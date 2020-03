Super Lua Cheia de 9 de março de 2020. O que esperar?

Vamos começar do começo: o que é uma Super Lua Cheia? Quando temos uma Lua cheia que ocorre em seu ponto mais próximo ao planeta Terra, como essa do dia 9 de março de 2020, dizemos tratar-se de uma Super Lua, devido a proximidade dela em relação à Terra.

Ela aparecerá Cheia no céu por três dias (desde domingo de manhã até quarta de manhã), segundo a Nasa. E em 2020 teremos mais duas vezes o fenômeno da Super Lua: uma em 8 de abril (18 graus de Libra) e outra em 7 de maio (17 graus de Escorpião).

Essa também será a Lua Cheia mais próxima ao Equinócio de Outono, que ocorrerá no dia 20 de março, e que marca a entrada do Sol em Áries.

Essa lua cheia será especialmente importante porque ocorre no signo de Virgem, regido por Mercúrio. E ela ocorrerá horas antes de Mercúrio (finalmente) voltar ao seu movimento direto. Neste sentido, ela é “Super” não só pela sua proximidade da Terra, mas também porque estará alinhada à mudança de movimento de Mercúrio.

Do que fala a Lua Cheia?

Luas cheias falam de culminações ou finalizações. Então, aqui estamos à espera de resultados envolvendo expansão e crescimento, mas que só ocorrem após olharmos de frente para sonhos e ilusões que não estavam pautados na realidade. Ou, somente depois que discutirmos aspectos confusos e indefinidos daquilo que desejamos.

É importante notar que existe um conflito aqui entre o que é real e concreto (Virgem) e o que está indefinido, é um sonho ou uma ilusão (Peixes). O tema aqui é a precisão e a verdade versus os sonhos e as expectativas.

Com isso, a tendência é de que podemos ter uma revelação sobre algo que precisamos saber, e que pode terminar sendo bem favorável (afinal, Júpiter está envolvido). Em outras palavras, o rompimento do véu da ilusão deverá trazer crescimento e esperança a respeito do futuro.

No entanto, se você estiver muito apegada (o) a determinado sonho ou fantasia, o resultado pode ser chocante ou desagradável. A verdade que será entregue pelo retorno de Mercúrio ao seu movimento direto no final do dia será nua e crua.

O signo de mudança de movimento de Mercúrio é Aquário – ou seja, aqui as palavras são lógicas e racionais, sem qualquer emocionalidade. Não teremos opção: teremos que nos distanciar do ilusório e encarar as coisas como elas são.

Mas Virgem também fala de cura e de melhorias, e Mercúrio em Aquário nos oferece aquela brisa de ar fresco. Então, os seus olhos poderão ser abertos para novas possibilidades que você não tinha visualizado, tornando tudo melhor.

E as coisas continuarão melhorando à medida que você aplique aquilo que você aprende e descobre de maneira prática, viabilizando a expansão real que você busca e deseja.

É importante lembrar que essa lua cheia ocorre logo depois do encontro entre Vênus e Urano no céu. Assim, essa culminação poderá ocorrer como resultado de uma mudança súbita envolvendo finanças, valores ou relacionamentos – ou poderá disparar tais eventos.

Os significados da Super Lua Cheia para os Ascendentes

A Super Lua Cheia pode trazer revelações especiais de expansão e crescimento. Veja as tendências para cada Ascendente. Para descobrir o seu Ascendente, veja gratuitamente a versão mini do seu Mapa Astral aqui.

Áries

Questões de bastidores que vêm tratando de sua saúde, rotina ou ambiente de trabalho subliminarmente serão expostos pela Super Lua Cheia. E será aberto um canal de comunicação que permitirá entender melhor a dinâmica inconsciente da situação.

Aborde de forma clara e direta o que surgir, porque esclarecimentos a este respeito permitirão expansão futura a nível de carreira, profissão e caminho de vida.

Touro

Confusões ou indefinições envolvendo amigos ou planos/projetos para futuro poderão levá-lo a uma reação abrupta de corte em alguns relacionamentos da sua vida.

A Super Lua Cheia em virgem, ativando sua casa 5 (dos prazeres e pessoas queridas), parece indicar que você está disposto a mudanças radicais para manter a honestidade e autenticidade em sua vida.

Mantenha-se aberto ao diálogo, pois isso poderá ajudá-lo a ganhar nova perspectiva.

Gêmeos

Embora a sua imagem profissional pública esteja mais carismática, você também está mais exposto a situações que permitem mal-entendidos.

A Super Lua Cheia em Virgem pode colocar tais questões em evidência, permitindo esclarecimentos que podem trazer crescimento, inclusive financeiro.

