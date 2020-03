Imunidade baixa? Oito posições de Yoga para fortalecer sua saúde

Você sente que está com a imunidade baixa? Ou quer fortalecer ainda mais sua imunidade para proteger sua saúde? Disponibilizo aqui alguns asanas, que são posições de Yoga, para diminuir o estresse e melhorar o sistema imunológico.

Mas antes de começar a fazer leia o artigo e lembre-se de que:

Talvez você não possa fazer alguns asanas. Se for o caso, passe para a seguinte posição.

Faça as posições de Yoga de estômago vazio.

Se você estiver grávida, essa série de Yoga não é para você.

Essa sequência foi fotografada em minha casa. Você pode praticar em qualquer cantinho da sua.

Prepare-se!

Separe o seguinte material:

Rolão ou edredom bem enrolado

Cinto

Cobertor (o mais durinho que você tiver em casa)

Almofadas

Blocos ou livros

Imunidade baixa ou alta: essa série de posições do Yoga é pra você

Material para a primeira postura:

1 – Supta Baddha Konasana

Benefícios: Aquieta a mente, acalma e alivia a ansiedade.

Como fazer: Permaneça cinco minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

2 – Janu Sirsasana

Benefícios: Traz calma e paz.

Como fazer: Permaneça cinco minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Restrição: Não faça se estiver com diarréia.

3 – Adho Mukha Svanasana

Benefícios: Incrementa a circulação para o coração e pulmões e acalma a mente.

Como fazer: Permaneça de um à dos minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Observação: Ao apoiar a testa na manta, comece o apoio da linha do cabelo em direção ao nariz, assim o pescoço fica em uma posição natural.

4 – Sarvangasana

Benefícios: Ativa a circulação sanguínea para a tireóide e paratireóides, acalma o sistema nervoso central, estimula os rins e acalma a mente.

Como fazer: Permaneça de três à cinco minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Observações: Só faça esse asana se este já fizer parte da sua prática diária

Restrições: Não faça se tiver problema no pescoço, coluna, pressão alta, glaucoma, labirintite, se for cardiopata, se estiver com enxaqueca, dor de cabeça tensional ou durante o período menstrual.

5 – Bharadvajasana

Benefícios: Ativa a circulação nos órgãos do abdômen.

Como fazer: Faça para os dois lados. Permaneça três minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Restrição: Não faça se estiver com diarréia.

6- Parivrtta Sukhasana

Benefícios: Ativa a circulação nos órgãos do abdômen, reduz o estresse, a tensão e a ansiedade.

Como fazer: Faça para os dois lados. Permaneça três minutos respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Restrição: Não faça se estiver com diarréia.

7 – Viparita Karani e suas variações

Benefícios: Acalma o sistema nervoso.

Como fazer: Permaneça de 3 à 5 minutos, em cada variação, sempre respirando pelo nariz. Inspire naturalmente e expire bem devagar.

Observação: Mantenha o queixo afastado do peito. Não achate o pescoço no chão e mantenha sua curva natural.

Restrição: Não faça durante o período menstrual.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

