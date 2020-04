Tudo sobre o signo de Touro

O signo de Touro é o segundo do Zodíaco e o primeiro do Elemento Terra. Regido por Vênus, com exaltação da Lua, representa a força da vida na sua plenitude.

O símbolo de Touro é associado a plenitude e resistência. Traduz a ideia de grande força de trabalho e do apuro de todos os sentidos, principalmente do instinto de conservação, de sensualidade e de enorme vocação para os prazeres da vida.

Signo de Touro

Elemento: Terra

Planeta regente: Vênus;

Cores: tons claros de verde, azul e rosa

Flores e aromas: papoula, rosa, jasmim, almíscar, lótus, sândalo, lírio, magnólia, verbena, hortênsia, açucena e camélia

Pedras: esmeralda, safira clara, pérola, berilo, turmalina verde, coral rosa e água-marinha

Signo de Touro: data

21 de abril a 21 de maio. (O dia em que um signo inicia ou termina pode sofrer variações anualmente. Entenda aqui )

) Em 2020, o Sol entra em Touro em 19 de abril, às 11h45min.

Signo de Touro e o bem-viver

O que foi iniciado em Áries é concretizado em Touro, quando a vida ganha sentido. Nesse setor busca-se essencialmente:

O amor em todas as formas de relacionamento

A beleza e o sentido estético

O conforto e o dinheiro

A paz interior, a saúde e o equilíbrio das emoções

Tem como necessidade fundamental: o princípio do prazer em, todas as suas variantes e em todos os momentos

Fiel ao princípio do prazer, que é a “religião” taurina, seus cinco sentidos têm que ser atendidos satisfatoriamente:

Visão: Se não houver beleza natural, inata, tem que ser acrescentada, adquirida ou cultivada. O aspecto visual atrativo é, para Touro, de profunda importância.

Tato: Ele prefere sempre o leve, o macio, o suave ao toque e tudo o que oferece textura agradável;tecidos como seda, veludo, cetim, e peles são os favoritos de sua grande sensibilidade tátil.

Audição: Sua opção é sempre ouvir os sons graves e aveludados das belas harmonias, e isso o torna grande apreciador de músicas melodiosas. A voz é um especial elemento de sedução.

Olfato: Neste item, há uma verdadeira exigência! Por isso a indústria de perfumes tem em Touro um de seus maiores consumidores.

Neste item, há uma verdadeira exigência! Por isso a indústria de perfumes tem em Touro um de seus maiores consumidores. Paladar: Para Touro, os alimentos têm uma tripla função: atender ao seu apetite exigente com pratos saborosos, agradar pelo visual estético e supri-lo pelo valor nutritivo.

Signo de Touro no amor

Touro vive o amor em todas as modalidades; não sabe viver de modo diferente, por isso põe uma grande dose de amor em tudo o que faz, ou então, não faz. Só permanece numa relação se houver amor.

O amor taurino é sensual, pois demanda constantes trocas: de palavras, de gestos de carinhos e da forma mais concreta.

Cenários requintados e aprazíveis são especialidades taurinas, e para isso, ele cria atmosferas agradáveis, fazendo todo e qualquer esforço para realizar um desejo.

A sensualidade taurina é importante, mas só funciona se associada total e intimamente ao prazer do afeto.

Não se relaciona só pela sensação, precisa estar envolvido pela emoção de estar apaixonado, caso contrário se desinteressa e abandona a relação.

Signo de Touro e a gratidão

A gratidão é uma expressão típica do vocabulário taurino. A grande memória e o sentimento profundo fazem dele um ser que não esquece jamais o que foi feito por ele, seja um pequeno favor ou um grande gesto.

O taurino faz questão de expressar o seu profundo reconhecimento e a sua eterna gratidão de uma forma concreta, mas nem sempre encontra palavras para traduzir esse afeto.

Para um taurino, agradecer nunca é um ato aleatório e gratuito; ele se vincula, se interliga com a alma do outro, numa atitude reverente e revestida de certa humildade.

Signo de Touro e o dinheiro

Touro tem um sentido prático e profundo de economia. Sabe o valor real de tudo o que o interessa, por isso é um arqui-inimigo do desperdício.

Os típicos taurinos são pacientes, cautelosos negociantes, trabalhadores incansáveis, e também dedicam-se a criar estabilidade para garantir segurança.

Desde a juventude empenham-se para conseguir um trabalho sólido, em que possam economizar uma percentagem de seus ganhos.

Nada pior para Touro do que um estilo de vida aventureiro e inconsequente. Se afasta de negócios que ponham em risco seu capital e sua paz material. Jamais arrisca suas reservas a toa.

Ascendente em Touro

Quem possui ascendente em Touro, costuma ser uma pessoa estável e pacífica. Encara a vida de maneira prática, e é uma apreciadora das coisas boas, seja comida, roupas ou lugares.

Touro no ascendente não é dado a desperdícios financeiros, mas não economiza com o próprio conforto.

Como não gosta de tirar conclusões precipitadas, costuma demorar mais a reagir às coisas que vive. Adora tudo que é familiar e duradouro.

Todo mundo tem Touro no Mapa Astral

Vale lembrar que todos possuem Touro em algum setor do Mapa Astral. Logo, manifestam a qualidade do signo em alguma área da vida.

No vídeo abaixo a maior astróloga do país, Maria Eugênia de Castro, falar tudo sobre o signo de Touro e suas principais características, desmistificando alguns estereótipos comuns de uma forma bem humorada.