Esteja aberto ao diálogo. O ponto de vista alheio pode ser importante dentro da reformulação de uma crença específica sua.

Câncer

Sonhos, ilusões ou expectativas envolvendo viagens, estudos superiores ou questões legais poderão ter sua validade questionadas, ou serem totalmente trazidas abaixo, por questões práticas.

Isso definirá um pouco mais as coisas para você, mas o processo poderá ser doloroso se você estiver muito investido no sonho.

Outra pessoa poderá te ajudar a crescer e a expandir, desde que você confronte a verdade, que deverá trazer questões ocultas ou psicológicas à tona.

Leão

Questões ou ilusões envolvendo intimidade, entrega ou renda compartilhada poderão ser confrontados por aspectos práticos envolvendo poder material, valores ou autoestima.

Alguém influente em seu trabalho ou rotina poderá ajudá-lo a alcançar o crescimento que deseja.

Esteja aberto para lidar com a verdade, que poderá vir através dos seus relacionamentos. De que forma este novo conhecimento pode te ajudar?

Virgem

Você pode ser confrontado com ilusões ou expectativas irrealistas a respeito de um par ou de um relacionamento importante.

Algumas verdades antes não confrontadas poderão vir à tona, e isso poderá definir os próximos passos sobre esta relação. Se for preciso abrir mão, não se preocupe: algo melhor está a caminho.

Libra

Confusões ou mal-entendidos envolvendo rotina, corpo físico ou ambiente de trabalho poderão ser revelados e esclarecidos pela Super Lua Cheia. Talvez seja preciso recorrer ao passado ou a um conhecimento intuitivo para entender melhor o que está em jogo.

De qualquer forma, aquilo que for revelado precisará ser colocado em pratos limpos. Conte com apoio de um membro da família para transformar uma situação potencialmente difícil em crescimento.

Escorpião

Ilusões e confusões envolvendo um namoro ou uma pessoa querida poderão vir à tona com a Super Lua Cheia com a ajuda de uma amiga. Isso não significa que a relação vai terminar, mas mudanças poderão ser necessárias.

Conte com o apoio de pessoas próximas, incluindo primos, irmãos ou parentes, para decidir com as coisas seguirão daqui para frente.

Sagitário

Questões confusas ou mal resolvidas envolvendo bens imóveis ou relacionamentos familiares poderão vir à tona com essa Super Lua Cheia.

Com isso, uma conversa esclarecedora (e talvez dura) poderá ocorrer – ou uma mudança em relação a um acordo/contrato, com impacto em questões financeiras.

Ainda que inicialmente seja preciso gastar dinheiro, o que é improvável, a tendência é que haja crescimento.

Capricórnio

Com tantos planetas na casa 1, só você pode e faz acontecer ultimamente. E hoje não será diferente. A Super Lua Cheia ativará as suas casas 3 e 9, indicando que a praticidade de suas ideias será colocada a prova.

Você precisará abrir mão de algumas ideias que se mostrarem impraticáveis, mas no processo poderá descobrir algo mais interessante que trará crescimento. Fique atento a mudanças envolvendo valores, finanças e autoestima.

Aquário

Questões envolvendo valores, finanças e autoestima podem se mostrar fantasiosas e pouco realistas no que se refere a crescimento e alcance dos seus objetivos. E esta realização poderá ocorrer por meio de uma pessoa do seu relacionamento, provavelmente do sexo feminino.

Observe como questões envolvendo controle e manipulação, ou questões ocultas/inconscientes influenciam as suas expectativas financeiras e faça ajustes onde necessário.

Peixes

Você vem sendo mal interpretada (o) e compreendida (o) m seus relacionamentos? A Super Lua Cheia de hoje deve colocar este fato evidência.

Aquilo que você deseja alcançar em seus relacionamentos, ou o quanto vem se doando, pode estar fora de sintonia com a necessidade do outro ou com a realidade dos fatos.

Falar sobre isso será fundamental, para que vocês possam continuar caminhando juntos. Não se furte a conversas difíceis, se estas forem necessárias.

Aqui vai uma meditação para se libertar de sonhos e ilusões de minha autoria:

Só a Verdade me traz paz.

Por isso, eu aceito que o véu das ilusões seja removido dos meus olhos para que eu veja aquilo que eu preciso saber para o meu crescimento e empoderamento.

Peço forças para lidar com o que se apresenta e recebo em minha vida a energia da Verdade, do Amor e da Luz.

Eu escolho a Verdade, porque sei que só chega até mim aquilo que favorece meu crescimento e desenvolvimento dentro da Luz e do Amor.

Nada existe fora da Verdade e do Amorl

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]