Quais os significados da data 20/02/2020

Há quem acredite que em datas como a de 20/02/2020 um portal se abre e a humanidade recebe energias lindas, maravilhosas e evolutivas.

Respeito a crença de cada um, mas acreditar nisso pode ser perigoso, porque corremos o risco de considerar que esse dia é mais especial que outro.

Daí teríamos também de dizer que a pessoa que nasce em dias de abertura de portais é mais especial do que quem não nasceu? Percebe a armadilha preconceituosa que entramos se essa crença prevalece?

É preciso dizer que não existe uma data melhor do que outra. Cada dia tem os seus desafios, as suas oportunidades e os seus aprendizados. Todo dia é um dia especial. É um dia de vida e que merece toda nossa consciência, gratidão e disposição em vivê-lo de maneira inspirada.

Como não existe número bom nem ruim, melhor ou pior, o bonito é refletirmos sobre os tipos de desafios, oportunidades e aprendizados que cada data representa. Enxergamos esses detalhes através dos números presentes na mesma.

A numerologia de 20/02/2020

No caso de 20/02/2020, é notória a repetição do simbolismo do 2 e do 0. O que esses Números simbolizam?

A simbologia do 0 é uma espécie de alta voltagem, de intensidade. Todo número que é acompanhado do 0, tal como 10, 20, 30, etc., intensifica os atributos desse número. Como nessa data é o Número 2 que está junto com o 0, vamos decifrar os significados desse simbolismo.

Já a simbologia do 2 está diretamente associada à mulher. Na verdade, ao feminino, ao lado yin da natureza humana.

Portanto, poderá ser um dia muito apropriado para entrar em contato com todos os atributos associados ao universo feminino: nutrir, dar e receber colo, proteger, cuidar, sentir.

As emoções estarão em destaque, seja por querer reprimi-las, entendê-las ou dando vazão de forma muito dramática e carente. A maturidade emocional será necessária.

Oferecer e ter a receptividade em receber apoio emocional. Tudo isso em altas doses de intensidade, uma vez que o 0 acompanha o 2.

O 2 também representa a união. Então, questões associadas a relacionamentos, parcerias, alianças, contratos ganharão ênfase.

E isso pode tanto representar estabelecimento de acordos, sociedades e uniões quanto também de rompimento de contratos, parcerias e relações. Tudo dependerá de nossa capacidade de negociar, de ouvir o outro, de expor diplomaticamente nossos gostos e valores.

O objetivo simbolizado pelo Número 2 é de aparar arestas e resolver divergências, a fim de criar um novo nível de união. Estar em relacionamentos justos e satisfatórios para todas as partes.

Se somarmos 2+0+0+2+2+0+2+0 = 8

O Número 8 simboliza poder. Então, jogos e embates de poder com figuras de autoridade (8), especialmente do sexo feminino (2), poderão marcar este dia.

O aprendizado é o da maturidade emocional e do respeito ao poder pessoal do outro, de modo a se relacionar com responsabilidade e cumprir os acordos com senso prático.

A nível coletivo, alguma mulher poderá ganhar evidência na mídia.

O dia pede respeito (8) ao feminino e à mulher (2).

Maria da Penha Maia Fernandes, nascida no dia 01/02/1945, que teve seu ideal de ajudar mulheres que sofreram e sofrem violência doméstica (daí veio a Lei Maria da Penha), tem o Número de Impressão e o Desafio do Número 8 em seu Mapa Numerológico.

E a soma do Dia + Mês + Ano de nascimento (01+02+19 da soma do 1+9+4+5) = 22/4. Ela tem o Número Mestre 22. Ou seja, o Número 2 está enfatizado em sua Lição Existencial. E em associação com aqueles Números 8, surge a questão do abuso de poder e violência (8) contra a mulher (2).

Reflexão

Que neste dia possamos refletir sobre a maneira como nos relacionamos, seja em termos afetivos, familiares, profissionais ou sociais. Refletir sobre:

Como é a nossa relação com as mulheres?

Como lidamos com nossas emoções e com as atitudes associadas ao feminino (yin)?

Temos medo de amar, de estabelecer laços estreitos?

Expressamos o que sentimos?

Respeitamos o poder pessoal do outro?

Valorizamos nossos desejos?

Sabemos nos posicionar com firmeza diplomática e maturidade emocional?

Cumprimos nossos acordos, somos justos em nossas relações?

Esses são os aprendizados do dia 20/02/2020. Espero que possa aproveitá-los ao máximo, quer você acredite ou não em portais.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]