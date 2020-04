Como usar florais para ansiedade, medo e solidão

Estamos vivendo, em todo o mundo, algo único que exige isolamento e maiores cuidados com a saúde. Como lidar com os sentimentos incômodos que surgem? Neste artigo, vamos falar sobre como usar florais para ansiedade, medo, solidão e até para quando o desespero aparecer.

Então, comece observando a si mesmo. Como você reage perante uma enfermidade ou algo inesperado que acontece na sua vida? Como no momento atual, em que as pessoas foram pegas de surpresa.

De uma hora para outra, não podem sair, precisam ficar em isolamento social. Algumas estão sem trabalho ou trabalhando em casa, outras tendo que lidar com atividades que antes eram de competência de outra pessoa, como cuidar da própria casa.

Não estar acostumada a ficar em casa e trabalhar, cuidar dos filhos e administrar uma série de ações que antes dividia com a empregada ou com a creche, como lidar com tudo isso?

São muitas situações que podem ser encaradas por uns como pequenas férias, por outros com desespero pela perda de emprego, por outros como um momento para colocar cursos e estudos em dia.

Dentro de uma mesma casa as pessoas podem encarar de forma diferente, de acordo com seu temperamento e humor. Inicialmente, pode ser tranquilo, mas com o passar do tempo podem se agravar as sensações com relação ao que está acontecendo.

Como os florais podem ser aliados nesse momento?

Existem vários sistemas de florais no Brasil e no mundo. Os que irei citar aqui são do Sistema Florais de Bach.

Inicialmente as pessoas podem tomar o floral que chamamos de emergencial. Todos os sistemas florais têm o seu. O mais fácil de encontrar em farmácias de manipulação é o Rescue, dos Florais de Bach.

É uma fórmula que ajuda a lidar com momentos de trauma seja físico ou emocional. Dependendo da situação, aconselha-se a tomar quatro gotas, quatro vezes ao dia, durante um mês, ou mais.

Porém, é aconselhável consultar um terapeuta floral para indicar fórmulas de acordo com o que a pessoa está vivenciando com mais propriedade.

Os florais agem num campo sutil despertando virtudes de acordo com o que estamos precisando lidar.

No sistema Florais de Bach são 38 essências distribuídas em sete grupos de acordo com nosso estado mental para encarar as situações que estamos vivenciando.

Cada grupo tem determinados florais por afinidade. Citarei alguns que podem ser úteis nesse momento:

Florais para lidar com o medo

No momento atual, vários tipos de medos podem assombrar a sua mente. Quando for algo específico, como medo de perder o emprego ou que sua casa seja assaltada, o floral indicado é Mimulus.

Se você tem a sensação de pânico, com falta de ar de desespero pela situação atual o floral é o Rock Rose.

Se você tem receio de perder o controle por estar confinado, Cherry Plum pode ser a resposta.

Se a sua preocupação é com os entes queridos que estão longe de você devido ao isolamento social, então precisa de Red Chestnut.

Florais para viver o presente

Com tantas informações alarmantes, notícias falsas (fake news) e o isolamento em si, a mente começa a surtar de tantos pensamentos repetitivos e negativos que você até tem dificuldade para dormir. Se isso ocorre com você, então precisa de White chestnut para clarear a mente.

Se você sente saudade da sua vida antes do isolamento e fica se lamentando o tempo todo de forma saudosista, precisa libertar-se dessa sensação angustiante com Honeysuckle.

Ao passar tantos dias em casa, você pode se sentir apático precisando de injeção de vibração e ânimo, use o Wild Rose.

Se você está sentindo tristeza profunda e melancolia sem fim, então o Mustard poderá te ajudar a ter mais alegria.

Caso esteja se sentindo sem forças e esgotado, principalmente se precisa trabalhar, como na área de saúde, por exemplo, o que poderá te ajudar de forma revitalizadora é o Olive.

Florais para superar a solidão

Precisa de uma dose extra de paciência, por achar que tudo está lento demais, gostaria de ter uma solução imediata para tudo que está acontecendo? A convivência mais próxima com os familiares confinados está difícil? Impatiens pode auxiliar nesse momento.

