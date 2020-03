Guia de exercícios e meditações para controlar a ansiedade

Se você precisa de conforto, está passando por um momento que te traz estresse e você quer controlar a ansiedade que está sentindo, este guia é para você.

Desde que o isolamento social por conta do coronavírus foi recomendado ao Brasil, os especialistas da Rede Personare, em lives no Instagram, têm compartilhado exercícios de respiração e meditação.

Se você está passando por um momento delicado e sente que precisa de ajuda para lidar com o medo e a ansiedade, aproveite as experiências. O objetivo desses exercícios é te ajudar a entender esses sentimentos, sejam eles provenientes do avanço do Covid-19, ou por algo que você esteja passando.

1. Meditação de limpeza energética para momentos de medo

Nesse momento de pausa forçada, sobre o que você tem refletido? O que o medo significa na sua vida? Nesta meditação guiada, Carolina Senna te ajuda a fazer uma limpeza energética de medo, ansiedade e insegurança. Você pode fazer sentado ou deitado.

2. A aromaterapia para amenizar o medo

Quando vibramos na energia do medo baixamos nossa vibração e, consequentemente, nossa imunidade pode cair. E é quando o sistema imunológico está sensível que o organismo fica suscetível aos diferentes tipos de vírus. É o que afirma a terapeuta Solange Lima, especialista em Aromaterapia.

Por isso, é muito importante manter o pensamento positivo, vibrando sentimentos de amor, gratidão e tudo o que puder elevar nossa frequência energética, como óleos essenciais.

Conheça os óleos que podem trazer conforto para momentos de ansiedade:

Lavanda: é muito popular e pode ser usado por todas pessoas.

Cítricos, como Laranja e Mandarina: atuam para minimizar o medo e a ansiedade.

Olíbano: é um óleo sagrado que traz proteção, tanto espiritual quanto energética, podendo ser utilizado para trabalhar o medo.

Tangerina: atua para diminuir a sensação de medo e ansiedade.

O uso de óleos essenciais podem ser usados forma de:

Inalação

Spray

No travesseiro, aplicados em gotas

Misturados ao álcool em gel que você compra na farmácia

No colar aromático e como perfumes

Todos os óleos citados são seguros. Crianças e idosos devem usar doses menores do que adultos. Sempre que possível consulte uma Aromaterapeuta para sabe qual é a concentração e o tipo ideal para você e sua família.

3. Meditação para aumentar sensação de imunidade

Como aliviar o medo? A Raquel Ribeiro, especialista em ThetaHealing, nos convida a participar de uma meditação para aumentar a sensação de imunidade.

Essa meditação libera os sentimentos ruins que possam estar surgindo e que você guarda. Essa meditação funciona em mão dupla: pra você elevar a sua vibração energética e para outras pessoas, quando você intenciona para alguém específico.

Faça o exercício:

4. Como manter a calma com técnicas de respiração

Através da respiração podemos evitar ter reações para ter ações. As reações são feitas de forma automática. Quando tomamos consciência do porquê estamos agindo, paramos de reagir e começamos a agir.

E a respiração vai ajudar nesse processo. Para você respirar de forma consciente, você precisa parar e prestar atenção na respiração, e perceber como ela está, para depois mudar esse estado. Então, acompanhe o exercício que o instrutor de Yoga Fabiano Benassi ensina:

O ideal é fazer de cinco a 10 ciclos de respiração. Como é uma respiração muito simples, você pode fazer durante suas atividades diárias.

5. Como lidar com o medo de forma mais equilibrada e consciente

A postura corporal tem poder. É o que nos diz Fernando Belatto, criador do O-DGI. Por isso, nesse momento em que precisamos aprender a lidar com o medo, é importante ender o poder do corpo para reger nossas emoções para que possamos transformar o que pode ser transformado.

6. Um exercício para você fazer sempre que se sentir ansioso ou estressado

Você anda sentindo muita ansiedade ultimamente? Começou a sentir mais estresse? Que tal aprender alguns exercícios que podem te ajudar a amenizar essas sensações?

Técnicas de meditação são usadas há milênios justamente pelo motivo de conseguir mudar os estados emocionais do nosso corpo. Às vezes, simplesmente mudar a forma com que respiramos em um determinado momento pode auxiliar muito nas nossas lutas diárias!

A Mari Mel Ostermann, Naturóloga Integral e especialista dos canais Saúde e Autoconhecimento do Personare, separou alguns exercícios para você:

