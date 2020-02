Peixes: tudo sobre o signo

Peixes é o décimo segundo signo do Zodíaco e o último da tríade do elemento Água (Câncer, Escorpião e Peixes).

Os atributos positivos do signo de Peixes são muito elevados, pois representam o último estágio de aprendizado da Escola da Vida e as mais raras virtudes humanas, tais como compreensão, humildade, filantropia, compaixão, empatia, sensibilidade superior e amor devocional.

Analisando a combinação do seu signo solar Peixes com o seu ascendente, você pode entender outros aspectos da sua personalidade.

Características do signo de Peixes

Elemento: Água;

Água; Planeta regente: Netuno e Júpiter;

Netuno e Júpiter; Cores: lavanda, verde-mar, verde-água, violeta, azul-turquesa, azul-claro, lilás e cinza esfumado;

lavanda, verde-mar, verde-água, violeta, azul-turquesa, azul-claro, lilás e cinza esfumado; Flores e aromas: amor-perfeito, violeta, bela-emília, lótus, flores aquáticas, vitória-régia, verbena, oíbano, erva-doce, lavanda, alfazema, cedro, menta e pinho;

amor-perfeito, violeta, bela-emília, lótus, flores aquáticas, vitória-régia, verbena, oíbano, erva-doce, lavanda, alfazema, cedro, menta e pinho; Pedras: água-marinha, ametista, jade, turquesa, berilo, quartzo azul, safira escuro, esmeralda e lápis-lazúli.

Datas do Signo de Peixes

19 de fevereiro a 20 de março (essas datas podem variar anualmente. Entenda)

Em 2020, o Sol entra em Peixes em 19 de fevereiro, às 01h56min53seg.

Previsões para Peixes em 2020

Até o final de 2020, o Sol dos piscianos que nasceram entre 20 de fevereiro e 1 de março estará recebendo um sextil de Urano, o que sugere que o início de mudanças positivas – que não precisam ser arrebatadoras nem radicais.

Às vezes, ocorrem por meio de pequenos ajustes que fazemos em nossa rotina, um pouquinho todos os dias que, ao final do ano, causam grande impacto no todo.

O período que requer maior precaução em 2020 para quem é de Peixes vai de 17 de fevereiro a 10 de março. Aqui, Mercúrio ficará retrógrado no seu signo, potencializando todas os aborrecimentos inerentes aos trânsitos desse movimento.

Quem nasceu entre 2 e 11 de março pode sentir aumento da sua sensibilidade em 2020. Isso se manifesta por meio de Netuno que fará conjunção ao Sol de quem nasceu nesses dias.

A melhor forma de viver esse momento é buscando conexão maior e transcendente do Universo. Coloque em tela de juízo tudo que sabe ou crê saber sobre si mesmo.

Os nascidos entre 12 e 20 de março recebem tendências do sextil de Júpiter, Saturno e Plutão, indicando ótimo momento para colher o que foi plantado no passado – o que pode ser positivo se você plantou coisas boas e negativos se caminhou para o lado contrário.

Signo de Peixes: personalidade

O pisciano é muito sensível e intuitivo. A compreensão também é um dos atributos de Peixes e vai muito além de compreender as palavras.

Eles percebem o propósito de cada pensamento , encaixam todos os sentimentos que motivaram o assunto e juntam os significados explícitos e implícitos. Para nativos deste signo, meia palavra basta.

Compreender o outro é ter empatia, é ultrapassar os limites do julgamento. É sentir as causas que motivaram os diferentes comportamentos, distinguindo as partes do todo.

O pisciano tem pouca ambição mundana, pois já ultrapassou o desejo de poder, de exibição social ou de parecer melhor do que é.

Ele compreende que humildade não implica subserviência ou passividade; pelo contrário, conduz à modéstia de suas possíveis virtudes e ao reconhecimento de tudo o que lhe falta.

