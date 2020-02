Este ano é bissexto, o que significa que teremos mais um dia no mês de fevereiro, e mais um dia durante a temporada de Peixes. Mas qual a relação entre o dia 29 de fevereiro e a Astrologia?

O ano bissexto surgiu da necessidade de contabilizar o tempo e as estações do ano corretamente. O nosso planeta leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol…

Aproximadamente!

Sim, porque o cálculo exato é que a Terra leva 365 dias, cinco horas e 48 minutos. Ou seja, 365 dias e quase seis horas.

Como nossos dias duram 24 horas, a gente tem que contabilizar esse terço de dia adicional que a Terra leva em seu movimento de translação em algum momento.

Se não o fizéssemos, a cada quatro anos estaríamos um dia “atrasados” em relação ao inicio das estações do ano, por exemplo, e estes dias só iriam se acumulando.

Assim, ao longo de 100 anos, estaríamos 75 dias atrasados, com o verão no hemisfério sul começando em outubro, o que impactaria as épocas do ano de plantio e colheita, os tempos de migração dos animais, os rituais religiosos, entre outras coisas.

Essa diferença também tornaria o uso da Astrologia como recurso para autoconhecimento muito mais difícil.

Isso por que, sem o dia 29 de fevereiro a cada quatro anos, o estabelecimento de padrões entre traços da personalidade e comportamentos através da associação destes aos movimentos dos corpos celestiais muitíssimo mais difícil.

Como todas as pessoas podem aproveitar o dia 29 de fevereiro?

De forma geral, o ano bissexto pode ser desafiante para qualquer pessoa, porque aumenta demandas como o desapego, a compaixao, a renuncia ao controle, o “aceitar que somos somente parte de um todo muito maior e se deixar orientar pelos sentimentos e pelas percepções que temos instintivamente do que nos rodeia.

O dia 29 de fevereiro traz para todas as pessoas essa energia pisciana adicional. Por isso, pode ser um ótimo dia para combinar uma saída romântica, a luz de velas, com boa comida e boa bebiba, num bom restaurante.

Qual a previsão para o dia 29 de fevereiro de 2020?

Neste ano, no dia 29 de fevereiro, a lua vai estar em trânsito por Touro, que é benéfica para signos de elemento água (Peixes, Câncer e Escorpião) e Terra (Touro, Capricórnio e Virgem).

Além disso, nesse dia Vênus ainda estará em Áries (signo da paixão), o que beneficia signos de elemento fogo (áries, sagitário, leão) e ar (aquario, gêmeos e libra).

No final das contas, no dia 29 deste ano, o romance está em alta para todos os signos.

O dia 29 de fevereiro altera os decanatos de Peixes?

Os últimos 10 dias (aproximados) de fevereiro correspondem aos nascidos no primeiro decanato.

Sim, o ano bissexto altera ligeiramente quantos dias corresponderão aos nascidos sob o signo de Peixes, mas isso não faz diferença por que o dia 29 de fevereiro cai sempre no primeiro decanato.

Ou seja, não cai em uma virada de signo. Se o dia adicional fosse contabilizado, por exemplo, na virada de Peixes para Áries (meados de março) seria muito mais problemático.

Mas, do jeito que é feito atualmente, quem asce em 29 de fevereiro sempre será pisciano.

Quem nasce em 29 de fevereiro só faz aniversário a cada quatro anos?

Não! Quando calculamos um mapa natal, queremos saber em que grau e minuto estava cada planeta no céu no momento em que a pessoa nasceu.

Assim, quando preparamos uma Revolução Solar (ou o Mapa Anual), nós, astrólogos, calculamos o mapa para o momento em que o Sol chegará (no céu) ao mesmo grau e minuto em que estava quando a pessoa nasceu.

Quando o Sol chegar naquele ponto, nós “tiramos uma foto” do céu para fazer a leitura das tendências para aquele ano.

Por isso, quando fazemos a Revolução Solar, vemos que todos os anos fazemos aniversário num horário diferente – algumas vezes, até um dia antes ou depois da data de nascimento. Isso se deve ao movimento solar.

E todos os anos o Sol chegará a este ponto, seja ou não um ano bissexto. Então, os nascidos em ano bissexto fazem aniversário todos os anos e, portanto, não têm por que não fazer sua Revolução Solar anualmente.

Como afeta a nossa personalidade nascer num ano bissexto?

A literatura astrológica diz que, embora os piscianos sejam intuitivos, aqueles que nasceram no dia 29 de fevereiro tem habilidade intuitiva muito acima da média, tão forte que pareceria atribuir-lhes quase uma capacidade de leitura da mente.

A experiência também mostra que quem nasce em 29 de fevereiro tem nível de inteligência emocional elevado, o que se fortalece ainda mais ao longo de suas vidas.

O único lado negativo seria que essas pessoas tendem a assumir para si o peso e problemas dos outros com mais frequência, por terem espírito muito caridoso e intuitivo.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]