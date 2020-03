Lua Nova em Áries: os significados em tempos de isolamento social

A mensagem das previsões para a Lua Nova em Áries, que chega no 24 de março, às 6h26min, é de que vivemos um período que pede responsabilidade individual (Áries) e social (Capricórnio, signo importante nesta lunação).

Entenda neste artigo os significados do Mapa Astral desta Lua Nova em tempos de isolamento social. As tendências gerais destas previsões têm duração de 30 dias (até a próxima Lua Nova, que ocorre em 22 de abril).

Conhecer antecipadamente as temáticas que predominarão neste período para todos pode ser muito útil e revelador. Para entender também as suas tendências particulares, consulte seus trânsitos lunares personalizados no Horóscopo Personare.

Áries e Capricórnio predominam na lunação

Uma coisa chama a atenção nesta lunação é a ênfase simultânea dos signos de Áries (Sol, Lua e Ascendente) e de Capricórnio (Marte, Júpiter e Plutão). Estes signos falam de:

postura mais guerreira, vitalizada e proativa (Áries) diante de um grande desafio (o isolamento social, por exemplo), mas com maturidade (Capricórnio), já que não é momento de ser individualista (Áries em seu uso negativo);

coragem (Áries), mas dentro de limites, obedecendo às recomendações de autoridades (Capricórnio), em especial de médicos especialistas em vírus e epidemias;

grandes doses de energia (Áries) que precisam ser direcionadas com planejamento e disciplina (Capricórnio) para a criação de rotina e estrutura em tempos de isolamento social;

força e motivação (Áries), mas também paciência, resistência e resiliência (Capricórnio).

O plano profissional e das responsabilidades na Lua Nova em Áries

Uma Lua Nova em Áries fala que estamos diante de começos. Novas sementes (Áries) estão sendo plantadas agora, de coisas que vão despontar mais tarde, pois a alteração na rotina traz percepções e tendências que não aconteceriam se estivéssemos em plena atividade.

Um stellium (concentração planetária) de quatro planetas na Casa 10 sugere que este NÃO será um tempo improdutivo. Veja os possíveis significados desta concentração de planetas na Casa conhecida como sendo da carreira e da condução de objetivos.

Este momento pode ser o começo de descobertas de vocações, algo capricorniano por excelência. Crises trazem mexidas e a mexida agora é profunda (Marte/Plutão).

Muitas pessoas estarão ocupadas com teletrabalho ou home office ou então com deveres e obrigações. Muito Capricórnio na lunação não fala de um momento lúdico e de férias, e, sim, de responsabilidades, e de uma postura que tem de estar alinhada com isto.

É tempo, por exemplo, de cuidar dos pais idosos ou de gerir os filhos no meio da situação que se apresenta. E, para quem está com poucas responsabilidades, a época fala em se qualificar em cursos online e aprender. É bom ter horários e momentos para trabalho e descanso.

Portanto, não estamos com folga, e ,sim, em uma época em que é fundamental que sejamos focados, disciplinados e produtivos, como o signo da cabra montanhesa pede.

Há forte responsabilidade social envolvida na forma como cada um se porta diante da necessidade de não espalhar o vírus e também o pânico, sendo mais um momento de divulgar boas informações e auxílios, bem de acordo com o recente ingresso de Saturno em Aquário (trânsito que vai ocorrer por três meses), signo de natureza humanitária e de ajuda.

diante da impossibilidade de se realizar encontros presenciais, a vida produtiva (Saturno) vai se organizar no mundo virtual (Aquário) e, para muitos, isto vai ser uma oportunidade de lançar produtos e serviços.

Marte/Júpiter/Plutão fala de profissionais e serviços que possivelmente vão crescer (e muito) no meio desta grande crise, graças ao trabalho focado e persistente (Capricórnio) que irão ter enquanto muitos desistem e se recolhem.

Ao mesmo tempo, Marte/Júpiter/Plutão alerta para evitar todo tipo de postura de risco, pois esta é uma combinação bastante perigosa, o que ficou claro na segunda quinzena de março, quando o mundo inteiro parou porque compreendeu o risco que era continuar funcionando a pleno vapor em tempos de um vírus de alto potencial de contaminação. O risco é real.

Marte está conjunto a Saturno neste mapa de lunação, marcando um tempo de prevenção (Capricórnio), limites e retração social (Saturno em Aquário). As medidas governamentais vão continuar rigorosas para que a humanidade vença esta batalha. A competitividade, competência e grande aporte energético do Sol em Áries e de Marte em Capricórnio, dois posicionamentos astrológicos muito fortes e destacados (chamados de exaltação em Astrologia), ficarão a serviço disso.

caso tenha tido seus projetos interrompidos (algo expresso pelo fato de Marte estar conjunto a Saturno, pedindo paciência com demoras), na medida do possível, não pare! Continue a estudar ou a se ocupar e se prepare para continuar quando for possível. Capricórnio enfatizado fala em persistência, e não desistência. Interrupção não significa que não haverá retomada em um futuro de médio prazo.

Pensar em si mesmo, mas também no social

O Sol e a Lua em Áries estão conjuntos ao Ascendente do mapa de lunação. Isto, em tempos normais, poderia indicar brilhantismo pessoal e ênfase na individualidade, aumento de energia e favorecimento prática de atividade física.

Sim, isto vai continuar a ser importante, mas de outro modo, pois cada pessoa vai ter que gerir seu próprio universo: seus planos mental e emocional e sua energia.

O Mapa Astral desta Lua Nova em Áries traz força para que fortaleçamos nossa individualidade. É essencial que isto seja feito agora, pois não se sabe quanto tempo vai durar a quarentena. Você precisa, assim, acreditar em si mesmo e reforçar sua saúde, poder pessoal e autoestima.

Ao mesmo tempo, cada um de nós também vai ter as suas responsabilidades, conforme explicado no tópico anterior, dada à ênfase na Casa 10.

Amor em abril

Os ótimos aspectos de Vênus ajudam muito nos relacionamentos, dando estabilidade, o que é importante em um contexto já difícil. Assim, a tendência é de poucas brigas, separações e desentendimentos, desde que cada pessoa respeite o espaço do outro e sua individualidade (Sol e Lua em Áries). É hora de reforçar laços.

A ênfase em dois signos do ritmo Cardinal pede uma postura ativa e assertiva. Quem não fizer isso pode receber tendo lado negativo de Mercúrio e Netuno em Peixes na Casa 12. Vejas os potenciais positivos e negativos destes dois posicionamentos.

Pode haver vulnerabilidade, possibilidade de surto e colapso emocional.

Há tendência de confusão e falta de clareza no plano mental e sintomas de vitimização.

Há tendência ao negativismo na comunicação, fake news, informações erradas ou distorcidas.

Podem ocorrer mais comunicações (Mercúrio) que precisam ocorrer pelo meio virtual (Casa 12).

Existe tendência positiva para meditação, fazer visualizações, enviar energias de cura à Terra e às pessoas (sobretudo profissionais de saúde e pacientes), enviar mensagens inspiradas, fazer introspecções.

Aproveite o período para ler livros, ver filmes e estudar em recolhimento.

Portanto, termos lunação aguerrida e energizada (Sol em Áries conjunto ao Ascendente) não foi à toa. Mantenha a sua disciplina (Capricórnio) consigo mesmo (Áries), como fazer algum exercício físico (Áries) em casa e ter horários para as suas atividades (Capricórnio). Que este artigo te inspire com boas ideias e atitudes para o mês da lunação.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

