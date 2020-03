Previsões astrológicas de 23 a 29 de março de 2020

Começamos as previsões astrológicas para a semana destacando dois aspectos que estavam presentes na semana passada: Sol em sextil com Saturno, que pode nos ajudar a nos organizarmos e sermos práticos, e Mercúrio em sextil com Urano, que aumenta o volume de informações e instiga a criatividade.

Mercúrio/Urano favorece as novas ideias. Então, que tal começar um curso online, fazer lives inspiradoras e criar modernizações e iniciativas criativas para a sua vida? Podemos estar impedidos fisicamente de fazer coisas no mundo externo, mas não mentalmente e nem em termos de comunicação. Aproveitem porque há muita criatividade para o plano mental!

As interpretações astrológicas para a semana de 23 a 29 de março foram feitas considerando a quarentena que o Brasil e vários países enfrentam em razão do coronavírus. Este artigo explica o porquê de estarmos vivendo uma crise dessa proporção neste momento e traz também as previsões astrológicas para esta semana, o lado positivo e o que pode ser feito.

Semana positiva para as relações e as oportunidades

Vênus, o planeta das relações, faz ótimos aspectos nesta semana, ajudando em algo essencial em tempos de confinamento: a boa convivência. O trânsito por Touro, que vai até o início de abril, tende a estabilizar os relacionamentos e a reforçar a lealdade.

Até a quinta-feira (26), Vênus faz sextil com Netuno, uma combinação compassiva para as relações: é mais fácil perdoar, relativizar e compreender o outro.

No amor, esse aspecto tende a exercitar o romantismo entre parceiros e até entre pessoas que estão se conhecendo virtualmente. Traz, também, aumento de sensibilidade à beleza e à arte. Então, vale incluir passeios virtuais a museus, assistir séries e filmes que estejam nesta sintonia.

O sextil também inspira gestos de solidariedade. Se você pode, que tal se propor a ir no supermercado para moradores idosos? Outros gestos também contam.

Ao longo da semana, Vênus também faz bons contatos para Júpiter e Plutão, dando boas ideias para iniciativas comerciais durante a quarentena, como divulgar cursos online ou o próprio trabalho, sendo uma forma de se ocupar e também de ser útil.

A combinação também propicia alegria e animação para contatos próximos, e os aprofunda, já que a quarentena trouxe um momento para vivenciar o signo de Câncer (oposto complementar a Capricórnio, onde ocorre concentração de planetas), ligado à casa, à família e aos vínculos mais próximos. No amor, para quem estiver com o seu par, é tempo de aproximação.

Astrologia, coronavírus e as grandes tensões de agora

No artigo com as previsões para 2020, que eu escrevi para o Personare em setembro de 2019, foi explicado que este seria o ano de uma concentração planetária bastante rara: Júpiter, Saturno e Plutão. São planetas lentos que, em dois milênios, só ficaram juntos seis vezes.

O ano de 2020 é palco de vários ciclos entre planetas lentos, Júpiter/Plutão, Saturno/Plutão, Júpiter/Saturno, que marcam grandes mudanças de paradigmas, que tendem a reverberar para os próximos anos.

O coronavírus certamente faz parte do quadro destas mudanças, pois está tendo grande impacto político, entre as fronteiras e econômico. O primeiro caso da doença ocorreu próximo ao eclipse de 26/12/2019 e foi anunciada poucos dias antes do eclipse de 10/01/2020. Foi nesse período que começou a se constatar seu potencial letal para o mundo.

Quando Marte quadrou Netuno, aspecto ligado a potencial ampliado de contaminação, entre o final de janeiro e o início de fevereiro, o vírus se espalhou e a OMS decretou estado de alerta mundial.

Na segunda quinzena de março, Marte se aproximou da tensa combinação de Júpiter, Saturno e Plutão conjuntos. Esta combinação não é somente negativa. Avanços poderão se verificar nos próximos anos, pois grandes crises também trazem grandes avanços e transformações posteriores.

Contudo, neste momento, o encontro de Marte com estes planetas trouxe uma crise de proporção mundial que já era esperada e anunciada pela comunidade astrológica para 2020.

Na sequência de aspectos de Marte, temos:

14 a 25/03 – Marte conjunto a Júpiter

Júpiter é um significador de fronteiras e contexto internacional e foi neste período que diversas nações fecharam as fronteiras e medidas de quarentena começaram a ser proclamadas em vários lugares.

O lado positivo de Marte com Júpiter é que traz força e decisão para combater o avanço exponencial do vírus. Caso estas medidas não sejam tomadas, Marte/Júpiter pode significar um tremendo propagador do vírus.

18 a 27/03 – Marte conjunto a Plutão

Este aspecto é violento e agressivo e está associado a mortes. Torçamos para que as medidas que estão sendo tomadas evitem o avanço da doença. É preciso ser radical (Plutão) para erradicar (Plutão também).

26/03 a 05/04 – Marte conjunto a Saturno

Historicamente, é um aspecto de restrição, disciplina, contenção e de medidas de punição quando regras são descumpridas. Embora só esteja marcado para o dia 26/03, já estamos nesta sintonia.

02 a 12/04 – Marte em quadratura com Urano

A combinação é de imprevisibilidade. Torçamos que o coronavírus possa ser mais contido até chegar até essa data, e que prossiga a quarentena até meados de abril, pois, com Urano envolvido, é fácil perder o controle e surgir, também, grandes tensões sociais.

Saturno em Aquário até junho: entendendo o que está acontecendo

Saturno está em Capricórnio desde o final de 2017. Este é um trânsito de austeridade, medidas nem sempre populares e novas regras e organizações.

Em 2019, Saturno se aproximou de Plutão, aspecto que produz muita insegurança coletiva, que alcança o auge em 2020, com Júpiter também conjunto a estes planetas. A combinação Saturno/Plutão ocorre ciclicamente (esteve presente em 2001, quando ocorreu o ataque terrorista às Torres Gêmeas, nos EUA) e traz momentos de medo.

Entre 22/03 e 01/07, Saturno fica em Aquário, voltando novamente a este signo, de forma definitiva, somente no finalzinho de 2020. Saturno em Aquário, neste momento, significa limites (Saturno) na liberdade de ir e vir (Aquário) o que é necessário para conter o vírus.

Mas também fomenta que a sociedade se organize descentralizadamente para combater o problema. Traz consciência social maior, de que fazemos parte de um grupo, de coletividade (Aquário), e que precisamos atuar de forma inteligente (Aquário) em conjunto.

