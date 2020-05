Previsões astrológicas até 3 de maio de 2020

Sol e Mercúrio fazem aspecto com Urano, trazendo potencial de novos caminhos, ideias, projetos criativos e inovadores e saídas inovadoras. Mas não é só isso! juntos, também simbolizam, nas previsões para a semana, guinadas, viradas, nervosismo, rupturas e notícias surpreendentes, – e, talvez, até chocantes!

O dia a dia pode ficar mais sujeito a empecilhos e imprevistos porque Mercúrio também quadra Saturno até quinta-feira (30). Questões ligadas ao trabalho podem preocupar e serem cansativas.

Nesta semana, Vênus vai começar um longo trânsito com Netuno, que vai durar um mês, e que pode trazer muitas ilusões e situações enganosas – e até decepcionantes – em parcerias, finanças e relacionamentos. Este aspecto vai ser abordado na live do dia 30/4 sobre o Céu Astrológico de Maio, às 20h, no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter do Personare.

As previsões para a semana de 27 de abril a 3 de maio de 2020 foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também as previsões particulares para a sua vida consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Previsões para a semana mostram potencial de rupturas

Até quarta-feira (29) a conjunção do Sol com Urano está atuando. Presente desde a semana passada, esse aspecto traz tendência de novos caminhos e situações inesperadas.

É uma combinação com potencial de situações rápidas e surpreendentes, de modo que qualquer circunstância que esteja por um fio – de saúde, parceria ou outra – pode ter clima de maior radicalização, com chance de finalizações abruptas, como se viu no cenário político brasileiro na semana passada.

O lado positivo da combinação é maior vitalidade para novos projetos, atitudes e direções, dentro do contexto uma Lua Nova taurina bastante prática que começou na semana passada, e com tendências que vão durar até 22/05.

Sol/Urano também tende a trazer mais agitação e aceleração, o que, em alguns casos, pode gerar mais impaciência, nervosismo, insônia, e também necessidade de estímulo e de um pouco de quebra na rotina. Atenção, porém, para não deixar a impulsividade rolar em excesso, com você se colocando em risco ou se prejudicando de algum modo.

Mercúrio em Touro: plano mental mais ligado a fatos concretos

Em Áries desde 11/04, Mercúrio, o planeta da mente e da comunicação, ingressa em Touro nesta segunda-feira (27), transitando por este signo até 11/05.

E qual vai ser a diferença? O pensamento, que esteve mais dinâmico e assertivo em Áries, bem como a fala (na qual se pode também ter cometido excessos por se ser muito direto), passa a ser mais avaliativo e metódico.

Touro faz perguntas como: quem disse isto, tem autoridade para dizer, qual o embasamento? A mente também tende a ser mais cautelosa e focada em assuntos práticos, como o que se tem de fazer, produzir, e questões financeiras.

Do lado negativo, que qualquer trânsito tem, há mais teimosia e menos abertura para considerar outros pontos de vista, já que Touro é um signo pertencente ao ritmo Fixo. Assim, não vai adiantar perder muito tempo tentando convencer se o outro se mantiver meio reticente e cético, a menos que se tragam fatos concretos que possam provar o contrário.

Do lado positivo, a fala tende a ser mais afetuosa, e com mais tato e diplomacia do que o trânsito anterior. Uma única exceção é quando Mercúrio ficar conjunto a Urano, como se vai ver a seguir.

Previsões para a semana indicam dia a dia com obstáculos e surpresas

Além de ser o planeta da comunicação, Mercúrio rege todas as questões ligadas ao dia a dia, e faz aspecto tenso Saturno até quinta-feira (30), e, de quarta-feira (29) em diante, faz conjunção com Urano. O que isto pode significar?

Na interação com Saturno, pode haver preocupações e potencial de pessimismo nos pensamentos. Outra possibilidade é que mais coisas do dia a dia travem, como sistemas, ou fiquem mais lentas.

Como Mercúrio vai interagir com Urano a partir da metade da semana, esses travamentos podem acontecer de forma brusca e inesperada. Mercúrio/Urano também pode trazer alterações na rotina, então não surpreenda se o combinado for descombinado na última hora.

Esta também é uma combinação de pensamento acelerado, tanto para novas ideias, o que é ótimo, já que podem ser apresentadas inovações práticas bem interessantes (e vai ser favorável se abrir a elas), como para agitação mental, como a famosa mente que não para de pensar.

Pode haver surgimento de notícias que surpreendam ou choquem e há potencial de acidentes e situações inesperadas envolvendo deslocamentos. A comunicação, durante estes dias, tende a ser mais direta e abrupta, mas também mais criativa. Escolha como usar o potencial.

Se você precisa mudar a sua cabeça em relação a algo, este pode ser um momento interessante para uma palestra, terapia ou curso com este objetivo.

Vênus e Marte: bom entendimento e química no ar

Esta é a última semana com Vênus e Marte boa sinergia. Este contato favorece a atração e a química, seja para comprometidos ou solteiros. Vênus e Marte são os arquétipos do feminino e do masculino, da sensualidade e da sexualidade. Charme e atitude se misturam agora em doses iguais.

Solteiros , que podem não se conhecer pessoalmente por conta do isolamento social, podem paquerar bastante por aplicativo e conhecer pessoas interessantes.

, que podem não se conhecer pessoalmente por conta do isolamento social, podem e conhecer pessoas interessantes. Comprometidos podem reacender a química e se entender melhor sobre tarefas e atividades. Bem usado, este trígono ajuda a convergir para objetivos, especialmente em qualquer coisa em que a comunicação possa ser um elemento-chave, já que ocorre em signos de Ar, relacionados com isto.

Vênus/Netuno: atenção com delírios, carências e fake news

Nesta segunda-feira (27/04) começa a quadratura Vênus/Netuno, que vai ficar presente durante um mês inteiro, portanto, é bom conhecer as tendências. A principal característica dela é a de criar “pegadinhas” e coisas que podem ser ilusórias. Confira algumas situações ela poderá aparecer mais.

Na paquera, você não precisa desconfiar de tudo, mas também não saia confiando já de cara. Deixe uma margem para a dúvida e observação. O motivo disso é que pode haver mentiras, situações ocultas ou, mesmo excesso de idealização, que é quando nós mesmos nos enganamos a respeito de quem o outro é e/ou do que ele deseja ter conosco.

Parcerias também precisarão ser avaliadas, pois, de alguma forma, podem não cumprir o que prometem no futuro. Seria melhor começá-las somente em julho.

Compromissos podem furar, por qualquer motivo, como a videoconferência que você ia fazer com um(a) amigo(a). Nada está sólido e certo com este aspecto no ar.

Aumente o cuidado com compras e investimentos, pois vai ser mais fácil errar, seja na escolha, no preço ou qualquer outro ponto. Sabe quando você tem um impulso de comprar algo que, no fundo, sabe que não vai usar? Propagandas enganosas também vão se alastrar por estes dias.

Nesta fase, ficamos mais sensíveis e idealistas. Use bem isto, para se conectar com arte e beleza, mas evite embarcar em coisas que podem ser verdadeiras “viagens”, que estão mais no plano da fantasia do que no da realidade.

Talvez você fique mais sensível no seu relacionamento, com desejo que o outro tenha mais tato e delicadeza. Converse com sobre isto, mas procurando uma via construtiva, e analisando, também, se você não está esperando algo que, no fundo, não é um traço natural daquela pessoa.

Pode ser, também, que emerjam mais carências e fantasias. Você pode lembrar do(a) primeiro(a) namorado(a) que teve ou ele(a) pode te escrever, mas cuidado para a fantasia não ser melhor do que a realidade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