Compaixão é outra virtude dos piscianos. Como são dotados de sensibilidade para compreender os problemas dos outros e as dificuldades coletivas, podem chegar a se compadecer realmente quando sentem que o outro está sofrendo e precisando de amparo.

Signo de Peixes e a coletividade

Peixes, com sua visão de conjunto, penetra nas necessidades do coletivo e tenta ajudar, participando de atividades altruístas. Entende que os problemas individuais podem vir a ser coletivos e afligir a todos com igual intensidade.

Este signo nos faz refletir sobre essas considerações e nos lembra de que somos muito mais plurais do que singulares, muito mais coletivos do que individuais, muito mais “nós” do que “eu”.

Quem compreende o significado mais profundo do Zodíaco logo percebe que este não é apenas o último signo; ele representa muito mais: é o símbolo do final de uma grande jornada evolutiva no homem na Terra.

Signo de Peixes no amor

Peixes é o mais depreendido dos amantes. É devotado, discreto e carinhoso. Sabe agradar e criar um clima de romance, mesmo nos mais efêmeros relacionamentos.

O amor é sua religião e quem já foi amado por alguém de Peixes nunca mais esquece seus gestos de ternura. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes.

Pouco exigente, o pisciano não faz críticas, muito menos cobranças. Sua maior especialidade é ir se adaptando às vontades alheias, tendo prazer nisso.

Se deixa inundar pelo amor sem restrições e é muito preocupado em satisfazer os mínimos desejos do outro.

Tem uma atração especial por pessoas frágeis, carentes, que precisam de ajuda e amparo afetivo.

Mas nem sempre conseguem separar o joio do trigo e acabam acontecendo desencantos e desilusões. Mas a culpa nunca é apenas do outro.

O pisciano só se desilude porque antes afundou nas ilusões, viajou em fantasias e não percebeu que estava se deixando enganar.

Para entender melhor como você lida com sua vida amorosa, é importante descobrir o signo que Vênus ocupa em seu Mapa Astral.

Signo de Peixes e a vocação

Para a vocação, as qualidades do signo de Peixes são fundamentais: a capacidade de se doar a algum objetivo, de esquecer seus próprios interesses, até financeiros, a ausência de imediatismo, e sua predisposição para mergulhar fundo num ofício quase sagrado.

Sabemos que é muito difícil reunir essas qualidades em uma só pessoa. Para isso é necessário uma grande evolução, especialmente porque descobrir a vocação é um mérito e nem todos têm.

Alguns até conseguem sucesso profissional, financeiro e social, mas poucos conseguem reunir os dois lados da moeda: trabalhar e poder dedicar-se àquilo que mais amam.

Peixes no mapa astral

Vale lembrar que todo mundo têm Peixes em algum setor do Mapa Astral e, portanto, manifesta a qualidade do signo em alguma área da vida.

Você pode fazer o seu Mapa Astral gratuitamente e descubrir se tem ascendente ou algum planeta em Peixes.

Ascendente em Peixes

Os nativos com ascendente em Peixes têm muita facilidade para se integrar e se adaptar ao lugar em que estão por serem simpáticos e compreensivos.

Além disso, essas pessoas estão sempre dispostas a ajudar os outros, mesmo que seu idealismo possa atrapalhá-las no sentido prático.

Por isso, muitas vezes são melhores ouvintes do que ajudando a solucionar problemas.

Em 2020, quem tem Ascendente em Peixes viverá um ano de foco em objetivos de médio e longo prazo, e de expansão de grupos e amizades. O trânsito de Júpiter em Capricórnio, vai até dezembro, o estimulará a pensar em termos práticos sobre as pessoas com quem você se associa, e de que forma as escolhas que faz apoiam as suas metas futuras.

Amigos podem ser parte fundamental no seu ano para o alcance dos seus objetivos. Eles podem te ajudar direta ou indiretamente, apresentando você a pessoas que poderão te ajudar, por exemplo. Não menospreze a importância deles para a sua realização este ano.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]