Está com dificuldade de ficar isolado, por estar acostumado a receber e dar muita atenção? Nesse caso, o Heather pode ser o caminho.

Florais para momentos de desespero

Se você trabalha na área da saúde, segurança ou qualquer outro serviço que está funcionando nesse momento, Elm vai dar força para mostrar que você é excelente cumpridor da sua missão.

Já para aqueles que não se acham capazes de cumprir suas atividades, Larch ajuda a resgatar a virtude da autoconfiança.

Para você que está doente ou que sente-se traumatizado por tudo que está acontecendo, Star Of Bethlehem vai lhe trazer o consolo para suportar a dor tanto emocional quanto física, se estiver sentindo.

Florais para pessoas controladoras

O isolamento social aumentou o tempo de convívio e a proximidade com a família, o que pode gerar conflitos se os ânimos não forem administrados. Se você tem um perfil intolerante e vive implicando com toda e qualquer atitude das pessoas na casa, Beech pode ajudar a ser mais tolerante.

Se o seu caso é o excesso de autoridade, procure ser um líder ao invés de um chefe mandão. O Vine pode ajudar nessa missão.

Não é o momento de fanatismo. É importante confiar na ciência e nas autoridades de saúde que estão nos orientando nesse momento e o Vervain pode te ajudar com seu grande entusiasmo.

Se a pessoa com quem você tem um relacionamento precisa sair para trabalhar e você sente ciúme por ficar em casa, o Chicory é o que você necessita para perceber que é amado e não precisa ser tão possessivo com seus entes queridos.

Florais para quando a sensibilidade estiver em alta

Todos nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade e o Walnut é o floral que vai nos ajudar a passar por essas mudanças tão inesperadas.

Não se revolte, entenda que o amor universal é a força mais poderosa do mundo e Holly será seu aliado para acalmar seu coração nesse momento.

Com Agrimory essa tormenta mental poderá passar e a paz interior alcançar.

Florais para momentos de insegurança

Você está se sentindo desanimado diante das dificuldades? Então precisa voltar a acreditar e Gentian pode te ajudar.

Não perca a esperança, é uma fase e Gorse é um floral para despertar isso em você.

E para não ter dúvida se deve sair ou ficar em casa, que é a melhor opção, Scleranthus é ideal. Ele serve para esses momentos que ficamos em dúvida entre duas decisões a serem tomadas.

Descubra a fórmula mais indicada para você

O ideal seria que nós nos conhecêssemos a ponto de perceber conscientemente como reagimos ao mundo para formularmos a receita dos florais. A questão é que muitas vezes olhamos o superficial e não o que está no interior, o que está causando aquela reação.

Como se fosse uma grande cebola cheia de camadas. Vemos a reação externa, mas não percebemos que ela é resultado de algo ainda inconsciente aos nossos olhos e que um olhar mais cuidadoso e atento pode perceber.

Sou terapeuta floral há 13 anos e nesse período peculiar estou à disposição para ajudar de forma voluntária e gratuita. Entre em contato comigo pelo e-mail [email protected] e poderei ajudar indicando uma fórmula floral para você nesse momento.

Os florais agem de maneira sutil com grande efeito sobre nossa saúde. É uma das terapias integrativas e complementares no SUS (Sistema Único de Saúde) desde 2018 e pode ser utilizada em conjunto com qualquer outro tratamento médico sem contraindicação.

Ela complementa a ação trabalhando no nosso corpo sutil o que potencializa qualquer tratamento médico.

O ideal é a pessoa consultar um terapeuta floral que a partir de sua experiência e conhecimento indicará a fórmula floral que melhor se adeque a suas necessidades.

Como já dizia Dr. Bach, idealizador do sistema floral como o conhecemos, o floral não trata a doença e, sim, a pessoa, que é única, e cada uma reage de forma diferente às várias situações da vida.

Andrea Leandro

Profissional certificada pelo Selo Casa Saudável, administradora e consultora em Harmonização de Espaços. Utiliza em seu trabalho técnicas como Geobiologia, Feng Shui, Reiki, Lótus Sagrada e Florais.

[email protected]