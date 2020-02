Previsões astrológicas de 24 de fevereiro a 1 de março de 2020

As previsões astrológicas para a semana do Carnaval mostram forte inclinação para o novo e o criativo, com destaque para Urano envolvido em aspectos com Sol, Mercúrio e Marte.

Aproveite esta atmosfera de renovação que convida a se liberar, mudar e buscar um novo olhar sobre si mesmo e sobre as coisas.

Vênus quadra Júpiter até terça-feira (25) podendo promover muita expectativa, ou então exagero. A partir da quarta-feira de cinzas (26), entra um novo tom: Vênus quadra Plutão e, a partir do sábado (29), com Vênus quadra Saturno.

Um dos significados é que os exageros ficam no Carnaval e começamos a colocar as finanças e a cabeça em ordem. Mas também podem surgir sentimentos e situações mais intensas, que vão trazer algum desafio externo ou interno, lembrando que tudo tem um tempo para acontecer e depois passa, pois o Céu Astrológico é sempre dinâmico.

As previsões astrológicas da semana foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Semana ótima para estar em sintonia com o novo

Até a terça-feira de Carnaval (25), o Sol em bom aspecto com Urano vai nos dar a sensação de estímulo e, em um sentido positivo, de estarmos ligados em uma tomada, bem como com muito gás e energia, porque o Sol também está em bom aspecto com Marte até 05/03.

Sabe qual é o melhor lado destes aspectos? Se propor a fazer coisas novas (Urano) e estar em atividade (Marte). Não vai ser difícil para estes dias, concorda? Tempo de libertação e mudanças. Alô, alô, exagero, mas tudo bem!

Vênus quadra Júpiter até a quarta-feira de cinzas (26). No amor, para solteiros, tende a haver um tanto a mais de expectativa. Atenção para saber como administrar isso, pois às vezes se espera demais de algo que não tem todo este potencial ou então este comportamento só gera ansiedade.

Para os comprometidos, há um pouco de ansiedade também, mas pode ser que isso faça você buscar mais aventuras com o seu par.

Fora isto, Vênus/Júpiter é o rei do exagero. Um pouco de liberação e alegria caem bem. Só cuidado, no seu caso, se o limiar para exagero não puder estar tão alto assim, como, por exemplo, gastar muito e depois ficar muito apertado depois.

Mente esperta e criativa

Mercúrio, o planeta da mente, faz bons contatos com Marte e com Urano nesta semana, agilizando o pensamento e aumentando os famosos insights e sacações rápidas sobre as coisas.

Nos dias de Carnaval, em que muita gente passa dos limites com a bebida, esse pensamento mais ágil com certeza ajuda muito.

Lembrando também que Mercúrio está retrógrado, o que tende a indicar empecilhos (no trânsito, deslocamentos, comunicações e pequenas ações do dia a dia), mas, com estes aspectos é mais fácil encontrar alternativas para o que surgir.

Outro ponto é que a semana toda é um bom tempo para boas ideias, conversas criativas e para abrir a cabeça para coisas novas e modernizações. Aproveite!

Os desafios das previsões astrológicas para a semana

Como nem tudo são flores, e precisamos de alguns desafios, a partir da quarta-feira (26), podendo começar antes, Vênus quadra Plutão, e, a partir do sábado (29), Vênus quadra Saturno.

O que estes aspectos podem trazer? Vai aí uma lista, lembrando que nem tudo precisa ocorrer, pois a Astrologia fala de probabilidades, e nem todas se realizam:

Depois da gastação, os bolsos podem se esvaziar e entrar em período de sobriedade para os próximos 10 dias ou mais.

Maior exigência nos relacionamentos e tendência a revisá-los, e isto vai se estender para a próxima semana.

Possibilidade, também, de maior preocupação com trabalho e deveres depois dos dias leves de folia.

Sabe aquela “dor de amor” que parecia curada? Pode voltar, ou então o (a) ex complicado (a) que você tinha jurado que não ia mais dar trela. Sabendo dessa possibilidade, uma das dicas é não entrar na rede social da antiga pessoa parceira, pois justamente ali pode aparecer uma imagem não agradável que vai desencadear essa intensidade toda. Mas pode ser que seja desencadeado por um filme, música ou outra situação.

que você tinha jurado que não ia mais dar trela. Sabendo dessa possibilidade, uma das dicas é não entrar na rede social da antiga pessoa parceira, pois justamente ali pode aparecer uma imagem não agradável que vai desencadear essa intensidade toda. Mas pode ser que seja desencadeado por um filme, música ou outra situação. Comprometidos: há chance de rolar uma crise com o par, seja por uma cena de ciúme ou por outra situação. Mas pode ser que fique tudo às mil maravilhas com o par e o conflito seja com outra pessoa. Se acontecer, tente encontrar senso de proporção de mostrar o que não está bem, mas também não ir a extremo se não for necessário.

Possibilidade de revisar padrões de relacionamento e a ser mais duro. Chance de finais ou de se cogitá-los, seja em relações que mal começaram ou nas longas.

Problemas com pessoas, e isto abrange desde ter problemas com elas, até elas estarem com problemas, como, por exemplo, um parente que tem uma crise mais aguda de saúde. Falecimentos não são incomuns com Vênus/Plutão em situações que já venham críticas.

Outra dica: fique ligado com riscos, que tendem a aumentar, com aumento de roubos, assaltos, bem como situações em que pode haver algum tipo de perda e/ou prejuízo.

O período é negativo para compras e investimentos.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja as previsões do tarot para o amor para seus próximos três meses.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]