Previsões astrológicas de 30 de março a 5 de abril de 2020

Vários ingredientes se mesclam nesta semana. As previsões astrológicas nos mostram que, de um lado, temos de evitar o excesso de impressionabilidade mental e ficar atentos às notícias falsas, com Mercúrio conjunto a Netuno.

Sistemas, aplicativos e Internet tendem a ficar mais falhos e suscetíveis a invasões e falsificações. Para quem estiver, porém, bem sintonizado, há boas doses de intuição e inspiração.

As relações, apesar de tudo, tendem a seguir bem durante toda a semana já que o período é marcado pela afetividade taurina. A partir da sexta-feira (03), há tendência de interesse maior por diversidade e estímulo, com Vênus ingressando em Gêmeos para um longo trânsito por este signo.

Marte conjunto a Saturno marca uma semana de contenções e restrições para vencer a batalha contra o coronavírus.

Todavia, Marte começa a fazer aspecto de tensão com Urano a partir da metade da semana, adentrando na semana seguinte, o que pode trazer surpresas, descontroles no âmbito coletivo e maior rebeldia.

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas de 30 de março a 5 de abril de 2020. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Semana de intuição em alta, mas também chance de notícias enganosas

A partir da terça-feira (01), se estendendo por uma semana, Mercúrio faz conjunção com Netuno. Esta é uma combinação com pontos fortes e fracos, vamos a eles.

No aspecto positivo, temos os seguintes fatores.

Imaginação, criatividade e intuição ampliadas.

Possibilidade de obter informações valiosas em sonhos e vivenciar coincidências.

Momento favorável para meditar, visualizar e fazer orações.

Abertura para linguagens simbólicas e imagens.

Entendimento por vias não racionais. Palavras que podem ser mais suaves e/ou compassivas.

E, no negativo, as tendências a seguir.

Dificuldades e atrasos com sistema, aplicativos e Internet. Aumento da possibilidade de ações de hackers e golpes pela Internet e por aplicativos.

Chance de erros, atrapalhos, distrações e confusões. Confira ainda mais o que fizer.

Conversas que podem ser confusas e/ou com mal-entendidos.

Hipersensibilidade mental, que é ficar muito impressionado com algo.

Notícias e informações que podem ser incorretas ou desencontradas, e que podem tomar vulto. Proliferação de fake news.

Fatos que surgirem aqui podem nunca ser totalmente esclarecidos ou ficarem na sombra e na confusão por muito tempo.

Período mais difícil para tomar decisões com clareza.

A partir de domingo (05), Mercúrio faz sextil com Júpiter e Plutão, o que traz outras energias para o plano mental, permitindo uma visão mais ampla e maior perspicácia, mesmo que algumas coisas ainda possam ficar um tanto confusas até o início da semana seguinte.

Até quarta-feira, relações com crescimento e profundidade

Até a quarta-feira (01), Vênus faz ótimos aspectos com Júpiter e Plutão, que já vêm da semana passada. Tende a haver profundidade e sensação de progresso nas relações já existentes.

Além disso, mesmo em tempos de coronarvírus, esta combinação faz algumas pessoas ficarem ligadas em oportunidades de crescimento, seja durante o isolamento ou depois dele.

Algumas pessoas também podem estar se saindo bem no trabalho, em home office, com bons resultados.

Sexta-feira com Vênus em Gêmeos: valorização do bate papo e estímulo

Vênus ingressa em Gêmeos na sexta-feira (03), depois de um mês de março quase que integralmente no signo de Touro.

Vênus em Touro tende a ser conservador, mantendo as relações já existentes e reforçando-as. O isolamento social do coronarvírus começou em meio a esta energia, que é bastante afetiva.

Por isto tantas pessoas se reuniram com suas famílias e procuraram desfrutar de bons momentos com boas refeições (algo bem taurino).

Já Vênus em Gêmeos traz um apelo maior para a diversidade, como conversar com pessoas com quem habitualmente não se fala tanto e fazer amizades (nem que seja através de redes sociais e cursos on line). Também sai em busca de assuntos novos e interessantes.

A habilidade para paquerar por meio das palavras fica ampliada, então, se você está solteiro(a), e ainda não dá para ver pessoalmente quem você gostaria agora, pelo menos solte a sedução nas mensagens.

