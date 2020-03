Tudo sobre o signo de Áries

O signo de Áries é o primeiro signo do Zodíaco e o primeiro do Elemento Fogo. Quando Sol entra em Áries, começa o Ano Novo Astrológico. A coragem das afirmações e compromisso fiel com a verdade são características dos arianos.

O símbolo de Áries são os chifres do carneiro, que representam o sentido de força, poder, elevação e eminência.

Signo de Áries

Elemento: fogo

fogo Planeta regente: Marte

Marte Cores: amarelo, laranja vermelho, ocre e páprica

laranja vermelho, ocre e páprica Flores e aromas: cravo vermelho, gerânio, antúrio, bico-de-papagaio, begônia, bromélia, mirra, cravo, canela, limão

cravo vermelho, gerânio, antúrio, bico-de-papagaio, begônia, bromélia, mirra, cravo, canela, limão Pedras: granada, rodonita, coral vermelho, rubi, topázio, diamante e cornalina

Signo de Áries: data

21 de março a 21 de abril (O dia que um signo inicia ou termina pode sofrer variações anualmente. Entenda aqui )

) Em 2020, a entrada do Sol em Áries ocorre no dia 20 de março, às 00h49.

Signo de Áries: personalidade

Os arianos se destacam pela coragem de sua afirmações e de sua conduta, pela espontaneidade de suas respostas e pelo seu fiel compromisso com a verdade.

Os nativos do signo de Áries têm como missão encorajar a humanidade a vencer a inércia, fazer as coisas acontecerem, estimular cada um a realizar a sua parte, assumindo sua participação e responsabilidade.

Signo de Áries no amor

Regido por Marte, o ariano é o típico protagonista do amor à primeira vista. Vai direto ao assunto, sem rodeios, rápido e natural.

Suas atitudes são movidas pela velocidade e grande espontaneidade, mas é exigente quanto a qualidade das companhias. Só permanece no relacionamento se houver reciprocidade.

O desejo do signo de Áries é tão impaciente quanto fogoso, às vezes coincide com o amor, às vezes não. Porém, sempre quer pronta e imediata satisfação.

Devido à sua extrema sinceridade e franqueza, pode viver um relacionamento fiel e com a estabilidade de um longo casamento.

Desde que haja, entretanto, um compromisso mútuo com a verdade e respeito à liberdade individual de cada um. Afinal, não tem paciência com cenas de ciúmes repetitivas e ainda constantes reivindicações.

Signo de Áries e as amizades

Os arianos são considerados os nativos de mais fácil convivência do Zodíaco, por serem extremamente francos, sinceros e profundamente verdadeiros.

Nunca fazem o gênero fingido, dissimulado ou misterioso. Mostram-se de forma transparente, sem medo da não aceitação e desprezando rótulos e etiquetas.

Não projetam culpas nos outros, assumem os erros e acertos resultantes de suas ações e iniciativas.

Por sua natureza iminentemente ativa e não reativa, o ariano não acumula rancores nem

perde nem perde tempo com ressentimentos prolongados.

Em geral, é sempre aberto a um bom papo. Participa ativamente de uma troca de ideias de maneira interessada, ou então, quando não está disposto, retira-se.

Expressa suas opiniões num estilo direto e espontâneo, o que torna qualquer conversa um momento estimulante e enriquecedor.

Ele está sempre pronto para dar uma força ao outro, encorajando-o em qualquer situação.

Signo Áries e a liderança

A mente veloz do ariano consegue oferecer sugestões em cascata e indicar saídas para os impasses dos outros, que acham mais prático segui-lo.

A pessoa do signo de Áries tem grande iniciativa, ideias ou soluções sucessivas, pois possui fala direta e franca, de natureza descomplicada e descomplicante, de ação rápida e imediata e fácil relacionamento com todos.

O ariano sabe que a vida é uma luta constante, mas não se intimida, nem se deixa vencer.

Parte para todas as batalhas com uma vontade tão determinada, uma convicção tão poderosa e uma coragem tão inabalável que surpreende a todos e impõe a vitória.

Não hesita diante das dificuldades, não tem medo das competições. De certo modo, parece gostar de situações de confronto, que estimulam sua adrenalina e sua disposição física.

Ascendente em Áries

Os nativos com ascendente no signo de Áries são extremamente sinceros e falam o que pensam, muitas vezes sem qualquer restrição. Por causa dessa maneira de se expressar, tendem a ser vistos como pessoas poderosas.

Todo mundo tem Áries no Mapa Astral

No vídeo a seguir, a astróloga Maria Eugênia de Castro explica o significado do signo de Áries no Mapa Astral:

