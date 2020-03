Por causa da epidemia do coronavírus muitas pessoas vem me perguntando da eficácia da Aromaterapia e dos óleos essenciais para aumentar a imunidade e se proteger de vírus em geral.

Mas como podemos nos beneficiar de forma segura, usando os óleos corretamente? Quais óleos são indicados para essa prevenção?

Primeiro precisamos entender um pouco o que são vírus e o que é o coronavírus.

Os vírus são simples e pequenos, não têm células, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo o material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos.

O vírus sozinho não oferece riscos, mas tem a capacidade de se ligar a uma célula. Para se reproduzir precisa estar hospedado em alguma célula, tomando conta dela e a partir daí se espalha.

E o coronavírus?

Já o coronavírus (CoV) é uma grande família viral, conhecida desde meados dos anos 1960, que causa infecções respiratórias.

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum.

Alguns coronavírus podem causar problemas respiratórios graves, como a síndrome respiratória grave (conhecida pela sigla SARS, do inglês “Severe Acute Respiratory Syndrome”).

Estamos acompanhando muitas dicas de cuidados pelas mídias para prevenção dessa epidemia que está no mundo todo e precisamos ficar atentos, por isso deixo uma lista de óleo essenciais seguros que são antivirais.

QUATRO ÓLEOS ESSENCIAIS PARA AUMENTAR A IMUNIDADE E PROTEGER DE VÍRUS

Conheça quatro óleos essenciais que vão atacar de forma bem efetiva as células que estão encapsuladas com vírus. Todos eles podem ser utilizados no dia-a-dia:

Óleo essencial de Tea Tree (Melaleuca alternifolia)

Antifúngico, anti-infeccioso, antisséptico, antiviral, bactericida, estimula o sistema imunológico, radioprotetor.

É considerado um dos óleos essenciais mais poderosos como antiviral.

Tem papel importante como coadjuvante nos tratamentos de pacientes oncológicos (radioterapia, quimioterapia) e portadores de HIV, ajudando muito na imunidade, que fica muito debilitada com o tratamento.

Óleo essencial de Ravintsara (Cinnamomum Camphora QT Cineol)

Antiviral muito eficaz, anti-infeccioso, antibacteriano, antifúngico e estimulante imunológico, mucolítico, expectorante e neurotônico.

Muito eficaz nos problemas respiratórios principalmente se associado ao eucalipto radiata.

Óleo essencial de Tomilho QT Timol (Thymus Vulgaris)

Antibacteriano, antifúngico, antiviral, mucolítico, expectorante, broncodilatador, imunoestimulante, neurotônico.

É rico em fenóis. São soldados que ajudam a combater viroses e infecções com efeito imediato.

Óleo essencial de Eucalipto Globulus

Antibacteriano, antifúngico, antiviral, mucolítico, expectorante, descongestionante das vias respiratórias.

Como usar óleos essenciais

A melhor forma de usar os óleos é por meio da inalação pelo olfato. Para isso, o colar de Aromaterapia ou difusor pessoal pode ser a melhor opção.

Outra dica é fazer uma loção antisséptica para as mãos. Veja como:

60 ml de álcool gel

12 gotas de tea tree

Misture bem e use no dia a dia sempre para higienizar suas mãos

Lembre-se sempre que a melhor forma de utilizar os óleos essenciais é consultando um aromaterapeuta, que é o profissional que pode te ajudar na escolha dos melhores óleos para você. Muitos óleos têm contra indicações e não podem ser usados por crianças, gestantes e idosos.

