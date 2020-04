Previsões de crises e tensões: a semana astrológica de 13 a 19 de abril de 2020

Desde que a pandemia do coronavírus começou, esta pode ser uma semana das mais tensas, com ameaça de crises, perdas, competições desnecessárias, retrações e medidas mais duras. É o que mostram as previsões astrológicas entre os dias 13 a 19 de abril, quando o Sol fará em difíceis aspectos com Plutão, Júpiter e Saturno.

Na vida pessoal, pode haver mais intensidade. Por isso, vai ser produtivo evitar entrar em disputas. Mercúrio favorece o diálogo, fazendo bons aspectos com Vênus e Marte neste período. E, nos relacionamentos em que não houver tendência de altercações de poder, há tendência à praticidade e ao bom entendimento.

As previsões coletivas para a semana de 13 a 19 de abril foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também as previsões para a sua vida, confira o horóscopo personalizado aqui no Personare.

Previsões de crises, tensões e disputas de poder

A tensão da semana fica por conta dos aspectos do Sol, que quadra Júpiter e Plutão de segunda (13) até o sábado (18). Esta é uma combinação que traz previsões de crises, em especial envolvendo excessos.

O cenário da pandemia do coronavírus ainda se mostra bastante crítico, no Brasil e no mundo, e o preço do relaxamento, sem que ainda exista uma medida de contenção eficiente que não o isolamento, pode começar a ser mostrado nesta semana, com aumento de contaminações, situações dramáticas e/ou mortes.

Estes aspectos também podem aparecer na vida pessoal, com a emergência de ansiedade, intensidade ou algum tipo de crise, com destaque para a terça-feira (14), quando a Lua, astro mais rápido da Astrologia, vai fazer parte da configuração.

Há chance de conflitos com figuras de autoridade, guerras de poder entre entidades, países ou pessoas, e perdas de vidas ou ligadas a trabalho. Mais cortes podem se evidenciar nesta e na próxima semana.

A combinação Sol/Júpiter/Plutão alerta para posturas arrogantes e/ou imprudentes que podem ser muito prejudiciais neste momento, levando a prejuízos ou agravando problemas. Por isso, avalie bem antes de entrar em contendas, e como lidar com situações delicadas.

A partir da sexta-feira (17), podendo ser sentido antes, o Sol também quadra Saturno. Esta combinação, que vai até o dia 24, causa certo pessimismo, retração, cansaço, frustração, preocupação, excesso de responsabilidade ou de pressões. Podem emergir dores crônicas ou algum tipo de limitação.

Sol/Saturno indica, ainda, probabilidade de medidas mais duras de autoridades. A semana tem possibilidade de tensões de poder em governos e entre países, com destituições e/ou divergências. Atos arrogantes e arbitrários tendem a ficar em evidência, gerando várias tensões.

Então, nesta semana, se prepare e não espere suavidade e sutileza. E evite piorar cenários, pois a capacidade de ter clareza e saber lidar com crises vai ser essencial.

Apesar das previsões de crises, boas notícias para o amor

Até 2 de maio, Vênus e Marte estão em boa sinergia. Este contato favorece a atração e a química, seja para comprometidos ou solteiros.

Vênus e Marte são os arquétipos do feminino e do masculino, da sensualidade e da sexualidade. Então temos uma boa época para o amor.

Mesmo que solteiros, por exemplo, que estão em quarentena por causa do isolamento social, podem paquerar por aplicativos e redes sociais e manter a chama acesa. E comprometidos podem se entender melhor em atividades e metas, bem como na parte sexual.

O aspecto também ajuda a fechar negócios e parcerias e gerir negócios. As tomadas de decisões para compras e investimentos tendem a ser rápidas, produtivas e objetivas.

Mente antenada e estimulada

Mercúrio, o planeta da mente e comunicação, também está fazendo ótimos aspectos. No início da semana, faz sextil com Saturno, o que propicia avaliação mais racional. Por isso, este é um bom momento para planejamento e organização.

E, a partir da quarta-feira (15), faz bons aspectos com Marte e Vênus, ampliando a capacidade de se comunicar, de forma objetiva e, ao mesmo tempo, persuasiva, sabendo como capturar a atenção do outro. A mente também se mantém interessada em estímulos, com ótimas ideias para ações, finanças, lazer e hobbies.

O rendimento no dia a dia também tende a ser bom, havendo agilidade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]