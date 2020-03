As previsões para a semana começam com uma notícia que deixa muita gente feliz: na terça-feira (10), acaba o primeiro período de Mercúrio retrógrado e o planeta retoma o movimento direto. Com isso, temos uma ajudinha boa para raciocinar com mais objetividade.

Todavia, o Sol ainda fica conjunto a Netuno até a metade da semana, o que pode trazer um pouco de confusão ou, ainda, desejo e necessidade de sonhar.

Até a metade da semana, Vênus em conjunção com Urano reduz a paciência com algumas relações, mas também traz apreço por estímulo e novidade.

Há bons contatos do Sol com Júpiter e Plutão, que trazem animação e elevam a autoestima. E Marte em bom aspecto com Netuno ajuda a atuar mais facilmente de acordo com a própria intuição.

As previsões para a semana de 9 a 15 de março de 2020 foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Sol e Netuno: imaginação e distração

Até a metade da semana, prossegue a conjunção Sol/Netuno, que já vem desde a semana passada. O Sol faz boa interação com Júpiter até sexta-feira (14) e com Plutão de quarta-feira (11) até o dia 17/03. Vejamos cada um destes aspectos:

Sol conjunto a Netuno tem pontos positivos e negativos. Ficamos mais avoados, distraídos e algumas pessoas também ficam mais sensíveis e confusas. Outras podem sentir baixa de vitalidade, podendo ocorrer até viroses.

Há menos clareza, por isso é mais difícil tomar decisões importantes. Por outro lado, há imaginação e desejo de se estar mais solto.

Netuno é o planeta da Astrologia ligado ao sonho, seja no sentido positivo da inspiração como também do devaneio. Por isto, é bom não acreditar em nada sem checar por estes dias, para não se decepcionar depois. Atrapalhos e atrasos são também comuns com Netuno.

O Sol em sextil com Júpiter, por sua vez, é um aspecto que anima, sendo muito bom para viagens, passeios, aprendizados, cursos. A alegria e vitalidade tendem a se elevar com esta interação.

Um bom contato entre Sol e Plutão, da metade da semana em diante, também turbina a motivação, e, uma coisa muito interessante: quem andou “caído” por algum motivo (como, por exemplo, por causa de um evento na vida pessoal ou um resfriado) tende a se recuperar totalmente.

É uma combinação que aumenta o poder pessoal e a libido, aproveite!

Mercúrio retoma movimento direto: e agora?

Uma boa notícia para essa semana é a retomada do movimento direto de Mercúrio já na terça-feira (10).

Assuntos do cotidiano, regidos por este planeta, tendem a caminhar melhor e o raciocínio fica mais objetivo.

Já é possível fazer compras sem o risco de se arrepender ou ter problemas posteriores.

Também é possível resolver assuntos com mais agilidade.

Anote na agenda: a próxima retrogradação de Mercúrio vai de 18/06/2020 a 12/07/2020

Vênus/Urano: em busca de estímulo e liberdade

Até a metade da semana ocorre a conjunção de Vênus conjunto a Urano, que já vem desde a quinta-feira passada (05/03). Esse aspecto tem dois lados:

Menos paciência e menos tolerância. Não é tempo de pegar no pé de ninguém, pois o resultado vai ser uma reação (bem) impaciente.

Chance de riscos e acontecimentos súbitos para pessoas próximas.

Possibilidade de gastos inesperados com algo necessário, como um celular ou máquina de lavar que quebram e cujos consertos não compensam. Ou simplesmente comprar por impulso.

Do lado positivo, para quem curte e está solteiro, liberdade, diversidade e experimentação. Esteja aberta (o) a surpresas.

Casais podem ficar meio afastados, talvez até por motivos naturais, como viagens e compromissos. Mas também são possíveis estremecimentos e separações para aqueles que realmente não estão bem.

Desejo de experimentar coisas novas e sair da mesmice. Favorecimento de programas diferentes do habitual. Busca por estímulo. Dias ótimos para fazer coisas novas. E, para os ousados e destemidos, até para renovar o visual.

Agindo por inspiração

Marte em sextil com Netuno ajuda, nesta semana, a agir com intuição, como se estivéssemos em um fluxo. Este ótimo aspecto incentiva o fluir, e privilegia atividades com água ou então envolvimento ritmos e danças.

Também tem um lado solidário, favorecendo ações conjuntas em torno de ideais. Mais pessoas sentem desejo de ajudar e fazer algo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]