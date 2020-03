Dicas de Feng Shui para ficar bem em casa

É hora de ficar em casa. E para ficar bem nesse momento que requer isolamento social comece por aceitar a casa como ela é. Amar a casa como ela é. Agradecer a casa, considerá-la um espaço sagrado, um refúgio, um lugar que acolhe, abraça e concede estabilidade e segurança.

Passar mais tempo dentro de casa e com a casa pode ser um desafio, pois também é um relacionamento. E, assim, viver com a casa pode ser como viver com um familiar muito próximo todos os dias, todas as horas, todos os momentos.

Pode ser que os defeitos se realcem, pois haverá mais tempo para olhar e enxergar: uma pintura descascando, um quadro torto, um móvel lascado, uma torneira pingando, uma rachadura na parede, um piso manchado.

Mas, agora, nesse momento de ficar em casa, o mais importante é aceitar os defeitos e marcar um encontro com as qualidades do seu lar. Então, para cada defeito que encontrar, sugiro que você anote uma qualidade.

Para dar o exemplo, vou listar três defeitos e três qualidades da minha casa:

Defeitos Qualidade Pintura antiga Amo todas as cores de cada cômodo que estão de acordo com o Feng Shui Sofá manchado e coberto com tecidos O sol da tarde invade a sala e a varanda e é possível tomar sol no sofá Armários da cozinha estão velhos e pequenos para o momento atual Os armários acolhem e mantém protegidos os utensílios e alimentos

Você pode fazer este exercício escrevendo em um caderno ou bloco de notas.

Fique bem, fique em casa

Para conviver e se relacionar é preciso coragem, tolerância, aceitação, diálogo. E, como dialogar com a sua casa? É como se você realmente estivesse conversando com uma pessoa.

Você pode fazer perguntas ou pode mentalizar: casa querida, no que eu posso te ajudar? E pode pedir: casa eu preciso de sua ajuda, preciso de sua proteção e agradeço por você me acolher.

Aqui vão algumas dicas para te ajudar nesse caminho de aceitação da casa:

Alternar momentos de silêncio que ajudam a ouvir a casa com momentos de músicas para alegrar o ambiente.

Mudar alguns objetos de lugar. Podem ser quadros, itens de decoração, almofadas.

Cuidar das plantas. Além de regar, coloque terra e adubo, limpe as folhas com um algodão ou pano úmido com água – principalmente aquelas que costumam acumular poeira.

Montar um canto zen: vale um tapete, uma canga e algumas almofadas para meditar, ler, brincar com os filhos e/ou pets.

Andar pelos cômodos e agradecer a cada um deles pela função e acolhimento que oferecem.

O exterior reflete o interior

Podemos associar a simbologia da frase “o exterior reflete o interior” com o mundo que é o exterior e a nossa casa que é o interior.

Se agora temos esse tempo e essa oportunidade para organizar a nossa casa (nosso interior) estaremos colaborando para organizar o exterior (o mundo lá fora).

Então, vamos direcionar o tempo e a energia para essa oportunidade: organizar a casa.

Confira as dicas de organização nesse artigo:

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]