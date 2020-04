Trânsito de Mercúrio em Áries: mais assertividade na comunicação

De 11 a 27 de abril, ocorre o trânsito de Mercúrio em Áries. Na Astrologia, Mercúrio é o planeta responsável pelas questões de comunicação, pensamento, circulação, sistemas e cotidiano. Estas são as vantagens e desvantagens deste trânsito e dicas de como tirar o melhor proveito dele.

Os pontos fortes de Mercúrio em Áries

a comunicação tende a ser mais direta e espontânea;

há maior propensão para você ter clareza e objetividade em dizer o que precisa;

as decisões geralmente são tomadas com mais rapidez;áries

o dia a dia ganha agilidade e objetividade;

há inclinação maior para o surgimento de novas ideias, afinal, Áries é um criativo signo do elemento Fogo;

você pode focar mais na sua vida e nos seus projetos, podendo, inclusive fazer e produzir mais.

Atenção durante Mercúrio em Áries

observe para não ser brusco demais ou até agressivo com a comunicação

cuide para não cair na pilha de provocações que vão mais irritar do que trazer algum ganho;

tenha cuidado com impulsividade e precipitação em tirar conclusões;

a pressa excessiva pode aumentar a disposição para cometer erros;

em alguns momentos, pode haver mais irritabilidade na mente, pensamentos e comunicações (veja, a seguir, os dias em que isto é mais possível);

a paciência pode ficar mais curta, lembre-se disso ao interagir com o outro, para não extrapolar a paciência alheia (com pedidos e demandas, excesso de mensagens, etc).

Trânsitos de Mercúrio em Áries: os dias fluentes e os com desafios

Enquanto Mercúrio estiver em Áries, vai fazer alguns trânsitos. Veja quais são eles e as tendências para cada período:

Até 13/04 – um bom aspecto com Saturno propicia bom senso e maturidade para o plano mental, e também para os diálogos. Bom para colocar assuntos em ordem e para decisões de longo prazo, bem como para estudos e planejamentos.

De 15 a 21/04 – Mercúrio em ótima aliança com Marte e Vênus traz agilidade para o dia a dia, acordos e negócios. Muito bom para cursos online e todo tipo de comunicação. E ótimo para paqueras e trocas com amigos e familiares.

De 23 a 27/04 – Mercúrio em aspectos difíceis com Júpiter e Plutão pode trazer discussões mais intensas, pensamentos obsessivos, más notícias. Circular nestes dias pode ser mais perigoso. Evite entrar em conflitos ideológicos, fazer postagens polêmicas ou qualquer postura de “dono da verdade”, pois as discussões poder ser mais pesadas aqui.

A partir do dia 27/04 – Mercúrio inicia quadratura (aspecto tenso) com Saturno, o que pode trazer um pouco de sobrecarga ou preocupação no dia a dia.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Confira oito técnicas de harmonização energética para se manter calmo nesse período de isolamento.

+ Feliz ano novo astrológico! Saiba mais sobre o seu Mapa Astral do ano com a Revolução Solar.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]