E, para quem tem um par, é hora de tentar sair da rotina de alguma maneira. Se não pode sair de casa, dá para ficar ligado em uma nova série que a pessoa parceira adoraria, por exemplo. Ou fazer uma receita, aprendida pela Internet, que nunca se tentou.

Variar a rotina vai ser fundamental, bem como abrir mais espaço para a diversidade de relações. Por exemplo, bater um papo com um parente ou um amigo não tão próximo, e não só com as pessoas do seu círculo imediato.

Vênus vai ficar em Gêmeos por um longo tempo para os padrões deste planeta: até 07/08, isto porque Vênus vai retrogradar de meados de maio até o final de junho. Então vai ser bem importante entendermos a dinâmica de maior leveza e estímulo que este posicionamento pede nas relações, afetivas ou não.

Veja o que Vênus em Gêmeos não gosta:

excesso de possessividade e cobrança;

chatice;

escassez de imaginação e criatividade;

falta de interação, palavras e diálogo;

ausência de traquejo, humor e leveza.

Neste final de semana, se estendendo para a próxima, Vênus faz bons contatos com Marte e Saturno, ajudando, no plano afetivo, no erotismo e, ao mesmo tempo, na estabilidade.

Estes aspectos podem indicar um bom momento para negócios e serviços virtuais, especialmente para cursos on line, sites de notícias e redes sociais.

Isolamento social e profilaxia: a continuidade da disciplina

Marte, nesta semana, faz conjunção com Saturno. Esta não é uma combinação astrológica fácil, pois é o planeta do movimento e da aceleração (Marte) junta-se ao planeta da contenção (Saturno). Ao invés de ir em frente, é necessário parar.

Dá para ver esta temática muito forte no que tange ao combate ao coronavírus: é preciso tentar desacelerar ou estancar (Saturno) o movimento de proliferação rápida (Marte) do vírus, e, para tanto, os especialistas em infectologia têm recomendado o isolamento social, além de um protocolo de ações de higienização e profilaxia.

Isto requer disciplina e resistência à frustração para ter a liberdade (significado de Aquário, por onde passa Saturno) restringida. É um aspecto, também, de paralisação, o que se verifica tanto no isolamento como nas atividades econômicas.

Como efeito de mais uma semana em isolamento, pode haver um pouco de cansaço. Outro significado é que isolamento não esteja significando férias e relaxamento, e, sim, trabalho, outra faceta de Saturno.

Em muitos casos, está significando trabalho redobrado, com boa carga de exigência e estresse, caso de profissionais que fazem home office ou que estão desenvolvendo projetos em casa, ou, ainda, de pais que precisam gerir os estudos e a rotina dos filhos, sem o alívio de uma rotina mais variada para ambos.

Marte em Aquário: atuando com criatividade ou então com rebeldia

Em Capricórnio deste 16/02, quando a pandemia do coronavírus se ampliou, Marte ingressa em Aquário na segunda-feira (30), ficando neste signo até 13/05.

Marte em Capricórnio é disciplinado e focado. É o posicionamento do soldado ou agente policial, que faz o que precisa ser feito, ou do general, que ordena com firmeza e espera ser obedecido.

Já Marte em Aquário tem duas facetas. Uma delas é a colaboração e ação social. Se existe um arquétipo ligado a ele é o do jovem (ou da pessoa que é jovem por dentro) engajado, que quer fazer parte das ações do seu tempo.

Mas é também um posicionamento bastante rebelde e, com potencial de descontrole, o que vai ser intensificado pelo fato de fazer aspecto de tensão com o regente de Aquário, Urano, de 02 a 14/04.

Dentro do cenário da pandemia mundial, isto pode ser um descontrole e aumento de casos em países que estejam com um risco de ampliação de contaminação (como, por exemplo, tem se afigurado os Estados Unidos).

Gera incremento da imprevisibilidade, não só nesta questão, como em outras, como, por exemplo, chance de variações meteorológicas inesperadas (como fortes chuvas). As pessoas também ficam mais rebeldes e pode ser mais difícil conter determinados grupos.

Na sua vida pessoal, você pode sentir, gradativamente, mais impaciência com as restrições, visto que Marte em Aquário tem uma demanda maior por liberdade.

Mas, como tudo tem dois lados, e depende muito da postura que vamos ter, também pode indicar novos fluxos de criatividade e o nascimento interno de novos projetos para o futuro.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]