita gente, desde que iniciou o isolamento social, acabou emendando os dias da semana e os finais de semana, mas o descanso continua sendo importante para o corpo e a mente. Vale até pensar em férias de alguns dias, pois muita gente continuou trabalhando intensamente em casa desde o isolamento social.

Para algumas pessoas, não estranhe se precisar dormir melhor ou um pouco mais, pois também é uma forma tipicamente pisciana de recarregar baterias. Se estiver com problemas de sono, por sua vez, vale a pena tentar focar para ter uma melhora, já que a sua energia como um todo (Marte) vai subir se conseguir regular isto.

Atividades físicas que combinam com Marte em Peixes

Via de regra, Marte em Peixes não curte atividades físicas mais rígidas ou mecanizadas. Claro que isso também deve ser adaptado para cada pessoa. Contudo, considerando o isolamento imposto pela pandemia, pode ser que você vá render mais se fizer uma atividade física ouvindo música ou vendo um vídeo, ou dançando para queimar calorias, do que algo mais padronizado.

Yoga e exercícios de flexibilidade também combinam com este posicionamento. E, para quem tem a sorte de ter uma piscina em casa, a natação e a hidroginástica também têm a ver com o posicionamento.

Quando a intuição aponta o melhor caminho

A intuição apurada, seguir o fluxo e as coincidências são outros personagens importantes de Marte em Peixes. Sabe quando acontece aquela "transmissão de pensamento", em que pensamos em alguém e essa pessoa nos telefona logo em seguida? Ou estamos com uma ideia de propor uma parceria para alguém e a pessoa em questão entra em contato?

Surpresas desse tipo são comuns quando Marte está em Peixes, assim como os alertas dados pela intuição quanto a não fazer algo agora ou não seguir por determinado caminho. A ação deve ser permeada por intuição, atributo pisciano por excelência, por isto dê um espaço para ela até o final de junho.

Assim, se está notando que algo não flui, dê um tempo e retome depois. A ação, quando Marte está em Peixes, é mais indireta e sinuosa. Quando Marte ingressar em Áries, onde vai passar incríveis 6 meses (um recorde para um trânsito de Marte), possivelmente a abordagem vai ser mais direta, no melhor e no pior disso, pois é um posicionamento mais enérgico e decidido.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]