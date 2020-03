Trânsito de Vênus em Touro: amor estável e sensual

O amor tende a ser estável, valorizado, afetuoso, concreto e sensual durante o trânsito de Vênus em Touro, que, em 2020, começa no dia 5 de março, às 00h07min. Confira as previsões para solteiros e comprometidos durante o período.

Se você está solteira (o)

O trânsito de Vênus em Touro é uma ótima fase para quem está a fim de encontrar alguém para um relacionamento. Se esta é a sua intenção, sinalize isso.

Mas também ligue o seu radar para prestar a atenção em pessoas bacanas, que transmitam boa impressão.

Ir mais devagar agora não será nenhum problema, na verdade dará até um charme adicional. Manter contato, demonstrando estabilidade, também.

Se você realmente está a fim de daquela pessoa, aposte em gestos mais demonstrativos e que nunca saem da moda, como dar flores ou convidar para jantar.

O trânsito de Vênus em Touro também é ótimo para investir na sua beleza e na sua sensualidade.

O grande segredo dessa época é transmitir que você se valoriza (mas sem se sentir o rei ou rainha da cocada preta), mas que tem interesse naquela pessoa específica.

Onde estarão os crushes: em lugares bonitos, sites e apps de relacionamento, em festas de aniversário ou casamento, e apresentados por alguém em comum.

Se você está comprometida (o)

Que tal presentear quem você gosta com algo muito desejado ou encontrar um jeito concreto de dizer que ama, com uma bela surpresa? Se estiver viajando, por exemplo, mande entregar flores. Gestos assim não são tão complexos e caros, e mexem muito com as pessoas.

O período do trânsito de Vênus em Touro também será muito bom para planejar programas mais demorados, como um final de semana nas montanhas, com direito a boa comida, conforto e pequenos mimos.

Se você cozinha bem, demonstre seus dotes, ou convide a pessoa amada para jantar em um restaurante maravilhoso, com promessas de coisas ainda mais interessantes para depois.

A palavra-chave agora é sensualidade, além de saber desfrutar da companhia do outro e ser mais afetuoso. Esteja mais presente e comprometida (o).

E nada de sair com quem você gosta e ficar o tempo todo olhando o celular ou falando com outras pessoas!

Também é possível que os relacionamentos fiquem mais estáveis, pois há motivação por entendimento e continuidade. Ótima fase também para avançar mais uma etapa na relação, se for o desejo dos dois, oficializando um namoro ou noivado.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]