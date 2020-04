Como tratar depressão e ansiedade com terapias naturais

Para tratamentos de quadros de depressão e ansiedade, bem como na busca por prevenção, não podemos ignorar os sintomas químicos e bioquímicos do corpo.

No entanto, pela metafísica da saúde, as desarmonias são originadas em nossa esfera emocional – outras advém de campos mais profundos, como questões espirituais.

Além de entender essas questões, falaremos sobre como tratar e prevenir depressão e ansiedade com terapias naturais.

O que é metafísica da saúde

A metafísica da saúde é um ramo da ciência, com enfoque analítico-filosófico que relaciona as causas e origens emocionais e espirituais com as desarmonias exoneradas pelos órgãos, o que denominamos por adoecimento.

“Meta” significa “além” e “física” se refere a “corpo”. Metafísica, portanto, quer dizer “além do físico” – uma explicação que vai além de órgãos e efeitos bioquímicos, estuda as causas anteriores às manifestações físicas, com conceitos que estariam próximos à física quântica.

Nessa linha de raciocínio, metafísica estuda os efeitos e reações do emocional diante de um futuro desalinho no corpo, além das influências espirituais e ambientais.

O corpo é, na verdade, um potencializador da consciência e é a alma quem estrutura e organiza esse corpo. Para a metafísica, a depressão é vista como uma intensa insatisfação e contrariedade ao nosso “eu”. A alma anseia por uma coisa, mas nosso corpo e células organizadoras estariam indo por outro caminho.

Partindo dessa visão, veja, a seguir, algumas formas de tratar e prevenir esse quadro com terapias naturais.

Terapias naturais para depressão

Reposição com lítio e campo espiritual

Com relação à depressão, a pessoa nunca está só. Geralmente, existem questões espirituais atreladas ao quadro clínico, irmãos que se afinam com essa frequência. Não encare isso como algo ruim.

O autor Pietro Ubaldi falava que “o mal está a serviço do bem. Inclusive, se o mal soubesse que assim o é, não o seria”.

Ou seja, tudo segue em perfeita harmonia e até mesmo as coisas que primeiramente supomos como negativas têm um propósito e razão de ser.

A primeira substância química que nosso espírito perde na aproximação de um obsessor é o lítio. E talvez por isso, a reposição com a substância mineral Carbonato de Lítio seja tão indicada na medicina alopática e em terapias tradicionais de saúde.

Plantas medicinais e o conhecimento popular

Com relação aos tratamentos com plantas medicinais, é necessário que se observe um estado mais profundo do paciente, especialmente no que se relaciona ao seu histórico de vida, como traumas, questões espirituais e demais causas que levem à desarmonia.

Além da anamnese, a pulsologia, hipnose e iridologia podem ser grandes aliadas para indicações mais precisas – inclusive de desconhecimento do próprio paciente.

Além da homeopatia, com excelentes resultados para quadros de depressão e ansiedade, plantas medicinais de conhecimento popular podem ser utilizadas, como as flores e as folhas da laranjeira.

Quando medida em hertz, a laranja e sua florada são bastante responsivas na elevação vibratória. Associo sempre a alegria de nosso povo à presença do nosso fruto tradicional, pois na fitoterapia associamos a energia das plantas ao local de origem delas.

Banhos e ingestão de bebidas com rosas brancas também são indicados no conhecimento popular para elevação vibracional – efeito no corpo que auxilia a eliminação de lítio.

Quando medida na radiestesia, a rosa branca possui vibração energética tão alta que é, inclusive, relacionada à Virgem Maria.

Outro ingrediente natural que pode ser utilizado complementarmente no tratamento de depressão e ansiedade, com diversas pesquisas científicas feitas na área acadêmica sobre o assunto é o óleo essencial de sálvia esclaréia.

De acordo com o livro “Aromaterapia para todos”, de Robert Tisserand, editora Laszlo, a sálvia esclaréia é um dos óleos essenciais com maior efeito gerador de euforia.

É preciso que se evapore no ar ou que seja utilizado em massagem, para que seus efeitos possam ser percebidos.

O óleo essencial de sálvia esclaréia auxilia na liberação de endorfina no corpo, o que auxilia tanto na prevenção como no cuidado à depressão e ansiedade.

Tratamentos junto ao campo emocional

No campo emocional – e a depressão possui forte fator ligado a este campo –, o tratamento com sistemas florais possui resultado satisfatórios.

Fazendo uma comparação entre os seres humanos e a natureza, o tronco seria o masculino, o “pai” e os galhos os “filhos”, representando a pureza e a vivacidade. As flores representam “a mãe”, o “emocional materno” presente nas árvores.

Portanto, nos momentos de angústia e desespero, recorremos ao colinho materno, com todo seu potencial de amor.

Dentro do sistema Floral Celta, o floral borago, com a flor borago officinalis é indicado para o tratamento da depressão, angústia, pânicos e medos.

A explicação racional reside no fato dos antigos guerreiros e guerreiras celtas consumirem bebidas com a flor de borago momentos antes da guerra, pois era uma flor associada à coragem, a ir em direção ao novo sem medo e conquistas.

Por isso, na cultura celta, essa flor se relaciona com esse estado emocional.

O floral de borago, na metafísica da saúde, tem relação com o pulmão e rins, além de tratamentos para síndromes do pânico, fobias, depressões e angústias.

Existe um vasto conhecimento envolvendo a flor de borago, bem como as flores que estão presentes no sistema floral celta.

