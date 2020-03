Frutas de março: faça a escolha certa para a época

Hoje você vai conhecer as frutas de março! É importante escolher as frutas, os legumes e as verduras pela época do ano porque naquele período os alimentos que estão em safra, ou seja, que estão no seu ciclo natural, são mais nutritivos e também mais baratos.

Escolher os alimentos da safra no momento da feira têm diversas vantagens, como maior concentração de nutrientes, são mais saborosos, têm aroma acentuado, exigem menor quantidade de agrotóxicos e rendem economia no orçamento.

Além disso, ocorre maior harmonia com os ciclos da natureza e menor impacto no meio ambiente. Então, prepare a sua lista do mês com verduras, legumes e frutas de março!

ALIMENTOS E CICLOS DA NATUREZA

A alimentação variada e colorida contendo frutas, legumes e verduras diariamente é a base de uma rotina de alimentação saudável.

Esses alimentos fornecem boas fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e água, auxiliando na manutenção da saúde e prevenção de doenças.

Mas nem todo mundo presta atenção nas frutas, legumes e verdura da estação. Uma escolha que faz toda diferença.

Conhecer os alimentos da safra ou alimentos da época favorece a incorporação desse hábito saudável no cotidiano. No Brasil, país de extensão continental, apresenta uma imensa variedade de frutas, legumes e verduras, em suas diferentes regiões.

LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DE MARÇO

Frutas

Abacate, abacaxi, acerola, ameixa, araçá, araticum, banana, biribá, buriti, camu-camu, caqui, carambola, figo, goiaba, jaca, kiwi, laranja-pêra, limão, maçã, mangostão, maracujá, murici, nectarina, pêra, pinha, pitaya, pitomba, pupunha, seriguela, tangerina cravo.

Legumes e verduras

Abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, alho, alho poró, almeirão, aspargo, berinjela, brócolis, cebola, cheiro verde, chicória, chuchu, escarola, espinafre, jiló, milho, nabo, pimentão, quiabo, repolho, rúcula, taioba, tomate.

RECEITAS COM LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DE MARÇO

Que tal usar a criatividade na hora de preparar o cardápio neste mês de março? Compartilho duas receitas com você: um prato principal e uma sobremesa. Aproveite os benefícios da safra de legumes, verduras e frutas de março!

QUIBE DE ABÓBORA COM RÚCULA

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de abóbora cozida

½ kg de carne moída (acém ou patinho)

1 xícara de chá rúcula picada

½ cebola picada

1 dente de alho

⅓ xícara de chá de suco de limão

½ xícara de chá de hortelã picado

¼ xícara de chá de azeite extra virgem

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo

Hidrate o trigo com 1 1/2 xícara de água fervente e deixe por 15 minutos. Reserve.

No processador (ou na mão), misture os outros ingredientes.

Retire o excesso de água que possa ter ficado no trigo com auxílio de uma peneira. Em um recipiente, misture o trigo e os demais ingredientes misturados com auxílio de uma colher ou com a mão.

Unte um refratário com azeite e distribua a massa. Regue com azeite.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°c por 30 minutos ou até dourar.

Sorvete de goiaba com banana

Ingredientes

2 unidades de goiaba

100ml de água filtrada ou mineral

4 bananas nanica madura

2 colheres de sopa de chia

Modo de Preparo

Retire a casca da banana, corte em rodelas e congele por qjjatro horas.

Lave e higienize as goiabas.

Corte com casca e bata no liquidificador até formar um suco.

Utilize uma peneira para coar as sementes, reserve na geladeira.

No liquidificador ou processador, acrescente a banana congelada e a chia, adicione metade do suco de goiaba e misture.

Aos poucos, adicione o restante do suco de goiaba até atingir consistência de sorvete.

Está pronto! Conserve no freezer.

Informação adicional: esse sorvete não tem adição de açúcar, pois a banana madura é suficiente para adoçar. Mas se você sentir falta de sabor doce, pode adicionar mel.

Juliana Marçal

Juliana Marçal é Nutricionista, Especialista em Saúde Materno e Infantil, pela UFRJ. Atua desde 2008 no atendimento e pesquisa à Saúde de gestantes, crianças e adolescentes, no Rio de Janeiro. Realiza atendimento em consultório, domiciliar e instituições de ensino. Estuda e se dedica no acompanhamento especializado nas alergias e restrições alimentares. Tem dois filhos e, por conta deles, está inserida nesse mundo da alergia alimentar. Devido sua experiência pessoal e profissional criou a fanpage Alergia Alimentar na Escola.

[email protected]